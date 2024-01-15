"Если ты уклонист – сиди дома!": Ким сделал скандальное заявление относительно мобилизации

Мобилизация в Украине – едва ли не самая острая тема. Новым заявлением об уклоняющихся от мобилизации украинцах снова шокировал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Журналисты эксклюзива TSN.ua предоставили подробности.

Заявление Кима

Начальник Николаевской ОВА совершил новую громкую об уклоняющихся. В эфире "Мы-Украина" он сказал, что не воюющие не имеют права на обычную жизнь. А еще накануне Ким рассказывал, как в Николаеве работают с уклонами.

Если ты уклоняющийся, то пожалуйста, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", – заявил Ким.

О российской пропаганде

Также Ким подчеркнул, что российская пропаганда тоже бодрствует и делает свое дело в отношении фейков о мобилизации в Украине. В интервью "Фабрике Новин" начальник Николаевской ОВА отметил, какие самые распространенные вбросы делают россияне.

"Мы выживали в первые месяцы и там действительно было много добровльцев. Благодаря им, в принципе, мы отстояли и имеем сейчас государство. Благодаря людям, которые выстроились в очередь в первые недели войны. Благодаря им мы имеем государство, которое должны защищать дальше, поэтому то, что сейчас разгоняется россиянами и подхватывается людьми, что там один переплыл Тис.Это единичные случаи, которые приводят в пример на всю массу.Это если один человек переплыл Тису, это не означает, что 40 миллионов будет переплывать Тису.Если кто-то заплатил деньги и сбежал за границу, это не значит, что это все так будут делать", – отметил он.

По словам Кима, большинство людей не знают, что им делать.

Фото: ТСН.ua

"Большинство людей сидит, смотрит и думает: что мне делать? Потому что, когда ты принимаешь решение, ты его принимаешь для себя, а не для людей. Когда ты его принял, ты ищешь подтверждение своего мнения в информационном поле. Например, я решил воевать и мне попадаются, какие ребята хороши, какие воюют, какое оружие... Если я говорю, я не хочу воевать, я боюсь, мне будет попадаться в информационном поле: как убежать, как откупиться, какая там несправедливость. очень помогают россияне, потому что они за деньги нанимают людей, которые сидят штампуют эти информприводы, упаковывают в восприимчивую форму, которая воспринимается людьми и забрасывают в наше информационное пространство”, – сказал он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким/Скриншот

Как наказывается уклонение от службы?

К ухилянтам можно относиться по-разному и мнение каждого имеет право на жизнь, но мы живем в правовом государстве, так как наказывать ухилянтов решает закон. Есть статья за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации – это 336 статья Уголовного кодекса. Но то, что в народе называют "уклонением", действительно может влечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Например, если военно-учетный документ испорчен или человек их потерял по неосторожности, то это влечет штраф от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 грн до 119 грн).

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (здесь речь идет о неприбытии в военкомат для уточнения учетных данных, отказ от повестки без законных оснований и т.п.) – Статья 210-1 КУоАП.

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Это влечет наложение штрафа уже от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – то есть, от 3400 до 5100 грн. Руководители ТЦК и СП самостоятельно рассматривают админдело и выносят постановление о привлечении к ответственности.

А вот отменять такое постановление можно только в судебном порядке, подавая иск против центра комплектования.

Что касается уголовной ответственности, то за это несколько статей, самая распространенная – в условиях войны есть статья 336 – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Это преступление карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание может заменить испытательным сроком – и в наших реалиях так случается очень часто. Условный приговор может длиться от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный от года до двух. Но наказание в Украине за уклонение от мобилизации планировалось значительно усилить.

В новом законопроекте Кабмин предлагал вносить таких мужчин в Единый реестр должников и после объявления таких вот планов разразился скандал.

Поскольку, как только мужчина попадал в такой реестр, даже те, кто имел право выезжать за границу, могли об этом забыть, но это еще цветочки, ведь планировали запретить пользоваться собственными деньгами, проводить операции с имуществом, то есть, это ничего не продать и не купить, кредиты бы тоже не давали, останавливать планировали и государственные льготы. Документ получил большую огласку, тысячи украинцев выступили против таких нововведений, поэтому законопроект так и не дошел даже до первого чтения.

Из Верховной Рады его отозвали и вернули на доработку инициатору. Уже через несколько часов министр обороны Украины заявил, что документ есть в новой редакции и самые скандальные пункты по законопроекту убрали. Но есть но! Предварительно среди парламентариев обсуждается, что законопроект вроде бы будет зарегистрирован в Раде в ближайшее время и впоследствии поступит в сессионный зал. Но народный депутат из фракции Голос, первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в комментарии ТСН.ua сообщил, что в настоящее время парламентарии не видели ни одного обновленного законопроекта о мобилизации.

“Для того чтобы комментировать, что теоретически будет в будущем законопроекте о мобилизации, должно быть минимум две составляющие. Первая – текст будущего законопроекта должен быть на руках хоть у кого-то. Вторая – у власти должен быть план вносить новый текст на замену. Пока, по моей информации, ни первого, ни второго нет”, – сказал он.

Фото: ТСН

Когда ждать перемен?

Так что когда ждать перемен, неизвестно. Хотя именно вопрос мобилизации самый острый и должен быть на первом месте. Ведь пока в Украине все никак не могут определиться с новыми правилами и адекватными условиями, в российскую армию ежесуточно вступает от 1000 до 1100 россиян.

Об этом заявлял представитель ГУР Вадим Скибицкий. Россияне руководствуются деньгами, а помогает превращаться в мясо – наркотики. В этом большая разница между нами, наши военные защищают собственные семьи и дома украинцев, солдаты РФ просто пытаются закосить деньги на войне, не думая о том, что шансов вернуться живыми с фронта у них не так много. Время идет, так что ждем, когда в конце концов мы увидим новый законопроект, который не будет нарушать права граждан.

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Между тем, е-кабинет призывника и военнообязанного будет содержать целый ряд данных о гражданах. Читайте ЗДЕСЬ все подробности.

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