Если война будет продолжаться 10 лет: что будет с ресурсами, экономикой и населением Украины

Широкомасштабная война в Украине длится почти два года. Два долгих года отчаянной борьбы. Но все чаще разные эксперты намекают, что эта война может стать затяжной и изнурительной на годы.

Сайт ТСН.ua выяснял, что будет с украинской экономикой и вообще с украинцами при затяжной войне, как мы будем жить и чем все это может закончиться.

По словам Алексея Куща, экономиста и финансового аналитика, важно понимать, какой именно будет дальнейшая война. Если она будет продолжаться в формате военного конфликта с низкой интенсивностью, как это было с 2014 по 2022 год, то такая война может продолжаться еще 10 лет, как было до этого.

Ресурсы для затяжной войны

"А если мы говорим о широкомасштабной войне, в таком формате, как это происходит сейчас, то она не может продолжаться столь большой отрезок времени, потому что на такую интенсивность войны у нас просто не хватит внутренних ресурсов. Прежде всего, демографических ресурсов да и экономических тоже. У нас нет их еще на десять лет", — отмечает сайту ТСН.ua Алексей Кущ.

Финансовый аналитик добавляет, что в начале войны делал прогноз по мобилизационному потенциалу Украины. По прогнозу специалиста, этот ресурс начнет иссякать в конце второго года войны.

"Собственно сейчас мы и наблюдаем, что мобилизационный ресурс уже на грани. Но это вовсе не значит, что он закончится буквально завтра. Условно говоря, просто дальше в войну будут привлекаться все новые и новые слои населения. В том числе и те, которые совсем не готовы к войне. Люди будут постепенно отрываться от реального сектора экономики, что может привести к негативным последствиям", — объясняет Алексей Кущ.

Мобилизационный ресурс финансовый аналитик образно сравнивает с работой двигателя, у которого есть: плановый режим работы, возможность работать на повышенных оборотах и работа в критическом состоянии.

"По моим подсчетам, мобилизационный ресурс в первые два года войны будет более или менее плановым. А уже третий год, его использование будет происходить на повышенных оборотах, близких к аварийному, а с четвертым годом он может стать критическим. Именно тогда следует ожидать системных сбоев, ибо критический режим характеризуется тем, что невозможно заранее спрогнозировать, когда наступит, условно говоря, точка Х. То есть, после трех лет войны мы входим в критический режим с точки зрения мобилизационного потенциала. Это означает, что в любой момент может произойти системный сбой, и это может дать негативные последствия", — объясняет Алексей Кущ.

Затяжная война: сколько продержимся финансово/коллаж ТСН.ua

Затяжная война: сколько продержимся финансово

По мнению эксперта, в зависимости от формата войны возможны три сценария развития событий.

"Первый – нам активно помогают партнеры, как это было в 2022 и в 2023 годах. В таком формате мы сможем себя финансово обеспечивать, потому что наша экономическая модель перестроилась под внешнюю финансовую помощь, которая является топливом нашего экономического двигателя", — объясняет Алексей. Куст.

Второй вариант – если существенно сократится помощь от партнеров, то это значит, что нам потребуется добавлять в этот двигатель топливо из собственных внутренних резервов. А резервы, как известно, обладают свойством иссякать. Как скоро они будут иссякать, зависит от того, какой уровень помощи будет по отношению к прошлым годам. То есть это будет 70% от уровня 2023 года, 80% или 50%.

"Если рассматривать третий, самый критический сценарий, что мы вообще не будем получать помощь от западных партнеров или она будет сугубо символической и мизерной, тогда нам придется задействовать все внутренние резервы. По моим подсчетам, внутренних резервов, а это то, что есть в Национальном банке – валютные резервы, эмиссионный потенциал. Этого нам может хватить где-то на 1 год ”, – рассказывает финансовый аналитик.

Внутренних финансовых ресурсов Украине хватит на год / Фото: УНИАН

Опыт стран, где продолжается война

В мире есть страны, длительно живущие в условиях войны. Например, Израиль и Сирия. Но, по словам эксперта, их опыт к Украине применить вряд ли уместно.

