Если завтра нападение РФ: почему Америка перегнула палку и что не так с их заявлениями

Если завтра нападение РФ: почему Америка перегнула палку и что не так с их заявлениями

Паника, вызванная западными столицами, подорвала украинский рынок авиационных перевозок. Киев рискует оказаться в условиях де-факто закрытого неба.

В понедельник, 14 февраля, в Украину впервые прибывает канцлер Германии Олаф Шольц, который затем отправится к Путину в Москву. Это происходит, когда, как выразился министр обороны Британии Бен Уоллес, "на Западе ощутим запах Мюнхена" (времен аннексии Германией Судетов 1938 года), и, как выяснили немецкие СМИ, продажи Берлином в прошлом году в условиях санкций ЕС товаров двойного назначения России (то есть, которые могут использоваться для оборонки) на 366 млн. евро. И это в то время, когда Германия не только отказывается предоставлять Украине оружие, но и блокирует его поставку другими странами.

В Украине же "театр" основных действий переезжает в Верховную Раду. Депутаты, к работе которых будет приковано большое внимание, наконец, возвращаются с карантина к работе. В понедельник вечером, 14 февраля, в стенах парламента состоится закрытое совещание руководства ВР с силовым блоком. Накануне поползли слухи, что народным избранникам запретили покидать Украину. Это якобы связано с возможностью введения военного положения.

Еще в воскресенье, 13 февраля, в комментарии ТСН.ua народные депутаты от провластной фракции "Слуга народа" Егор Чернев и Александр Мережко опровергли, что им якобы запрещали выезжать из Украины. Но позже заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила:

"Мы просим, чтобы депутаты с понедельника максимально были в Киеве. Просим тех депутатов, которые по каким-то причинам, в том числе из-за командировки или лечения, находятся за границей, вернуться как можно скорее. Они сейчас максимально быстро возвращаются в Украину, чтобы не попасть под какие-то отмены авиарейсов".

Что привело к панике

Могла ли Украина когда-нибудь надеяться на такую беспрецедентную солидарность западного мира на фоне возможного широкомасштабного российского вторжения? Восемь лет назад, после оккупации Крыма и части Донбасса, Россия подпала под санкционное давление. Но то и дело ключевые европейские партнеры занимались скорее умиротворением агрессора, заявляя о необходимости возвращения к business as usual с Россией, которая, устами своих дипломатов заявляет, что "с***ть хотела на санкции".

Только за последний месяц 17 американских самолетов доставили в Киев более 130 т оборонительного оружия. В воскресенье, 13 февраля, Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger. Россия считается едва ли не воплощением зла. Но в некоторых своих действиях и заявлениях США перегнули палку. Заявление советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Путин может напасть на Украину, не дожидаясь окончания Олимпиады в Пекине, и начать с ракетных ударов, стало причиной новой волны паники. Американские СМИ это подхватили, назвав даже дату возможного вторжения, – 15 февраля.

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И началось. США повторяют, что не намерены вводить превентивные санкции против России. А вот против Украины, похоже, уже "ввели". С 12 февраля крупные иностранные страховые компании начали сообщать нашим авиаперевозчикам и владельцам самолетов, что страховые гарантии не будут распространяться на суда, находящиеся в украинском авиапространстве. Проще говоря, из-за военных рисков лизингодатели, которым принадлежат самолеты, будут просить авиакомпании не летать в Украину, потому что не покроют страховку. Первой стала нидерландская KLM. Но ее понять можно — память о трагическом рейсе MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур жива.

(Не) открытое небо

Но случай с самолетом авиакомпании SkyUp взбудоражил панику в Украине так, как это было 24 января, когда Госдеп решил эвакуировать семьи своих дипломатов. Пассажиры, летевшие из Мадейры (Португалия) в Киев, приземлились в Кишиневе (Молдова), потому что лизингодатель этого самолета (из Ирландии) запретил пересекать воздушное пространство Украины. Пришлось вмешаться нашему МИДу – 175 пассажиров доставили в Киев автобусами.

