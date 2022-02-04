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"Если России простят Украину, Китай вторгнется на Тайвань...": в США видят угрозу мировой демократии

"Если России простят Украину, Китай вторгнется на Тайвань...": в США видят угрозу мировой демократии

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"Если России простят Украину, Китай вторгнется на Тайвань...": в США видят угрозу мировой демократии

Министерство обороны России

Американское минобороны открыто заявляет, что ему известны российские планы инсценировки повода для нападения на Украину.

Пропагандистское видео с телами погибших – как повод для вторжения. Министерство обороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину. Эти планы, утверждают американские разведчики, уже разработаны и готовы к реализации. Аналитики считают, что единственный человек, который может отдать приказ идти в наступление – Путин. С ним по очереди говорят – и по телефону, и лично, западные лидеры, уговаривая отказаться от агрессии. Но вблизи границ Украины становится все больше оружия и войск.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Единственный человек в России, который может отдать приказ о новом наступлении на Украину – на открытии Олимпиады в Пекине, которую бойкотируют Соединенные Штаты, Канада и ряд европейских стран. Пока Путин обсуждает с Си Цзиньпин искренние отношения.

Министры обороны России и Беларуси следят за совместными военными учениями в Бресте, этого никто не скрывает, наоборот — бряцание мышцами тщательно снимают пропагандисты обеих стран. «Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Это и России выгодно. Полезут – получат», – заявляет Лукашенко.

Американское минобороны открыто заявляет, что ему известны российские планы инсценировки повода для нападения на Украину.

«Россия создаст очень откровенное пропагандистское видео с труппами и актерами, изображающими людей в скорби, а также разрушенными зданиями. На нем покажут украинское или западное военное оборудование, чтобы некоторое оружие выглядело как предоставленное Западом Украине. Это только один пример из возможных. Мы следим за ними, и сейчас нам кажется важным сказать: мы все это видим, чтобы попытаться это остановить», — говорит пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

За несколько часов до начала Олимпиады в Пекине говорят и министры иностранных дел России и Китая. О содержании разговора китайский МИД заявил лишь, что стороны "согласовывали позиции", в частности, в отношении Украины.

У Китая – исторически сложные отношения с островом Тайвань, независимости которого китайцы не признают. А запад наоборот – официально общалось до семидесятых годов только с Тайванем, игнорируя коммунистов из Пекина. Как и для Украины, для Тайваня Соединенные Штаты – важнейший стратегический партнер. Однако есть разница: Штаты имеют специальный закон, предусматривающий, если Китай нападет на Тайвань, американские военные должны его защищать.

Минобороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину

Минобороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину

«Впервые с 1945 г. мы видим реальную возможность войны в Европе. Для американцев это выглядит так, если Путину простят Украину, дальше Китай вторгнется на Тайвань. Дальше иранцы все же разработают ядерное оружие, убеждены, что никто не станет их останавливать. Украина – это демократия. Сейчас на кону вся демократия», – заявляет сенатор США от республиканцев Линдси Грэм.

Усилия европейских лидеров спасти ее продолжаются. Уже на следующей неделе с визитом сначала в Москву, затем в Киев – летит президент Франции Эммануэль Макрон. Накануне он говорил с Зеленским и Путиным по телефону.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз подготовил пакет жестких и комплексных санкций, которые ударят не только по ближайшему окружению Путина, но и по всей России. Россияне должны быть очень заинтересованы, чтобы их президент все же отвел от украинской границы войска, сказала она.

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