Если Путин скажет Трампу "нет": эксперт назвал реалистичный сценарий судьбы Украины

На фоне заявлений ряда политиков о возможном завершении войны и ожидании части украинского общества решительных действий накануне или сразу после инаугурации Дональда Трампа, свое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал украинский политолог Владимир Фесенко.

"Такие настроения есть, есть надежда на завершение войны и на Дональда Трампа. Но есть и противоположный тренд. Он, возможно, не столь многочисленный, но заметный и традиционно активный. Речь идет о противниках любого соглашения с Россией. Но, действительно, тенденция, которая сейчас заметна и сейчас уже многочисленна — увеличение количества людей, которые надеются, что Трамп поможет прекратить войну", — говорит Владимир Фесенко.

К этому эксперт добавляет, призывая не питать иллюзий: "Но я думаю, что эти ожидания значительно завышены. Почему? Потому что многие коммуникаторы с американской спецификой обращают внимание на то, что Трамп может начать переговоры, но большинство его переговоров не завершились ощутимым результатом".

По мнению эксперта, сам Трамп не занимается переговорами.

"Он поручает это. Если будет продвижение, согласие другой стороны договориться, тогда это возможно. Если нет, если американцы столкнутся с жесткой и неуступчивой позицией россиян, то через некоторое время у Трампа может просто исчезнуть интерес к этим переговорам. Он может или отказаться вообще от участия в этих переговорах и сказать, что если украинцы и россияне не хотят договариваться, то пусть этим занимаются европейцы. Или все будет инерционно происходить, без серьезных продвижений", — считает политолог.

На вопрос о шансах завершения войны, Фесенко ответил так: " Шансы безусловно есть. Если американцы будут действовать достаточно настойчиво, будут давить на Путина, потому что ключевая проблема будет в Путине, если Путин хотя бы по тактическим соображениям согласится на прекращение огня, тогда шанс есть. Но пока, скажем так, это не самый вероятный сценарий".

По мнению эксперта, более вероятный сценарий — это длительные переговоры, параллельно — военные действия.

"Не менее вероятен сценарий, а, возможно, более вероятен: если Россия и дальше будет иметь преимущество на фронте, продолжит наступление, то, как считает большинство экспертов, у Путина не будет стимулов прекращать войну. Он будет ее продолжать, надеясь на то, что можно будет дожать украинцев", — предполагает Владимир Фесенко.

Что будет с военной помощью в будущем

Политолог не исключает, что формат помощи может снизиться.

"Вместо грантовой помощи может быть помощь в виде кредита. Эта идея очень популярна у республиканцев. С высокой вероятностью американцы могут прекратить макроэкономическую помощь. Думаю, что четкой позиции у Трампа еще нет. Он будет действовать по ситуации. Я думаю, что помощь будет сохраняться хотя бы потому, что это инструмент давления на переговорный процесс. Как на нас, так и на россиян", — говорит Фесенко.

Какой даты следует дождаться

На этот вопрос, волнующий многих украинцев, Фесенко ответил нам так: "Я не вижу никаких предпосылок о прекращении огня 20 или 25 января, как некоторые говорят. Но 20 января может стать датой-триггером. Трамп приходит к власти, у него появляются реальные полномочия и тогда могут начаться официальные переговоры. Неофициальные консультации могут быть по 20 января. А реальные действия — после 20 числа. Если у Трампа будут реальные действия, быстрые, то тогда будут шансы.Если нет, то — нет".

Макрон не хотел видеть Трампа?! Эксклюзивные детали судьбоносной встречи в Париже

Ранее сообщалось о том, что Зеленский отреагировал на желание Трампа заморозить войну.

Читайте также: