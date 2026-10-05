Если завтра найдут пистолет, из которого убили Фарион: что может измениться по громкому делу

Вячеслав Зинченко / © ТСН

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По делу об убийстве языковеда Ирины Фарион для части общества остались вопросы, на которые ни следствие, ни даже суд, по мнению украинцев, не дали ответов.

Один из таких вопросов — судьба пистолета, из которого была убита Фарион. Не исключено, что убийца лишился его, утопив или выбросил в помойку. Несмотря на то, что высшее руководство полиции рассказывало о ряде доказательств виновности Вячеслава Зинченко, несмотря на то, что суд первой инстанции признал его виновным, в публичной плоскости отдельные адвокаты высказали мнение, что оружие могло бы дать ответы на ключевые вопросы. Но по состоянию на сегодняшний день этот пистолет не найден.

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В то же время, как рассказали ТСН.ua информированные источники в правоохранительных органах, если этот пистолет будет найден случайно либо на какой-то помойке, либо во время чистки, например, какого-то львовского водоема, то будет задействован определенный алгоритм. И поможет в этом гильза, которую убийца не унес с места преступления.

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«В настоящее время гильза с места убийства Ирины Фарион внесена в кулегильзотеку НИЭКЦ. То есть в случае обнаружения того оружия (из которого убили Ирину Фарион) у какого-то лица, в первую очередь будет регистрироваться уголовное производство по статье „Незаконное обращение с оружием“. В рамках этого производства будет проводиться экспертиза. Но на судебное дело по убийству Фарион это уже никак не повлияет. Это дело будет завершено тогда, когда приговор вступит в законную силу (после апелляционной инстанции или после истечения срока, отведенного на апелляцию). Досудебное расследование в ней уже завершено, поэтому фактически приобщить к материалам что-то уже невозможно. Фактически, ничего не будет приобщаться. То есть, если оружие будет изъято у какого-либо лица, то будет регистрироваться уголовное производство в отношении того лица, у которого оно изъято. В любом случае, как и по всему найденному оружию, будет проводиться экспертиза в соответствии с той кулегильзотекой. Но на дело Зинченко это никак не повлияет», — рассказал в комментарии для ТСН.ua источник в правоохранительных органах.

Напомним, 20-летний обвиняемый в убийстве Ирины Фарион получил высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы.

Перед оглашением приговора у здания суда собралось несколько десятков человек, улица была перекрыта, усилены меры безопасности. Поклонники Ирины Фарион пришли с картонками, на которых написано: «Пожизненное».

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была ранена 19 июля 2024 года во Львове выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером Ирина Фарион умерла в результате ранения.

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