Если путешествуешь на велосипеде: что можно успеть увидеть за день

Если путешествуешь на велосипеде: что можно успеть увидеть за день

Велоприключение ТСН продолжается.

Старинный замок, который долго служил психушкой, живописный виадук и неожиданное перевоплощение самого инстаграмного костела Волыни — все это вполне можно увидеть за день, если путешествуешь на двух колесах, — утверждают журналист ТСН Сергей Моргун и оператор Даниэль Коссаковский. И кроме того, говорят: это испытание не для слабаков.

О том, как вырулить, когда GPS бессилен и ног не чувствуешь — 6 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Добравшись поездом в Клевань, Сергей и Даниель стартовали, чтобы проехать 555 километров украинским Полесьем.

"У нас планы ехать только родными тропами. И начнутся они вдоль величественных сооружений. Речь о замках и костелах. К первому из них километра 4. Пока не в упремся в опоры виадука. Именно по нему заезжают в замчище бывшего княжеского рода Черторийских", — говорит Сергей.

По его словам, Клеванский замок, или скорее то, что от него осталось, выглядит все довольно печально. Хотя здание все равно знаковое, насчитывает 550 лет.

Когда-то князей приветствовало, и многочисленный монашеский католический орден — Иезуитов (имели коллегию в этих стенах), но сейчас и стекол не осталось.

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Задокументировано, что оно (сооружение — Ред.) более 20 раз выдерживало нашествия турецкого войска, в свое время. Но при первой атаке козацкого, во времена революций при Богдане Хмельницком — не устояло.

И впечатление такое, что разрушенное стоит с тех пор.

"В более современное время здесь были штабы НКВД, перед Второй мировой, затем их выбили немцы, стоял также польский отряд. И собственно видно, как после войны здесь устанавливали новую плитку, было несколько училищ", — продолжает Сергей.

Теперь же за хозяина природа.

"Третий этаж здания напоминает ботанический сад. Деревья здесь уже размером с человеческую руку ... в обхвате. Сюда я советовал бы заглянуть, но на мгновение, и осторожно, здесь осыпается все", — резюмирует Сергей.

В километре отсюда — еще одна инстаграмная локация. Это Благовещенский костел возрастом 411 лет.

"Особенности утренних путешествий, когда все начинается с рассвета, это то, что может быть закрыто. Поэтому придется заглядывать через решетку", — шутит Сергей.

Тоже Черторийских. Возвели в знак перехода от православия к католицизму. На вид потрепанный, впрочем, действует — службы правят.

Следует отметить, что в Клевани немало ресторанчиков и кафе, но работают только с восьми.

Где-то за 15 километров будет еще один костел в Олыке. В Интернете пишут — украшение едва ли не всей Волыни.

"С тем, что я видел в Интернете, это совсем не клеится", — делится Сергей.

Это коллегиальный костел Святой Троицы. Построенный почти 400 лет назад итальянскими архитекторами — и реставрированный украинскими на польские деньги.

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В костеле было немало захоронений. В советское время здесь, как бывало, службу прекратили, внутри была конюшня. Есть подвальный вход, старые ступени. Внизу были захоронения, их выбросили, и держали там бочки с рыбой.

Здесь в Олыке, где-то в сотне метров красуется и средневековый замок Радзивиллов. Вокруг замчища военные бастионы. Знатную семьи здесь не спасли.

Последний представитель рода Радзивиллов покинул замок в 39-том году, в начале Второй мировой. Речь о Януше Радзивилле, которого посадили россияне, а впоследствии отпустили за границу.

Спецпроект " Історії з коліс": как за день посетить старинный замок, живописный виадук и костел

После окончания Второй мировой это здание переоборудовали, в 50-х, под больницу для душевно больных. Здесь были палаты. Последний пациент пациенn уехал отсюда всего несколько дней назад. На этой неделе замок наконец официально становится — историческим музеем.

Далее маршрут пойдет за села, поэтому следует по полнить запасы воды.

"Еще километра от центральной улицы не дали. Как покрытие меняется. Брусчатка появилась. Далее исчезает даже это, впереди — холмы. Но на самом деле, это было лишь полбеды, дорога — едва проезжая тропа, в поле рапса. А навигатор показывал, что здесь есть дорога ", — резюмирует Сергей.

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