После этого, как говорят в соцсетях, "понеслось". В воскресенье, 13 февраля, в Мининфраструктуре состоялось срочное совещание с участием руководства ОПУ, Госавиаслужбы Украины, "Украэроруха", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Результатом стало заявление о том, что небо над Украиной остается открытым. Но панику было уже не остановить.

Вечером 13 февраля правительство собралось на срочное совещание, чтобы принять решение о выделении 16,6 млрд грн (а это, на секундочку, более полумиллиарда долларов). Сразу за ним, около 22:00, собрался и парламентский бюджетный комитет, чтобы одобрить решение Кабмина. Деньги, предусмотренные Минфину на обслуживание госдолга, забрали из резервного фонда.

Что это даст? По сути, власти создали многомиллиардный государственный страховой фонд, который будет работать с 14 февраля до исчезновения опасности для полетов. Денег должно хватить на покрытие страховых гарантий минимум 23 самолетов, которые смогут обеспечить возвращение украинцев домой из-за границы.

Но нужно честно признать: это не значит, что после этого решения лизингодатели автоматически позволят своим самолетам пересекать украинское авиапространство. Например, даже после решения правительства, в тот же вечер воскресенья рейс авиакомпании Ryanair Братислава-Киев вернулся в аэропорт вылета. А Turkish Airlines разрешила пассажирам вернуть или обменять билеты на рейсы в Украину.

По данным ресурса Flightradar24, к вечеру воскресенья, 13 февраля, международные авиаперевозчики обходят воздушное пространство Украины и Черного моря. Поэтому проблема для миллионов украинцев, запланировавших отпуска, командировки или плановые поездки за границу, остается открытой.

Эвакуация дипломатов

В воскресенье вечером, 13 февраля, Владимир Зеленский и Джо Байден поговорили по телефону. По информации источников телеканала CNN, Зеленский пригласил Байдена "посетить Украину как можно скорее". Это конечно же верное решение украинского президента. Но маловероятно, что Белый дом воспринял это всерьез.

Куда бы более мощным шагом мог стать визит многочисленной делегации американских конгрессменов и сенаторов (а лучше и тех, и тех) в Киев именно 14-15 февраля, чтобы показать России, что США бок о бок с Украиной. Чего они, например, не сделали в 2008 году, когда Россия напала на Грузию. Но США делают наоборот – перевезли своих дипломатов из посольства в Киеве во Львов. Так же поступили Австралия, Канада, Германия и Нидерланды.

США предоставили Украине "4 уровень" опасности. 41 из 197 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. В ЕС заявили, что не будут закрывать свои диппредставительства — все они будут работать в штатном режиме. Франция, хоть и не рекомендует своим гражданам уезжать, но советует сделать запасы воды, еды, теплой одежды, и убедиться, что автомобиль заправлен. Есть и такие, кто только рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Украину. Среди них, например, Дания и Румыния.

США в воскресенье, 13 февраля, попытались реабилитироваться. Несмотря на спекуляции в разных американских СМИ (которые нередко дают карты, где стрелочками изображены возможные направления наступления российской армии, но отсутствуют такие же стрелочки отражения агрессии со стороны Украины, словно для россиян здесь будет легкая "прогулка"), Джейк Салливан не смог назвать точную дату вторжение России:

"Мы не можем точно предсказать день, но мы уже некоторое время предупреждаем, что вторжение, крупные военные действия России в Украине могут начаться в любой момент".

Все это, конечно, ударит по курсу национальной валюты. Уже ударило. На утро понедельника, 14 февраля, доллар покупали и продавали по 28,3-28,6 грн. Еще в январе Владимир Зеленский заявлял, что паника на фоне возможного широкомасштабного вторжения РФ обошлась Украине в 12,5 млрд грн. И сейчас, наверное, эта цифра еще выше.