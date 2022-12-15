Если Путин применит ядерное оружие, на РФ могут полететь даже китайские ракеты – военный эксперт

Российский диктатор Путин мог применить против Украины ядерное оружие еще 24 февраля, однако пока он не решился этого сделать. Даже если ВСУ начнут освобождать Крым, вряд ли произойдет ядерный удар.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Путин мог применить ядерное оружие еще в начале, 24 февраля. Я тогда опасался, что он мог это использовать, чтобы надавить на Запад. Сейчас это уже никого не пугает, кроме журналистов. Если исходить из этой логики, Путину уже нужно применять ядерное оружие, потому что Крым находится под угрозой. То, что мы когда-то говорили об уничтожении Черноморского флота — это не теория или гипотеза. Это то, что будет. И если Путин это понимает, ему уже нужно его применять, потому что если Украина уничтожит Крымский мост и перекроет пути снабжения, то уже будет поздно. И если он после этого ударит тактическим ядерным оружием, то США жестко отреагируют", – пояснил Самусь.

Военный эксперт отметил, что в случае применения ядерного оружия Россией это очень не понравится прежде всего Китаю, у которого нет много такого оружия.

"Тактическое ядерное оружие не имеет катастрофической силы, будет все уничтожено в радиусе 500 метров или километра — какая-то украинская территория пострадает, погибнет 10 тысяч человек, но что это изменит в военном плане? Это будет тот же ракетный удар, но с большими жертвами. Чтобы создать катастрофу, он должен нанести более 10 ударов. Тогда это будет катастрофа. Тогда на Россию уже и китайские ракеты полетят. Потому что Китай не заинтересован в применении ядерного оружия, потому что это покажет, что один идиот из-за Азовского моря может запустить ядерную ракету, а значит, другие государства могут так делать. А у Китая мало боеголовок. Применение ядерного оружия приведет к хаосу в мире. Тогда путинский режим уничтожат, и ядерные ракеты США могут полететь по территории России", — пояснил Михаил Самусь.

Ядерная истерика в России

Россия после начала полномасштабной войны против Украины угрожает применить ядерное оружие. В последнее время об этом говорит диктатор Путин. 7 декабря глава кремлевский диктатор заявил о росте угрозы ядерной войны.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Россия и дальше будет обстреливать Украину ракетами, однако Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия.

Издание Bloomberg считает, что Путин рассматривает вариант нанесения превентивного ядерного удара.

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