Если "присоединят" к России: как изменится война после псевдореферендумов на оккупированных территориях

"Руководители" оккупированных частей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей одновременно резко заговорили о "присоединении" этих территорий к России. Все они высказались о том, что в ближайшее время возможно проведение "референдумов".

Превзошел "коллег" в своих заявлениях "руководитель" Запорожской области Евгений Балицкий. Он сообщил пропагандистским СМИ, что тем, кто вел подрывную деятельность, но покаялся, будет позволено вернуться после того, как регион войдет в состав РФ.

Предшествовало всему этому заявление Дмитрия Медведева, которого недавно ряд СМИ заподозрили в пьянстве. В этот раз он заявил, что "референдумы" в Донбассе имеют большое значение не только для системной защиты жителей "ЛНР", "ДНР" и других "освобожденных" территорий, но и для "возрождения исторической справедливости". Кроме того, он назвал преступлением посягательства на территорию России и подчеркнул, что если это произойдет, то позволит использовать все силы самозащиты.

Чего после всего этого ожидать Украине, как изменится война в ближайшее время – об этом ТСН рассказали военные эксперты.

Мы ударили, они проглотили

"Это заявление Медведева ничем не отличается от того, которое было сделано по Крыму. Крым "присоединен"? "Присоединен". Через Конституцию проведен? Проведен. Довольно много ракетных ударов по Крыму украинцы совершили? Совершили. Чем ответили россияне? Ничем. Проглотили. Поступил отчаянный и сокрушительный ответ, скажем, в виде тактического ядерного удара?Не поступил.Крым, кстати, для них (россиян – Ред.) в разы сакральнее, чем Донбасс.Что изменится после того, как они проведут эти "референдумы"? У них ничего не осталось, кроме оружия массового поражения. Еще есть огромный запас тяжелых авиационных бомб.Но, чтобы эти бомбы были применены, нужно заходить в украинское воздушное пространство.Однако уровень украинского ПВО значительно повысился.Поэтому эти заявления — очередной пропагандистский эффект на свое население, попытки сказать, что они что-то делают, чего-то достигают и что-то умеют. Вторая цель – бестолковая попытка запугать всех нас. Поэтому, как мы били врага, так и нужно продолжать", - говорит военный эксперт Петр Черник.

К этому он добавил: "Самый критический минимум, который они реализовали — это прорубывание коридора в Крым. Но это тоже очень сомнительно, потому что огневое воздействие на все логистические цепочки нарастает. Блестящей была Харьковская операция и я не сомневаюсь, что придет время, когда мы выбьем их со всех наших территорий, но я не верю, что это будет быстро».

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов назвал заявление Медведева криком отчаяния.

"Российская Федерация не способна защитить свои достижения, которых они достигли, захватывая наши территории. Что обещал Медведев, когда говорил о Крыме. Он обещал забрасывать нас атомными бомбами. И что? Где реакция России на «хлопок» в Крыму? Ее нет. Путин лично говорил, что Крым – это сакральное, это скрепа, на которой держится идеология Российской Федерации относительно возвращения "земель русских", и на Крым (удары по нему со стороны материковой Украины – Ред.) они не отреагировали. Донбасс?", – анализирует ситуацию Олег Жданов.

К этому он добавил, что номинально для россиян удар по Крыму – удар по России.

"Российская Федерация рискует нарваться на целую кучу санкций из-за попытки очередной аннексии территорий Украины. И кто такой Медведев? То его всем Кремлем лечат от алкоголизма, то он делает политические заявления. Я бы не воспринимал его серьезно", — говорит Олег Жданов.

Нажмет на ядерную кнопку?

По словам Петра Черника, у России не осталось аргументов, кроме ядерного оружия.

Если этот аргумент будет применен, то все однозначно выйдет за пределы Украины. Запад будет вынуждено отвечать, у него не будет выбора. Если не ответит, то, например, Индия и Пакистан, стоящие на тоненькой линии ядерного апокалипсиса, зададут друг другу вопросы о том, что другим можно, а нам запрещено?», – говорит Черник.

На уточняющий вопрос о том, возможен ли ядерный удар со стороны России, эксперт ответил так: "Все возможно. Я не преуменьшаю их безумия. Если бы Гитлер имел ядерное оружие, то он использовал бы его? 100 процентов. Ему не хватило месяца для его получения. Но Германия была бы обречена. Эти (русские – Ред.) также обречены".

В то же время военный эксперт Олег Жданов на вопрос о том, применит ли Россия ядерное оружие малой мощности, ответил нам так:

"Скорее нет, чем да. Европейский континент не хочет еще одного Чернобыля на своей территории. Допустить применение Запад не может, поэтому постоянно раздаются заявления об этом. Позавчера Байден в очередной раз трижды повторил предостережение для Путина. Кроме этого, я очень сомневаюсь в том, что окружение Путина готово идти в рай. Они хотят договориться с Западом и тратить свои средства. Если он даже будет топать ногами и кричать: "Давайте применим!", то ему не дадут этого сделать", – говорит Олег Жданов. К этому эксперт добавил, что подготовку российского ядерного оружия к применению не сможет не заметить западная разведка.

Объявят ли общую мобилизацию в России?

После заявлений о "референдумах", в России могут заявить о всеобщей мобилизации, потому как огневое воздействие на оккупированные части Херсонской, Запорожской областей, "ЛДНР" могут считать посягательством как на свои территории.

"Такое может произойти. Надо понимать, что мы должны к этому быть готовыми. Они терпят стратегическое поражение. Этой мобилизацией они только ускорят свой коллапс", — говорит эксперт Петр Черник.

А бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера у себя на странице в соцсети так прокомментировал попытку россиян провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины: "Думаю, одной из основных целей потенциального "референдума" на оккупированных Московией украинских территориях является увеличение числа пушечного мяса через автоматическую выдачу паспортов РФ украинским мужчинам, последующую мобилизацию в вооруженные силы РФ и отправку на фронт".

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