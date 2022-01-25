"Если враг попрет, знают что надо делать": готовы ли бойцы на Донбассе к полномасштабному наступлению России

"Если враг попрет, знают что надо делать": готовы ли бойцы на Донбассе к полномасштабному наступлению России

В течение последних дней бойцы наблюдают "тишину".

С начала суток 25 января на фронте зафиксировано 5 нарушений тишины со стороны оккупантов, два украинских военных ранены. Сегодня стреляли и вблизи Попасной.

О том, ожидают ли бойцы полномасштабного наступления в Луганской области, речь шла в сюжете ТСН.19:30.

Враг неожиданно обстрелял соседнюю позицию и притих, бойцы рассказывают, что в течение нескольких последних дней наблюдают "тишину".

Автоматные и пулеметные очереди, выстрелы из подствольных гранатометов вблизи Попасной бойцы называют "тишиной". Говорят, враг скорее показывает, что он здесь, никуда не ушел и у него в руках оружие.

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"Они не настолько глупы, чтобы лезть сюда. Мировое сообщество четко показало, что оно нам помогает и они это поняли, блицкрига не будет", — отмечает самый старший на этом участке фронта боец Владимир.

Ну а если же враг попрет, говорит, все бойцы на своих местах знают, что надо делать. Мужчина рад – из военных институтов пришли молодые офицеры, толковые, говорит он.

Тем временем ближе к вечеру на этом участке фронта не слышны даже единичные выстрелы, бойцы спокойно рубят дрова, и готовятся к одной из самых холодных ночей этой зимой.

Новости с фронта: какие ожидания у бойцов с передовой

Напомним:

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что командование российских вооруженных сил перебрасывают на оккупированную территорию Донбасса танки и самоходные артиллерийские установки.

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