Если завтра – война: что должно быть в тревожном чемодане

Если завтра – война: что должно быть в тревожном чемодане

Документы следует носить во влагостойком пакетике.

Что делать, если завтра – война? Бывший главный полицейский Киева, а ныне заместитель мэра Кличко Андрей Крищенко посоветовал киевлянам собрать так называемый тревожный чемодан. Это такой пакет первой необходимости. Чиновник считает, что там должны быть документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на двое суток. Журналисты пообщались со специалистами по выживанию, военными психологами и ветеранами войны, чтобы определить, из чего должен состоять тревожный чемодан, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Константин Ульянов – автор курса стресс-подготовки "Бронированный разум". Он проводил стресс-подготовку спецназовцам вооруженных сил и полиции. Он держит дома собранный тревожный чемодан.

Важно, чтобы рюкзак был туристическим или городским. Военный будет максимально привлекать к вам внимание как к военному. Размер и вес зависят от физической подготовки. Оптимально до 20 килограммов. Обязательно средства гигиены, аптечка, карта местности, нож и металлическая посуда. Спальник и каремат – желательно, но не критично.

Документы следует носить во влагостойком пакетике. Возьмите с собой дополнительную одежду и набор термобелья, запас воды и еды.

Константин советует предварительно подготовить несколько копий документов. В печатном и цифровом форматах. Кроме того, заранее приобрести несколько фонариков и павербанков. Электроника должна быть заряжена. Деньги должны быть сухими, а также их нужно разбить на несколько эшелонов. Мелкие купюры большие и суммы, например в валюте, и все они должны быть расфасованы по разным местам. Потому что беда может случиться любую, например, вас могут ограбить.

Сергей Вишевский – военнослужащий, инструктор по выживанию, маскировке, тактике малых групп. Говорит, что и власти должны подготовиться к чрезвычайной ситуации. Уже сейчас должны быть готовы сценарии на случай эвакуации и граждане должны знать, как действовать и куда бежать. Инструкцию по сбору тревожного чемодана можно напечатать, например, на билете на поезд.

Эксперты говорят, что кроме того, что человек возьмет с собой в рюкзак, нужно подготовиться и ментально. Главное не паниковать, не нервничать и также составить план своих действий. И лучше его записать. Кроме того, специалисты советуют сходить или прослушать курсы к медицинской подготовке.

Военный психолог советует не обращать внимания на заявления российских и пророссийских политиков. Призывает верить в украинскую армию – наши солдаты уже восемь лет удерживают оборону. Они знают и могут защищать родную землю.

Напомним, что СНБО за закрытыми дверями заслушал доклады руководителей СБУ, МВД и ГУР о ситуации на границах и внутренней безопасности.

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