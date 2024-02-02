"Если не подчинюсь России — умру": дети Денис, Ксения и Ростик рассказали шокирующие подробности о плене

Украинские дети — Ксения, Денис и Ростислав дали показания перед Хельсинкской комиссией Соединенных Штатов, которая занимается соблюдением прав человека. Рассказали о том, как российские военные под предлогом летнего отдыха вывезли их с оккупированных территорий Украины в Россию.

Собственная корреспондентка ТСН в Соединенных штатах Ольга Кошеленко присутствовала на заседании.

Дети, похищенные Россией, выступили в США

"Украинские дети, которые пережили депортацию в Россию теперь важные профессиональные свидетели. Хельсинкская комиссия Соединенных Штатов по определению неправительственная организация, но входят в нее конгрессмены и сенаторы. То есть показания наших детей слушают непосредственно те люди, которые принимают решения здесь, в Соединенных Штатах", - говорит Ольга Кошеленко.

В зале слушаний Ксения, Денис и Ростислав держатся вместе. После возвращения из российских лагерей для похищенных украинских детей, они очень сблизились.

Дети рассказали, как их похитили оккупанты

У Дениса родители не слышат и не говорят, у мамы Ростислава психическое заболевание, Ксения и ее младший брат жили в приемной семье. Оккупанты выбирали наименее защищенные семьи и отбирали детей.

"Ко мне домой пришли военные и сказали, что я уезжаю. Я начал отказываться, но они ответили, что ничего не хотят слышать", - говорит Денис.

"Когда мое село еще оккупировали, у моей бабушки не выдержало сердце и она умерла. Так как у меня не было выбора, то, что у меня никого не было, мне обязательно надо было ехать", - говорит Ростислав.

Ростик

"Я никогда не могла подумать, что меня разведут с братом на целые 9 месяцев. И эти 9 месяцев будут самыми страшными в моей жизни", — говорит Ксения.

Детей запугивали и угрожали смертью

Денис и Ростислав были в лагере, которым руководил бывший украинский полицейский по фамилии Астахов. Он запугивал детей, лишал лекарств, наказывал изоляцией.

"У меня диабет. И когда я сказал об этом в медпункте лагеря, мне ответили "жди пока лекарства совсем не закончатся" через 2-3 дня ко мне подходит Астахов и говорит, если я не подчинюсь России, я просто умру в лагере и меня лечить никто не будет", - говорит Денис.

Денис

"Там надо было петь российский гимн. Если ты этого не делал, тебя наказывали. Изолятор – это комната 2 на 2, где есть кровать и все в решетках. Тебя никуда не выпускают, телефоны нельзя. Я там был 4 раза, всего 15 суток", — говорит Ростислав.

Депортированных детей заставляли брать российское гражданство

Ребят отправили учиться в военном заведении. Это типично - говорит уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Так россияне готовят солдат для войны против Украины. Всех депортированных детей заставляли принимать российское гражданство, отказ означал новые наказания.

"Мне сделали свидетельство о рождении российское. Но я его порвал", - говорит Ростислав.

"Меня выгнали из общежития, а причиной было то, что я отказалась получать российское гражданство и российские выплаты", - говорит Ксения.

Денис, Ксения и Ростик

Подтвержденных случаев похищения детей с оккупированных территорий около 19 с половиной тысяч. Но это только те, о ком наверняка знает украинская власть. На самом деле их значительно больше - говорит омбудсмен Лубинец. Младшим детям россияне меняют имена, чтобы они никогда не узнали о своем происхождении.

"Сергей Миронов, который является одним из руководителей политической партии РФ незаконно усыновил Маргариту Прокопенко из Херсона, изменив ей имя, она стала Мариной, по фамилии сейчас она Миронова. У меня есть официальное обращение семьи, которая усыновила старшую родную сестру Маргариты с тем, чтобы я помог воссоединиться родным сестрам", - говорит Лубинец.

Ксения, Денис и Ростислав сумели не сломаться, нашли контакты волонтеров, которые спасают детей, и выбраться.

Председатель комиссии республиканец Джо Уилсон завершает слушания так: "Скажу как дедушка. Я представил, что трое моих старших внуков могли быть там. Боже, благослови вас и Украину. Сколько вы пережили".

После слушаний Денис, Ростислав и Ксения как будто выдохнули. Им пожали руки и дали визитки конгрессмены.

Напомним, Лубинец сообщил, сколько детей и взрослых освободили из России.

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