"Израиль имеет огромный военный опыт. Но войны, которые вело это государство не были затяжными. Все помнят Шестидневную войну или войну Судного дня. Первая – длилась 6 дней, а вторая – 21 день. Эти войны не продолжались годами, это были скорее молниеносные военные конфликты, быстро заканчивавшиеся на поле боя, без слишком больших потерь, а затем война переходила в политико-дипломатическую плоскость", — отмечает Алексей Кущ.

Эксперт подчеркивает, что после войны Судного дня (1973 год) у Израиля не было ни одного мощного противника, с которыми он воевал. После этой войны население страны увеличилось от 3 до почти 10 миллионов человек.

"Если бы Израиль действительно был военной страной с закрытыми границами, где постоянно идет полномасштабная война, то не произошла бы репатриация евреев на родину, так называемая Алия, и в Израиль бы не переехало несколько миллионов евреев из бывшего СССР. Никто бы в такую ​​страну жить не переехал. Поэтому для нас пример Израиля совершенно нерелевантен. Даже сейчас, во время войны в Секторе Газа, в Израиле открыты границы, работают аэропорты. Люди свободно могут уехать за границу, даже мужчины, никто никого не принуждает ни к чему, в стране продолжаются демократические процессы", — объясняет Алексей Кущ.

Военные конфликты в Израиле и Сирии/коллаж ТСН.ua

Эксперт отмечает, что пример Сирии для нас тоже не показателен, потому что там идет именно гражданская война. Фактически там идет распределение общества по этническим и религиозным признакам.

"В Сирии продолжается долгосрочная гражданская война. Страна практически разорена долгосрочным конфликтом. Для нас Сирия важна лишь как иллюстрация того, что происходит со страной, где длится долгосрочный и кровавый военный конфликт – она фактически выгорает изнутри. Но сама природа конфликта в Сирии совсем другая чем в Украине. У нас продолжается война из-за агрессии России, которая уничтожает активы целых регионов, заставляя людей убегать от войны, что ставит негативный отпечаток на демографии. Это широкомасштабная война между государствами, очень отличающаяся от сирийского гражданского конфликта", — рассказывает финансовый аналитик.

Кто может помочь с окончанием войны

По словам Алексея Куща, эта война не может закончиться без существенного вмешательства мирового сообщества, но не в том контексте, как сейчас – только военной и финансовой помощью. Хотя и это для нас очень важно.

"Партнеры нам помогают, но они пока не включаются в активный поиск форматов завершения войны в Украине. Они нам помогают и со стороны созерцают, что у нас происходит. Возможно, что где-то в кулуарах этот поиск и происходит, но мы этого не видим. Я думаю, что войну могут завершить такие страны как США, Китай, Индия, Германия, Великобритания, Франция. То есть наиболее мощные мировые страны, способные разработать соответствующий формат завершения войны в Украине, конечно, он должен быть вполне приемлем для нас. Они по этому вопросу должны взять лидерство. И это должно быть именно дипломатия", — заключает Алексей Кущ.

Нужно навести порядок с военным учетом/коллаж ТСН.ua

Ресурс есть – нужно "отремонтировать" закон

А вот военный эксперт Олег Жданов считает, что мобилизационный ресурс у Украины есть.

"Если мы наведем порядок с учетом военнообязанных, то ресурсы у нас найдутся. Причем могу сказать, что их хватит на несколько лет ведения боевых действий, даже интенсивных. Я думаю, что эта проблема возникала именно из-за беспорядка в системе военного учета и попустительства государства в этом вопросе. Все это привело к негативным последствиям, которые сейчас раскалывают общество. Я имею в виду новый закон о мобилизации, который все раскритиковали. Думаю, что этот закон вряд ли проголосуют депутаты в том виде, в каком он есть. Он только взбудоражит в обществе ссоры и бесконечные прения. Проще доработать существующий закон о мобилизации, а самое главное, обеспечить его стопроцентное исполнение. Чтобы он был действительно одинаков для всех", – говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что вопросы материально-технической и финансово-экономической помощи Украине полностью зависят от наших западных партнеров. И то, что они растягивают во времени эту помощь, можно объяснить тем, что она полностью ложится на плечи экономик стран-партнеров.

