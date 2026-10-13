Если Путин разобьет ТЭЦ: как будут спасать от мороза школы Львов и Киев

Почему на отопление школ Львов заготавливает дрова, а столица ждет чуда

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Воздушные удары РФ по Киеву не прекращаются. Столица уже живет в «режиме тьмы» из-за отключения электроэнергии. А что будет с теплом? Городские власти говорят, что отопительный сезон будет и к нему готовы. Но все эти обещания могут остаться только обещаниями после ударов агрессора по объектам тепловой инфраструктуры.

Опыт Львова: 100 котельных на дровах и альтернативное тепло

Тем временем во Львове готовятся к сложным сценариям этой зимой. Мэр Андрей Садовый заявил, что до конца года возле львовских школ установят более 70 котельных на дровах. Вместе с котлами в больницах и других учреждениях это создаст около сотни резервных источников тепла.

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«В начале отопительного сезона планируем запустить их все, чтобы проверить, как работает система. Даже если враг атакует нашу тепловую инфраструктуру, дети должны учиться в тепле, а у жителей будет место, куда можно прийти согреться», — отметил мэр Львова.

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Обслуживание таких котельных потребует круглосуточного дежурства: 2–3 человека, которые будут работать посменно, чтобы регулярно закладывать дрова и поддерживать необходимую температуру.

В прошлом году в Киеве в результате российских атак на ТЭЦ школы двух районов — Днепровского и Дарницкого долгое время оставались без отопления, а дети и учителя вынуждены были учиться в холодных помещениях.

ТСН.ua выяснял, планирует ли столица перестраховаться в этом году и пойти по пути Львова.

Во Львове возле школ устанавливают котельные на дровах, а Киев надеется на мобильные котельные

Эколог Александр Соколенко считает, что массовая установка котельных на дровах существенно навредит окружающей среде из-за дополнительного загрязнения атмосферы.

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«Об этом можно говорить сугубо теоретически, потому что мы не знаем, какими будут объемы и период сжигания дров. Чем дольше будут работать такие котельные, тем выше уровень загрязнения. Львов климатически менее уязвим, чем Киев. Зимы там более мягкие и несколько короче, чем в столице, да и во Львов враг практически не достает своими средствами нападения: одиночные реактивные дроны достигают города, хотя есть угроза от крылатых ракет. Поэтому мне не совсем понятны причины перехода от традиционных отопительных средств на котельные или другие агрегаты на дровах», — рассказывает ТСН.ua Александр Соколенко.

Эколог напоминает опыт соседней Польши, которая еще несколько лет назад активно использовала уголь для отопления.

«Не знаю, какова ситуация в Польше сейчас, но раньше там активно сжигали уголь для обогрева. Поэтому в определенные периоды зимы в некоторых регионах страны было даже физически сложно дышать. Поэтому сжигание дров во Львове точно навредит атмосферному воздуху и здоровью людей. Если же такую инициативу постараются внедрить в других городах, например в Киеве, сомневаюсь, что ее успеют реализовать в течение текущего сезона. Зима уже практически на носу, а такие котельные не устанавливаются за неделю или две. Поэтому, даже если подобная инициатива появится в Киеве, реализовать ее в ближайшее время маловероятно», — отмечает специалист.

Стратегическое видение: почему Киев уступает другим городам?

По словам эксперта, во многих городах Украины — Виннице, Львове, Житомире — есть стратегическое видение перспектив и ведется работа на опережение, тогда как в столице системного подхода не заметно.

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«Каждая зима для киевлян превращается в стихийное бедствие, которого никто не ожидал. Я бы это назвал отсутствием в Киеве в целом таких работ и собственно стратегического видения ситуации. Плюс в том, что во Львове власть хоть как-то думает о проблемах, которые могут появиться. А в Киеве об этом никто не заботится, и это беда», — подчеркивает эколог.

Александр Соколенко добавляет: если в Киеве возникнут существенные проблемы с энергетикой, тепло- и водоснабжением, ситуация станет сверхсложной.

«Холодная зима по прогнозам маловероятна, но мы не можем точно спрогнозировать, каким будет сезон 2026-2027 годов. Если зима будет такой же, как в прошлом году, увеличится использование дров, угля и другого топлива. Горожане будут согреваться своими силами: будут переходить на твердотопливные котлы, строить печи. Кстати, в Киеве большая площадь малоэтажной застройки. Люди будут искать альтернативу. Если город не делает этого централизованно (например, путем установки дополнительных котельных), загрязнение воздуха все равно возникнет за счет индивидуального отопления помещений. При холодной и продолжительной зиме уровень загрязнения будет расти в любом случае», — заключает эколог.

Позиция КГГА: «дымовой занавес» или мобильные альтернативы?

В столице, похоже, не намерены последовать львовскому примеру с установкой котельных на дровах у школ.

В КГГА сообщают о наличии 69 мобильных котельных, которые будут применяться для обогрева больниц, роддомов и социальных учреждений на случай отсутствия централизованного теплоснабжения. Чиновники отмечают, что количество котелен и их мощность постепенно растет. Впрочем, даже если таких установок станет больше на 10–20 единиц, этого недостаточно для обогрева всех столичных школ.

Вопрос об установке дровяных котельных в городе пока не рассматривается. Собеседник в КГГА объясняет:

«Представьте себе: только школ в Киеве около 500, а еще есть детские сады. Как вы себе это представляете — дымовую завесу над городом? Сравнивать масштабы Львова и Киева некорректно, ведь речь идет об абсолютно разном количестве объектов. Возможно, для Львова этого количества котельных и достаточно, но в Киеве такое маловероятно, учитывая количество учебных заведений».

В прошлом году в Днепровском и Дарницком районах из-за ракетных ударов 45% учебных заведений остались без тепла. Рассматривается ли возможность установки альтернативных источников отопления хотя бы для этих наиболее уязвимых заведений — ответа в КГГА не предоставили.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский и профильный Департамент образования и науки сделали заявление о работе учебных заведений во время отключений света и воды:

«Формат работы каждого заведения будет зависеть от ситуации безопасности, технических возможностей и возможности обеспечить надлежащие условия для детей и работников», — отмечают в КГГА.

Фактически это означает, что принятие решений и ответственность возложены непосредственно на руководителей учебных заведений. Если теплоснабжение будет отсутствовать, школьники будут снова учиться в холодных классах или перейдут на дистанционный формат. О вызовах по проблемам теплоснабжения в школах в мэрии пока предпочитают не вспоминать, но если о проблеме не вспоминать, это вовсе не означает, что ее нет.

Дата публикации 15:54, 03.02.26 Количество просмотров 95 Киевские школы обесточены и без отопления, в классах не более 10 градусов: как город решает проблему?

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