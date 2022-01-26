Если завтра – война: куда бежать, где прятаться и о чем стоит позаботиться заранее

Если завтра – война: куда бежать, где прятаться и о чем стоит позаботиться заранее

Обдуманные заранее действия придадут уверенности и помогут избежать паники.

Психологи советуют к чрезвычайной ситуации готовиться заранее. С детьми необходимо поговорить о возможном переезде, а родным сказать, как цените отношения с ними. Далее – обязательно составить план действий.

О чем уже сегодня стоит подумать – 25 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЯ

Система оповещения – сирена, которую в случае чрезвычайной ситуации должны включить по всему городу. Когда она звучала в Киеве в последний раз — ни столичные чиновники, ни сами киевляне вспомнить не могут.

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Сирена – это только предупредительный сигнал. Далее на местных радио или телевидении прерывают все трансляции и передают сообщения штаба или военного командования.

"Будет предоставлена информация, какая угроза есть, или что случилось и советы, что нужно делать", – объясняет директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

УКРЫТИЕ

А порекомендовать могут покинуть помещение и уйти в укрытие. Поэтому первое, что сейчас каждому нужно понять – где ближе всего к вашему дому или работе можно спрятаться. В киевской мэрии уверяют — в Киеве готовы к использованию почти 5 тысяч защитных объектов. Интерактивную карту с ними можно найти на сайте КГГА.

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"Более 500 объектов – это укрытия, которые расположены на предприятиях, отвечающих за жизнедеятельность города и почти 4500 объектов двойного использования. Это подземные паркинги, глубокие станции метрополитена, подземные переходы и подвалы, полуподвалы", — проинформировали в КГГА. .

Также в КГГА объясняют – часть объектов, указанных на карте – частная собственность. И помещение должны подготовить именно хозяева.

"Если вы обнаружили такие объекты, которые не отвечают требованиям или не открыты – предоставляйте адрес и мы будем сразу реагировать", — говорит Роман Ткачук.

Но самое простое, все же найти ближайшую станцию метро. Конечно, если оно есть в вашем городе. В метрополитене говорят, это не только место укрытия. Основной задачей метрополитена будет перевезти людей из потенциально опасного места в потенциально безопасное.

"ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАН"

Еще одно правило, которое следует помнить — на поготове должен быть "тревожный чемодан". Военные психологи советуют подумать о нем заранее. Деньги, документы, лекарства, удобная одежда, средства гигиены. А еще запас питьевой воды и еды на несколько дней. Это должны быть продукты, которые не быстро портятся.

"Суть какая? Этот чемоданчик должен вас как раз успокаивать. Я знаю, что этот чемоданчик - мой набор для того, чтобы выжить в данном регионе, в это время", — объясняет военный психолог Андрей Козинчук.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский 25 января в очередной раз обратился к украинцам в видеообращении. Глава государства призвал соотечественников не верить фейкам, а верить Украине. Он заверил, что власть делает все необходимое, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно, и чтобы все были здоровы".

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Автор: Иван Ильницкий