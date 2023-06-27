"Если не убьют – он сбежит" – эксперт о вероятном будущем Пригожина в Беларуси

После ряда новостей о том, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин сейчас находится якобы в Беларуси, его будущее и будущее его группировки оказалось под угрозой.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В полном составе они, "вагнеровцы" не возвращаются на фронт. Частично они будут оставаться на территории России. Несмотря даже на тот "марш", ЧВК "Вагнер" будет использоваться, потому что России не хватает ресурса, чтобы закрыть весь фронт. На некоторых локациях у них есть острый дефицит личного состава, - считает Коваленко. - Конечно, за "вагнеровцами" будет повышенный контроль, но использование продолжится".

Что касается самого Пригожина, то Коваленко предположил следующее:

"Не думаю, что Пригожин сможет закончить свои дни собственной смертью. Опасность для его жизни достаточно реальна. В среднесрочной перспективе его может постигнуть инфаркт или инсульт. Вскрытия не будет, потому что оно засвидетельствует действие яда. Для него есть реальная опасность. Никто не успокоится. Пригожин был не один, у него была поддержка. Сейчас начинается игра на выживание".

По мнению Коваленко, у Лукашенко нет необходимости в создании частной военной компании.

Резюмируя, Коваленко выразил такое мнение: "Беларусь – это не уровень Пригожина. Если его не убьют, то он уйдет. Это не его уровень. Так или иначе там он не на постоянной основе".

Как стало известно ТСН.ua от источника во властных кругах, по состоянию на сегодняшний день официально не подтверждается, создаются ли в Беларуси лагеря "вагнеровцев".

После ряда сообщений о том, что главарь "вагнеровцев" вроде бы уже находится в Беларуси и создает там лагеря для своей группировки, наши чиновники ответили, что пока не нашли этому подтверждение.

"Убрать вагнеровцев с российской территории - возможно, это выгодно россиянам, потому что они испугались. Их, "вагнеровцев" могут разбросать по подразделениям на фронте, бросят в "мясорубку" и уничтожат. Есть такой субъективный прогноз. Кстати, до событий с "вагнеровцами" у иностранных политиков была уверенность, что Кремль крепкий, мощный, а Путин лидер нецивилизованного мира. Только последние события им, зарубежным политикам, продемонстрировали, что это колосс на глиняных ногах", - считает наш источник во властных кругах.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рад приветствовать террористическую группировку ЧВК "Вагнер" в Беларуси, потому что ВС РБ получат от них "ценный опыт". Впрочем, он не подтвердил, находятся ли они на территории РБ.

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