"Западные партнеры несут это бремя, они нас полностью финансируют. У нас собственных запасов для ведения войны нет. Мы воюем за их счет. Поэтому я вижу тенденцию того, что наши партнеры не согласны с затягиванием этой войны. Затяжная война не выгодна ни партнерам, ни нам”, – объясняет Олег Жданов.

Жданов: Мы сражаемся за счет западных партнеров/Фото: скриншот.

Хотят запустить собственный ВПК

Эксперт убеждает, что эта война будет иметь, скорее всего, краткосрочную перспективу, даже не среднюю.

"Думаю, что эта война будет длиться менее трех лет. Вероятно, конечно, что она может затянуться, потому что западные партнеры пока не хотят преодолеть психологический барьер — делиться с нами существующей новейшей техникой и вооружением. Они хотят запустить собственный военно-промышленный комплекс, наладить производство оружия и уже потом оказывать из этого нам военно-техническую помощь. Новейшую, или стоящую ранее у них на вооружении. Мне кажется, что это является главной причиной затягивания войны ", — продолжает военный эксперт.

В качестве примера Жданов приводит ситуацию с осколочно-фугасными ракетами к HIMARS с дальностью 300 километров.

"Сейчас западные военные получают на вооружение ракеты с дальностью полета ракет на 500 километров. С заменой этих боеприпасов, они начнут нам поставлять осколочно-фугасные ракеты с дальностью 300 км. По крайней мере, такие надежды выражают в военно-политических кругах США", — говорит Олег Жданов.

РСЗО М142 HIMARS и ракеты ATACMS/Фото: Mariusz Burcz

Риторика запада изменится

Военный эксперт добавляет, что на западе уже поняли, что у них нет выбора – они стали в этой войне на нашу сторону. Там уже более решительно заявляют, что не позволят Путину выиграть эту войну.

"Думаю, что через полгода эти заявления будут еще убедительнее звучать: нужно предоставить Украине возможность победить в этой войне. Надеюсь, что постепенно, но это произойдет. Вспомните, что говорил еще в январе 2023 года Олаф Шольц: никогда танки Leopard не будут в ВСУ. А в декабре 2023 года он уже заявляет, что Украине нужно дать столько оружия – сколько ей необходимо. Поразительные изменения. Они понимают, что каждый год затягивание этой войны – это нагрузка на их бюджеты, потому что именно они оплачивают эту войну. Мы же, к сожалению, теряем на ней бесценное – человеческий ресурс. Но запас прочности у нас еще есть", — заключает Олег Жданов.

Запад не позволит Путину выиграть эту войну / Фото: Associated Press

Риски для демографии

Если война в Украине будет затяжной, то сокращение населения будет происходить интенсивнее.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ сайту ТСН.ua рассказали об основных угрозах и вызовах:

Во время войны – повышается смертность, уменьшается рождаемость. В Украине и до этого была высокая смертность, а из-за затяжной войны она будет еще выше. Соответственно, если рождаемость была низкой – станет еще меньше.

Еще одна специфика войны – это безумная внешняя миграция.

"Сейчас, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по всему миру находится примерно 6,3 миллиона украинцев, выехавших из страны из-за войны. Сколько из них вернется – никто не знает. Но чем дольше будет продолжаться война, тем меньше людей вернется. И это не только специфика Украины, а общая ситуация при любой войне. Люди адаптируются в новых условиях, они не знают, что их будет ждать в Украине или их уже устраивает новая ситуация. Поэтому если даже 50% из них вернется, это будет хорошо", — отмечают в Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

Украинские беженцы / Фото: Getty Images

Демографы прогнозируют по окончании войны – встречные миграционные потоки. Это когда часть беженцев вернется из-за границы домой, а часть, скорее всего, это будут демобилизованные военные, уедут за границу к свои семьям и женам.

В итоге у нас будет очень большое сокращение численности населения. По прогнозам демографов, за 15 лет украинцев станет меньше примерно на 10 миллионов.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал: Путин предупредил Китай, что РФ будет воевать с Украиной 5 лет – Nikkei.

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