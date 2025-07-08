Если завтра массированный удар: справится ли ПВО и что не так с защитой Киева

Во время обстрелов Россия все чаще наносит разрушительные удары Украине / © ТСН

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После ряда громких заявлений о якобы ужасном состоянии системы ПВО непосредственно в столице и Киевском регионе, свою оценку ситуации дал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев .

Напомним, этому предшествовало то, что на днях народная депутат Марьяна Безугла в своем сообщении в соцсети достаточно резко раскритиковала систему воздушной защиты столицы.

Среди прочего, она написала следующее: «В Киеве до сих пор отсутствуют системы активного наблюдения и реагирования: автоматизированные турели, наблюдательные вышки, дополнительные мобильные группы с дронами-перехватчиками, сеть сенсоров для посекторного обнаружения воздушных целей разного типа. Это позволяет вражеским дронам проникать в воздушное пространство Киева без должного противодействия. В столице нет даже базовой автоматизации воздушного наблюдения».

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Обстрелы Киева и регионов меняются

В свою очередь, Владислав Селезнев отмечает, что российские атаки непосредственно по Киеву постоянно совершенствуются.

«Война меняется, Россия постоянно усовершенствует свои беспилотные системы, запускает их сейчас на тех высотах, где мы не можем работать по БПЛА нашими мобильными огненными группами. Речь идет о высоте 2,5 – 3 км», – говорит военный аналитик.

И продолжает: «Кроме того, Россия активно применяет практику массированных дроновых атак по отдельным регионам. Если раньше оккупанты «распыляли» сотню дронов практически по всей стране, то сейчас бьют концентрированно по одному-двум регионам для того, чтобы гарантированно прилетели туда, куда РФ их направляет. Кроме того, есть комбинированные атаки — ракетно-дроновые. Отдельные эксперты говорят, что РФ сможет производить не 150-170 дронов в сутки, а 200, но мы работаем над тем, чтобы этого не было, чтобы оборонно-промышленный комплекс России снизил свои возможности».

По словам Селезнева, проблемы в обороне есть, местами — немалые.

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«Все мы помним сообщения о том, что накануне одной из последних атак в течение двух часов над Киевом летал вражеский разведывательный дрон и его не сбили. Кроме того, ненормальной историей является то, что скоро уже год, как не назначен командующий Воздушными силами. Сейчас есть исполняющий обязанности. Возникает вопрос о том, как организовывать должное управление», — говорит он.

Кроме того, он обращает внимание на то, что сейчас речь идет об автоматизированных системах, которые могут сбивать российские БПЛА.

«Россия постоянно меняет пути и маршруты полетов дронов. Если мы будем ставить автоматизированные системы в определенных местах, то российская разведка, конечно, будет их обнаруживать и прокладывать такие пути, чтобы дроны гарантированно не попадали в зону поражения. К тому же у нас нет достаточного количества автоматизированных систем», — говорит аналитик.

Чем сбивать дроны во время обстрелов

На этот вопрос Селезнев отвечает так: «Есть несколько позиций, благодаря которым можно улучшить ситуацию. Первое — дроны-перехватчики. О них сейчас много говорится. Но масштабировано ли их производство в тех объемах, чтобы надежно закрывать небо — очевидно, что нет. Но такие дроны могут уничтожать российские «Шахеды» на больших высотах».

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По его словам, вспомогательными могут быть переносные зенитно-ракетные комплексы по типу американских «Стингеров» или украинского комплекса «Игла».

«При благоприятных условиях они могут сбивать цели на высоте до 6 км. Вспомогательными могут быть ЗРК малой дальности действия — их около 100. Вспомогательной может стать специально оснащенная легкомоторная или спортивная авиация. Чтобы эту авиацию не уничтожил «дружественный огонь» — для этого нужна устоявшаяся система управения. Бороться с «Шахедами» с помощью F-16 — дело крайне дорогое», — говорит бывший спикер Генштаба.

ППОшник рассказал детали

В то же время, один из военнослужащих, защищающий воздушное пространство на западе Украины, нам рассказал, что, по его мнению, имеют место проблемы как в управленческих решениях, так и в вопросах оснащения оружием.

«По моему субъективному мнению, из наших рядов постепенно забирают в другие подразделения тех, кого нельзя забирать. Кроме того, когда я заступал на службу, то на вооружении была и такая РЛС, которая была изготовлена в 1970-х годах прошлого века. Как считаете, насколько она эффективна при выявлении современных российских воздушных целей?», — говорит военный.

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Россия масштабно истощает украинскую ПВО

В то же время на критику со стороны Марьяны Безуглой официально отреагировало и Воздушное командование «Центр», которое вместе с другими подразделениями защищает небо над столицей.

«Система ПВО столицы действует, и это ежедневно подтверждается реальными результатами: десятки уничтоженных вражеских дронов и ракет, сохранены жизни, спасены объекты инфраструктуры. Реальность очень очевидна, в противном случае, последствия массированных атак, где количество дронов за сутки близко к 500, были бы роковыми», — сообщило командование на своей странице в соцсети.

И добавило: «Враг истощает нашу ПВО, прибегает к различным провокациям, но мы адаптируемся, совершенствуемся и постоянно повышаем свою эффективность. В отражении каждой из атак задействованы все подчиненные подразделения, в т.ч. мобильные огневые группы и подразделения БпЛА-перехватчиков. К обороне города уже привлечены подразделения добровольческих формирований территориальных общин, которые вместе с подразделениями Воздушного командования «Центр» прикрывают Киев как с земли, так и в воздушном пространстве».

Отдельно военные отмечают: «Важно подчеркнуть, что программа «дрон на дрон» работает — и есть весомые результаты — вражеские «Шахеды» уничтожаются в небе благодаря нашим перехватчикам. Также внедряются другие новые технологии, помогающие подразделениям обороны быстро адаптироваться к современным угрозам».

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По данным командования, есть еще многое, над чем работать: «Воздушные Силы не скрывают вызовов. Но боевая эффективность подразделений — факт, который мы ежедневно видим по результатам работы, а больше это видит мир».

Ранее сообщалось о том, что Украина нарастила производство дронов на 900%.

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