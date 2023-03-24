"Если не вернут ребенка – повешусь": беглянка, которая жила с младенцем в погребе на Печерске, рассказала свою историю (фото)

Стали известны новые подробности громкой истории, которая произошла в Киеве с участием женщины, проживавшей в землянке вместе с 5-месячным мальчиком. Напомним, когда соцслужбам и полиции столицы стало известно о том, что в недострое живет женщина с малышом, они приехали выяснить подробности, после чего мальчик был передан под наблюдение врачей.

Антонина со своим малышом. Фото: Центр соцслужб Печерского района Киева

Журналист ТСН.ua разыскал это помещение и пообщался с матерью малыша. Как оказалось, женщина жила в землянке, когда-то сделанной жителями соседнего дома в качестве погреба в огромном холме за общежитием на улице Бойчука. Рядом с землянкой журналист ТСН.ua насчитал еще несколько входов в холм.

Землянка на Печерске в Киеве. Фото: центр соцслужб Печерского района Киева

"Здесь, рядом с нами на улице Бойчука живут бездомные, но их я не назвала бы какими-то асоциальными. Утром они идут где-то работать, вечером возвращаются. На мой взгляд, даже модно одеваются. Кстати, они здесь все проверены – после полномасштабного вторжения России в Украину сюда приехали военные и выясняли, кто здесь живет. Эта женщина с ребенком здесь появилась недавно", — рассказала местная пенсионерка, жительница соседнего дома.

Когда журналист ТСН.ua подошел к землянке, оказалось, что она замаскирована зеленой сеткой, за которой находилась небольшая дверь. На крючках внутри были развешены пакеты, в углу была конструкция, выполнявшая роль кровати, рядом – несколько полок с посудой, над импровизированной кроватью висел рюкзак. На самой же кровати спала женщина.

Землянка на Печерске

Она проснулась не сразу, а только после того, как услышала, что ее громко зовут, взяла сигарету и согласилась рассказать о том, почему оказалась в таких условиях с ребенком.

Рядом с домом

"Меня зовут Антонина Пашковская, мне 36 лет. Я родом из Кривого Рога, у меня трое детей. Старшей дочери, Виолетте, уже 13-й год, она живет со своим папой за границей, он дальнобойщик, поэтому забрал ее с собой после полномасштабного вторжения россиян. Среднему сыну, Кириллу, сейчас 6 лет. Когда ему было 2 года, то у меня его забрала моя мачеха и отдала своей дочери, которая не может иметь детей. Сама я из детского дома, меня взяли на воспитание, когда мне было 2 года. Потом меня выгнали из дома, мачеха сказала, чтобы я не возвращалась. Самому меньшему, Саше,5 месяцев. Я его родила в Киеве 10 октября, но не здесь, а в роддоме. После родов так случилось, что меня отправили в Полтаву, в дом матери и ребенка. Но оттуда я сбежала, потому что там как в концлагере. Здесь я нахожусь около недели, а всего в Киеве – около 7 лет", — утверждает Антонина.

По ее словам, для того чтобы вернуть ребенка себе, наверное, нужно найти работу и жилье.

"Если мне ребенка не вернут, то скажу честно – я пойду вздернусь, повешусь", — сказала Антонина и заплакала.

Но при этом согласилась, что условия в землянке, где нет никаких коммуникаций, опасны для пребывания малыша. К этому добавила, что помещение отапливается.

"Есть "буржуйка", мы ее топим дровами, которые собираем рядом. Отец ребенка работает, покупал и памперсы, и детское питание. Мне приносили горячую воду, на ней я готовила детскую смесь. Ребенок уже умеет сидеть, может есть с ложечки", — добавила. Антонина.

Резюмируя, женщина, используя нецензурные слова в адрес соцслужб, сообщила, что от ребенка не намерена отказываться. "Мне сказали искать работу. Я хочу, чтобы мне вернули ребенка!", – говорит она.

"К ребенку невозможно было подойти из-за запаха"

Как выяснилось, не все столь однозначно в этой ситуации. И в полиции, и в центре соцслужб Печерского района Киева отмечают, что мальчика спасли от опасности, в которой он находился, поэтому искренне удивляются тем комментариям, которые появляются в соцсетях в защиту женщины.

"Слава Богу, что этот ребенок остался жив и что не было морозов. Нам вовремя сообщили об этом случае. От ребенка был слышен такой запах, что нельзя было подойти. В настоящее время ребенок находится в больнице на обследовании. Мать написала отказ, она имеет право в течение двух месяцев обратиться в службу по делам детей о возобновлении родительских прав. Если в течение 2-3 месяцев не обращается, то происходит суд и ее могут лишить родительских прав, после чего ребенок уже со статусом лишенного родительской опеки может быть усыновлен или взят под опеку. ", — рассказала нам заместитель директора центра соцслужб Печерского района Киева Нина Довгуша.

5-месячного Сашу осматривают врачи. Фото: Центр соцслужб Печерского района Киева

По ее словам, по предварительным выводам медиков, у ребенка есть проблемы со здоровьем.

Кроме этого, в центре соцслужб Печерского района Киева добавили: "Женщина шла на контакт, рассказала о своей истории, рассказала, что убежала из реабилитационного центра из Полтавской области потому, что там режим, правила внутреннего распорядка, есть обязанности у каждого члена коллектива, можно было пользоваться мобильным телефоном только в отведенные часы. По словам женщины, специалисты центра помогли оформить новорожденному сыну свидетельство о рождении, декларацию с педиатром, обследовали его. По наблюдения специалистов,новорожденный (в землянке - Ред.) жил в полной антисанитарии, мать его не мыла, а протирала влажными салфетками. Женщина рассказала, что кормила сына детскими кашками, когда она находила кипяченую воду, которую приносили люди. Во время продолжительного общения и поиска путей решения ее проблем, она сама сказала о том, что не хочет и не может дальше воспитывать сына. Спустя некоторое время она сказала: "Наверное, так будет лучше для сына", и написала заявление о отказ от ребенка на начальника районного отдела полиции и начальника службы по делам детей и семьи Печерской районной в городе Киеве государственной администрации".

Кроме того, чиновники говорят, что у женщины есть проблемы со здоровьем из-за неравнодушия к алкоголю и наркотикам, но сама женщина это опровергает. "Только курю сигареты", — говорит она.

Напомним, недавно полиция Голосеевского района Киева сообщила, как удалось спасти новорожденного ребенка из захламленной до потолка квартиры, где жили полчища тараканов.

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