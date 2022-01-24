Если США и РФ не договорятся: война угрожает не только Украине, Путину будет нужна новая жертва

Если США и РФ не договорятся: война угрожает не только Украине, Путину будет нужна новая жертва

Надо честно признать, что, по крайней мере, одной цели Путин достиг – он говорит о будущем безопасности Украины и Европы напрямую с США, как во времена Холодной войны.

Уровень паники и страха в Украине из-за возможного широкомасштабного вторжения сегодня едва ли не самый высокий с начала вооруженной агрессии 2014 года. Свежие публикации западной прессы, которая ссылается на спутниковые снимки, показывают, что Россия сосредоточила свои войска на четырех полигонах возле украинской границы. Ближайший – это Климово в 13 км.

Издание Bloomberg даже сообщало, что глава КНР Си Цзиньпин мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады. Пекин и Москва опровергли эти слухи. Но в день выхода этой статьи в интервью The Times командующий ООС Александр Павлюк назвал дату предполагаемого вторжения России – 20 февраля, когда состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

В Кремле же до конца этой недели ждут письменного ответа США и НАТО на безумные "хотелки" Путина. Запад уже дал ему понять, что не согласится на невступление Украины и Грузии в НАТО, а также на вывод сил Альянса из Болгарии и Румынии. Москва же угрожает разместить свою военную инфраструктуру на Кубе, вернув мир на 60 лет назад – во времена Карибского кризиса.

А что, если Соединенные Штаты и Россия не договорятся? ТСН.ua проанализировал этот сценарий.

Нагнетание паники

Пальма первенства у Соединенных Штатов. В понедельник, 24 января, украинцев не на шутку испугало решение США об обязательной эвакуации семей их дипломатов. А вот, собственно, самим американским дипломатам Госдеп только рекомендовал уехать. То есть, это не обязательно.

В украинском МИДе к решению Вашингтона отнеслись неодобрительно, назвав его "проявлением чрезмерной предосторожности". Хотя после неудачного выхода американцев из Афганистана, который критиковали абсолютно все, американцы уже дуют на холодное. Но маховик запущен.

Действия Вашингтона сразу же подхватили другие посольства. Великобритания, Германия и Австралия тоже рекомендовали своим дипломатам уехать из Украины. Хотя стран, которые не собираются объявлять эвакуацию своих дипломатов, оказалось в разы большее: Польша, Латвия, Чехия, Эстония, Дания, представительство Евросоюза и другие.

"По этому поводу не стоит волноваться. Это нормальная практика в таких ситуациях. Такая "эвакуация" проводится скорее на всякий случай. Но это совсем не значит, что существует неотвратимая угроза. Мне кажется, что это своего рода превентивное мероприятие. Западные демократические страны заботятся о своих гражданах и поэтому принимают меры по их защите даже в тех ситуациях, когда есть небольшая угроза их безопасности", — объясняет ТСН.ua глава комитета ВР по внешней политике Александр Мережко.

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Вместе с тем, по его словам, это, возможно, сигнал России, что США всерьез воспринимают ситуацию и готовы к любому развитию событий. Своеобразный сигнал Москве послал и британский премьер Борис Джонсон, заявив, что возможное вторжение в Украину обернется для России новой Чечней.

Всерьез воспринимают ситуацию и страны Балтии. Настоящую войну министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает вполне вероятной. А министр обороны Румынии Василий Дынка заявил, что его страна уже начала подготовку к приему беженцев из Украины.

Не добавляют оптимизма и заявления самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, угрожающего перебросить на украинскую границу целый контингент. И все это на фоне подготовки к совместным с Россией военным учениям "Союзная решимость-2022", где будут отрабатывать военное противостояние со странами Балтии, Польшей и Украиной.

Между тем, в Кремле говорят, что это Украина может напасть на Донбасс. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, сейчас такая "угроза выше, чем раньше", и об этом якобы свидетельствует концентрация ВСУ на линии разграничения.

Причем здесь Китай

В эти выходные министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал достаточно жесткое заявление в адрес Германии, которая в очередной раз не только отказала Украине в поставке оружия, но и заблокировала поставку Эстонией оружия немецкого производства.

"К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями…", – заявил Кулеба.

Этому заявлению предшествовали скандальные высказывания уже бывшего командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха. Хотя, возможно, если бы не они, мы бы никогда и не узнали, что действительно думают в Берлине. А заявил вице-адмирал следующее:

"Крым "ушел" и никогда не вернется, это факт";

"Украина не может отвечать критериям членства в НАТО, потому что она оккупирована";

"Путин просто хочет уважения, для нас проявить немного уважения ничего не стоит";

"Россия – древнее и важное государство. Необходимо дать России шанс с ЕС и США быть на равных. Это поможет дистанцировать Россию от Китая, потому что Китаю нужны ресурсы РФ".

По мнению Министра иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павла Климкина, Германия не может найти себя, не может стать лидером. Там привыкли, что лидером всегда была Меркель.

"А сегодняшняя Германия наоборот играет и в ЕС, и в НАТО, и в переговорах с американцами не лидирующую роль. Это беспокоит многих в Германии, в Европе. И желание пропетлять, найти самый простой трек, который не будет балансирующим, на самом деле может оказаться очень ошибочной стратегией", — комментирует ТСН.ua Павел Климкин.

