Если РФ нападет, ЕС не поможет: кто в мире готов отправить своих солдат на защиту Украины

Наращивание военного присутствия РФ у границ с Украиной вызывает беспокойство некоторых чиновников в США и Европе.

В конце октября газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Впоследствии в Сети появились спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной, но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает это "психологическим давлением со стороны РФ", который "на нас уже давно не действует". В свою очередь, в Европе и НАТО выразили обеспокоенность маневрами России и подтвердили готовность перебросить своих военных в Украину.

ТСН.ua рассказывает о реакции стран на возможное вторжение РФ на территорию Украины.

Поддержка на словах

Сейчас большинство стран, отреагировавших на активизацию наращивания военной силы РФ на границе с Украиной, традиционно выражают обеспокоенность и беспокойство, указывают на то, что внимательно следят за ситуацией, коммуникируют с Киевом и предупреждают Россию о серьезных последствиях в случае новой агрессии.

Так, в Пентагоне , комментируя новую агрессию РФ против Украины, заявили, что продолжают отслеживать ситуацию на границе между двумя странами и заверили, что обратят внимание на какие-либо агрессивные действия в этом регионе.

"Как мы говорили ранее, любые агрессивные, благоприятные эскалации действия вызовут большую обеспокоенность в США. Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта в восточной части Украины", — сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

В свою очередь, в Белом доме выразили обеспокоенность из-за сообщения об увеличении военного присутствия РФ на границе с Украиной. В этой связи США на эту тему проводят активные консультации с Москвой, Киевом, а также с европейскими партнерами.

В Минобороны Франции также выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине и предупредили Россию о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины. Французские дипломаты призывают Москву реинвестировать в переговоры в "нормандском формате", соглашаясь на проведение министерского заседания в ближайшее время в соответствии с обязательствами президента Путина.

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В Париже также напомнили России о ее обязательствах по прозрачности военных перемещений и деятельности, и о полном выполнении мер доверия и безопасности. Кроме того, Россию призывают мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы положить конец миграционному кризису.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении со своим французским коллегой призвал Россию к сдержанности и предоставлению прозрачной информации о военной деятельности и предупредил о катастрофических последствиях агрессии.

Германия и Франция выразили решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, с которой продолжают тесно координировать позиции по всем вопросам, представляющим общий интерес и беспокойство.

"Мы остаемся привержены урегулированию конфликта на основе Минских договоренностей. Мы сожалеем о том, что Россия неоднократно отказывалась от встречи на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате и еще раз выражаем готовность к скорейшей встрече и конструктивному и предметному обмену. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же для достижения крепкого мира на Донбассе", — говорится в заявлении.

Важность суверенитета Украины отметил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению главы МИД Австрии Михаэля Линхарта, сейчас ситуация с военной угрозой Украине от России "очень критическая". Поэтому он считает, что ЕС необходимо дать четкий сигнал Кремлю о том, что не стоит идти на эскалацию.

"Речь идет о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: нужно вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации", — сказал Линхарт.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Украине и заявил, что видит необычную концентрацию российских сил рядом с границей Украины, поэтому призывал РФ снизить напряжение и избежать эскалации на границе с Украиной.

По его словам, в Альянсе внимательно следят за развитием ситуации на границе России и Украины и готовы реагировать на изменившуюся ситуацию.

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Столтенберг после последней встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой заверил, что НАТО будем в тесном контакте с Украиной по поводу нынешней ситуации на границе и добавил, что отметил, что Альянс и союзники продолжают оказывать значительную политическую и практическую поддержку Киеву.

"Мы помогаем укреплять ее способности, включая обучение вооруженных сил. Мы поддерживаем повестку дня реформ, которые помогут Украине продвинуться в ее евроатлантических стремлениях", — констатировал генсек на брифинге.

В ЕС заявили, что в случае обострения ситуации с РФ, Киев может рассчитывать только на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Брюсселя. Как сказал верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель, заключенное двустороннее Соглашение об ассоциации, по его словам, охватывает широкий круг вопросов, но не предполагает создания военного союза.

"Если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе — мы будем продолжать реагировать в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза", – указал Боррель.

Готовность помочь военными силами Украины

Пока этот перечень не так велик, как хотелось бы Украине. Сейчас только две страны выразили готовность выслать своих солдат на поддержку Украины в случае необходимости.

Великобритания

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что сейчас "риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны", и выразил готовность страны направить в Украину подразделения спецназа SAS численностью 600 человек.

"Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться в страну", — говорится в сообщении The Daily Mirror.

Издание со ссылкой на источники пишет, что в состав оперативной группы войдут подразделения британского спецназа и десантных войск. По информации источников, сотни парашютистов при поддержке артиллерийских подразделений могут высадиться в Украине в течение 36 часов после получения соответствующего приказа.

"Оперативной группе было сказано, что ее, возможно, нужно будет развернуть в очень сжатые сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину, где могут либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом", — сообщило источник в британской армии.

Швеция

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что из-за повышенной напряженности в отношении Украины на фоне маневров российских войск, страна готова направить военных инструкторов. По его словам, это будет "учебная миссия под руководством ЕС", которую организуют "как очень важную часть в рамках обозначения амбиций ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины".

В то же время Хультквист уточнил, что такую миссию ЕС предложили именно страны Балтии, которые долгое время уже поддерживающие Украину в противостоянии агрессии РФ.

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