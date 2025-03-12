Если завтра перемирие: использует ли его Россия для сокрушительного удара по Украине

Пойдет ли Россия по крайней мере на месячное перемирие и прекращение огня, а если будет его придерживаться, то, очевидно, может использовать его для перегруппировки своих войск и накопления ракет, дронов и другого вооружения. Такие мнения сейчас высказывают и военные аналитики, и отдельные волонтеры, предполагая, что Россия может собраться с силами для более мощного удара.

В комментарии для ТСН.ua высказали свое мнение военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак и военный аналитик Олег Жданов.

"Концептуально я вижу три базовых сценария", – говорит Иван Ступак.

Он перечисляет их: "Первый – Россия согласится полностью, примет все предложения. С другой стороны, есть российские военкоры, которые могут кричать, что это будет обман. Второй сценарий – РФ откажется полностью и скажет, что не даст украинцам времени на переоснащение, то есть продолжит "СВО". А что будут тогда делать американцы? Они это проглотят? Или будут давить на россиян колоссальными санкциями и поставками Украине дополнительного оружия?".

Касательно третьего варианта эксперт говорит следующее: "И третья опция – россияне говорят концептуально "да", но тянут время. Могут сказать, что есть встречные предложени, и делают то, что им пока удается – продвижение на фронтах".

Как могут использовать перемирие, если оно будет

На этот вопрос Иван Ступак отвечает так: "Россияне могут накапливать силы. Они ищут по миру военную технику. Но мы тоже можем использовать это для аналогичных действий. Сейчас в России экономика играет против них. Уже российские экономисты говорят, что могут быть необратимые процессы".

Сомневается касательно перемирия

В свою очередь военный аналитик Олег Жданов скептически оценивает шансы наступления режима тишины.

"Я очень сомневаюсь в том, что перемирие физически возможно. Давайте вспомним опыт с сентября 201-го по февраль 2022 года. Было 24 перемирия, большинство из них – в одностороннем порядке. Ни разу Россия их не выполняла. Так это при том, что у нас был хоть какой-то механизм контроля. Тогда с обеих сторон присутствовала ОБСЕ", – говорит Жданов.

Он задается вопросом, кто сегодня проконтролирует Россию.

"Гарантии России не стоят бумаги, на которой они написаны. Поэтому я очень сомневаюсь в этом перемирии. Второе: России выгодно перемирие, но огромная проблема Кремля – как его подать, это перемирие. Им нужно время на перегруппировку войск. Им нужно будет перебросить 50-60 тыс. личного состава, который может освободиться в Курской операционной зоне. Чтобы перебросить на восточный фронт или на какой-то другой участок, нужно время. Но как подать перемирие для внутреннего потребителя? Судя по реакции "Z"-патриотов, это измена", – говорит аналитик.

По его словам, каждый день отсутствия потерь, которые мы наносим российским войскам, это плюс для их укомплектования.

"Нужно признать, что даже потери личного состава в 40 тыс. в месяц они вытягивают. А вот по технике у них минус по конкретным видам вооружения. Если дать им 30 суток, они просто нарастят это количество. Отремонтируют, модернизируют. Опасность заключается в том, что в России, в отличие от нас, экономика уже давно переведена на военные рельсы. И она работает на полную мощность. Каждые сутки простоя фронта будут для них большим плюсом", – резюмирует Олег Жданов.

Ранее сообщалось о том, как в России отреагировали на предложение перемирия.

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