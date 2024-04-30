Если не заплатил 200 тысяч за неявку в ТЦК: лишат ли жилья и автомобиля

После принятия закона о мобилизации, в обществе начали активно обсуждать другой законопроект, под номером 10379, который предусматривает существенное, от 153 тыс. грн. до 204 тыс.грн., увеличение штрафов за нарушение законодательства о мобилизации.

Сейчас в соцсетях украинцы начали бурно обсуждать то, а не отберет ли государство жилье в случае неуплаты такого штрафа.

Ситуацию для ТСН.ua прокомментировал Николай Максимов — адвокат, который практикуется в том числе и в вопросах мобилизации.

"Арестовать имущество могут, даже если штраф меньше, — говорит Николай Максимов. — Даже 10 гривен недоплаченного штрафа или отдельного маленького штрафа достаточно для того, чтобы наложить арест на любое имущество".

К этому адвокат добавляет: "Если сумма штрафа будет более 160 тыс. грн., то этого будет достаточно для того, чтобы обращать взыскание на единое имущество гражданина. На жилье, на транспортное средство. В случае необходимости, в случае того, что во время исполнительного производства не будет достигнуто какого-либо компромисса, то такое имущество может быть выставлено на публичные торги”.

По словам Николая Максимова, например, в случае блокировки банковской карты должника, она может блокироваться только на снятие, а не на поступление на нее денег.

"Надо еще не забывать о том, что, если, например, штраф будет в размере 170 тыс. грн., то будет еще исполнительный сбор в размере 10%. Это еще плюс 17 тыс. грн. А еще будут расходы исполнительного производства", – говорит адвокат Максимов.

По его данным, штраф можно будет обжаловать.

"Например, у патрульной полиции есть опыт составления протоколов об административных правонарушениях. У работников ТЦК такого опыта нет. Я уверен, что как только пойдет этот огромный вал штрафов, будет огромное количество ошибок. Я уверен, что определенный шанс будет у каждого отменить штраф", – говорит адвокат.

Кроме того, адвокат добавляет, что денежные средства на арестованных счетах могут списать как все, так и часть.

"Если речь будет идти о гражданском человеке, то могут арестовать все, что есть на банковской карточке. Будет взыскано для погашения долга. Другая ситуация – если человек систематически получает заработную плату. В таком случае исполнитель не может забирать все, а около 20%. Но если у человека на карте есть, например, 120 тыс. грн., а оштрафовали его на 170 тыс. грн., то спишут все имеющиеся средства, а затем каждый месяц исполнитель будет списывать до 20%. Но в случае, если человек сообщит, что получает заработную плату", – уточняет Николай Максимов.

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