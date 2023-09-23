Что грозит мужчинам, купившим "липовое" заключение ВЛК о состоянии здоровья – объяснение адвоката

Адвокат рассказал, угрожает ли ответственность перед законом мужчинам, которые заплатили за справку о своем состоянии здоровья, чтобы не служить.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий о непригодности к службе военнообязанных мужчин, выданных с 24 февраля 2022 года. Адвокат Олег Леонтьев объяснил, что угрожает мужчинам, которые "на бумаге" были непригодны по состоянию здоровья, однако на самом могут служить.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

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"У тех лиц, я считаю, никакой не может быть ответственности. Он скажет – я очень тщательно отношусь к своему здоровью. У каждого человека разные типы темперамента. Человек-ипохондрик себя вечно считает болезненным. У него из носа закапало – уже считает, что коронавирус, туберкулез. Голова немного заболела – ой, наверное опухоль в голове. У человека нет никакой ответственности", — рассказал он.

По словам правозащитника, человек будет нести ответственность только в случае, когда будет доказано, что он заплатил деньги, каким-то незаконным образом получил незаконное решение, дал неправомерную выгоду, взятку члену военно-врачебной комиссии.

Но как это будет доказано в ретроспективе, тем более, учитывая, что подавляющее большинство таких случаев приходит в судах только наличием видео или звукозаписи. Оно никаким образом доказано не будет. Разве что могут быть случаи, когда человек своим почерком внес в какие-то медицинские документы ложные правки, дописки, и эксперты обнаружили, что сделаны дописки именно этим человеком. Здесь конечно, никуда не денешься", — пояснил адвокат.

Напомним, адвокат рассказал, к каким уловкам прибегают работники ТЦК во время вручения повестки.

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