Но, причем здесь Китай? Заместитель исполнительного директора, директор программы Региональных инициатив и соседства Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук напоминает, что влияние Германии в Евросоюзе основывается прежде всего на экономической мощи. А для экономики, ориентированной на экспорт, это зависит от рынков, прежде всего китайского. В свое время именно экспорт в Китай спас немецкую экономику во время кризиса 2008 года.

"В условиях ослабленной во время пандемии экономики немало зависит от сохранения доступа на рынки КНР. А Пекин, понимая это, все чаще сопровождает экономическую деятельность политическими условиями. Собственно, одна из причин торможения ратификации Соглашения о взаимных инвестициях ЕС-КНР вызвана политикой. Дипломатического мастерства Меркель хватило, чтобы Соглашение подписали, но оно так и не вступило в силу из-за взаимных санкций ЕС и Китая", — комментирует ТСН.ua Сергей Герасимчук.

ТСН.ua уже писал, что ЕС подписал инвестиционное соглашение с КНР в декабре 2020 года, после семи лет переговоров и всего за несколько недель до прихода Джо Байдена в Белый дом. Но потом Брюссель его "заморозил" до лучших времен.

С Россией, по словам Сергея Герасимчука, история несколько иная, хотя и схожая. "Северный поток-2", по словам эксперта, существенно усилил бы позиции Германии как газового хаба.

"Это тоже, в теории, должно было бы еще больше усилить немецкие позиции в ЕС. Но агрессивная политика России и дипломатия "воинственного волка" Китая внесли свои коррективы. В настоящее время половина членов ЕС испугались. Безопасность стала приоритетом. Поскольку политика Германии усиливает потенциальных противников или врагов Европы, доверие к Берлину падает Канцлеру Шольцу надо выбирать: он может вместе со всеми во имя безопасности уступить экономическими интересами Германии, но это ослабит экономические рычаги влияния на ЕС, а следовательно немецкие лидерские влияния. Ситуация патовая, Берлин проиграет в любом случае", — резюмирует Сергей Герасимчук.

Информационная война

После экстренного заседания СНБО в понедельник, 24 января, секретарь Совета Алексей Данилов призвал СМИ сбавить накал. По его словам, ситуация вполне понятна и поводов для паники нет. Премьер Денис Шмигаль добавил, что не видит угроз для функционирования экономики, дестабилизировать которую может только "информационное и, особенно, дезинформационное давление".

Уже восемь лет украинцы живут в состоянии тревоги и страха. С 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, планы подчинить себе всю Украину в Кремле не похоронены. Очень сложно жить рядом с непредсказуемым соседом – каждый день, как на пороховой бочке.

Но поддаваться панике нельзя, и вот почему.

Во-первых, Россия очень хорошо овладела тактикой ведения информационных войн. Если Путин выиграет такую войну на Западе и Украине, зачем ему тогда тратить средства на ведение настоящей? Так гораздо дешевле.

Силовое запугивание, сопровождаемое публикациями в прессе наряду с фото и видео перекидывания техники и войск, производит впечатление. И это мгновенно достигает нужного потребителя, в то время как на подготовку к настоящей войне может уйти не один месяц.

Этим Россия преследует сразу несколько целей. Первая – испугать Европу, чтобы она и не думала о вступлении Украины в НАТО. Вторая – повысить ставки в торгах с США накануне принятия в Мадриде Стратегической концепции НАТО-2030. Стоит напомнить, что предыдущий такой документ (а он второй по важности после учредительного Вашингтонского договора) принимался еще в 2010 году и предусматривал партнерство с Россией.

Во-вторых, к сожалению, нашу судьбу решают за нас и без нас. И, по словам Павла Климкина, пока Украина не станет выходить со своими предложениями, новыми идеями, пока мы будем отсиживаться, ситуация для нас будет только ухудшаться, и с высокой степенью вероятности решения о нас без нас будут приниматься и уже принимаются.

Да, США и Великобритания помогают нам оружием. И масштаб этой помощи с 2014 года является едва ли не самым большим. Вместе с этим следует честно признать, что по крайней мере одной цели Путин достиг — он говорит о будущем безопасности Украины и Европы без собственно Украины и Европы, а напрямую с Соединенными Штатами, как во времена Холодной войны.

Если переговоры между США и Россией закончатся полным фиаско, что делать тогда Украине? По словам Павла Климкина, нужно начинать с того, что переговоры идут вообще не о том, что заявлено, в том числе Москвой о каких-то "гарантиях безопасности" от вражеского блока НАТО, который нападает на Россию.

"Если бы Россия хотела двигаться таким путем, она пыталась бы убедить или шантажировать несколько стран Европы не голосовать за любое формальное продолжение процесса нашего вступления в НАТО. А эти переговоры совсем о другом — о нахождении нового баланса, и не только по Европе. Я считаю, что существует достаточно большое пространство для компромисса между США и РФ. И простым он не будет", - считает Павел Климкин.

В-третьих, для полномасштабного вторжения России не хватит более 127 тыс. военных, которых, по данным западной прессы, Россия сосредоточила возле украинских границ. Даже если предположить, что Путин решится на это, то, как уже писал ТСН.ua, сразу же получит несколько тысяч гробов и мощные санкции. Является ли это в интересах Путина, который хочет остаться у власти в России и после 2024 года? Вряд ли.