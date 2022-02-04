"Если России простят Украину, Китай вторгнется на Тайвань...": в США видят угрозу мировой демократии

Американское минобороны открыто заявляет, что ему известны российские планы инсценировки повода для нападения на Украину.

Пропагандистское видео с телами погибших – как повод для вторжения. Министерство обороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину. Эти планы, утверждают американские разведчики, уже разработаны и готовы к реализации. Аналитики считают, что единственный человек, который может отдать приказ идти в наступление – Путин. С ним по очереди говорят – и по телефону, и лично, западные лидеры, уговаривая отказаться от агрессии. Но вблизи границ Украины становится все больше оружия и войск.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Единственный человек в России, который может отдать приказ о новом наступлении на Украину – на открытии Олимпиады в Пекине, которую бойкотируют Соединенные Штаты, Канада и ряд европейских стран. Пока Путин обсуждает с Си Цзиньпин искренние отношения.

Министры обороны России и Беларуси следят за совместными военными учениями в Бресте, этого никто не скрывает, наоборот — бряцание мышцами тщательно снимают пропагандисты обеих стран. «Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Это и России выгодно. Полезут – получат», – заявляет Лукашенко.

Американское минобороны открыто заявляет, что ему известны российские планы инсценировки повода для нападения на Украину.

«Россия создаст очень откровенное пропагандистское видео с труппами и актерами, изображающими людей в скорби, а также разрушенными зданиями. На нем покажут украинское или западное военное оборудование, чтобы некоторое оружие выглядело как предоставленное Западом Украине. Это только один пример из возможных. Мы следим за ними, и сейчас нам кажется важным сказать: мы все это видим, чтобы попытаться это остановить», — говорит пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

За несколько часов до начала Олимпиады в Пекине говорят и министры иностранных дел России и Китая. О содержании разговора китайский МИД заявил лишь, что стороны "согласовывали позиции", в частности, в отношении Украины.

У Китая – исторически сложные отношения с островом Тайвань, независимости которого китайцы не признают. А запад наоборот – официально общалось до семидесятых годов только с Тайванем, игнорируя коммунистов из Пекина. Как и для Украины, для Тайваня Соединенные Штаты – важнейший стратегический партнер. Однако есть разница: Штаты имеют специальный закон, предусматривающий, если Китай нападет на Тайвань, американские военные должны его защищать.

Минобороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину

«Впервые с 1945 г. мы видим реальную возможность войны в Европе. Для американцев это выглядит так, если Путину простят Украину, дальше Китай вторгнется на Тайвань. Дальше иранцы все же разработают ядерное оружие, убеждены, что никто не станет их останавливать. Украина – это демократия. Сейчас на кону вся демократия», – заявляет сенатор США от республиканцев Линдси Грэм.

Усилия европейских лидеров спасти ее продолжаются. Уже на следующей неделе с визитом сначала в Москву, затем в Киев – летит президент Франции Эммануэль Макрон. Накануне он говорил с Зеленским и Путиным по телефону.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз подготовил пакет жестких и комплексных санкций, которые ударят не только по ближайшему окружению Путина, но и по всей России. Россияне должны быть очень заинтересованы, чтобы их президент все же отвел от украинской границы войска, сказала она.

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