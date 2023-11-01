Если завтра заблокируют границу с Польшей: транспортник назвал сценарии событий

Мининфраструктуры Украины обратилось к польским коллегам с предложением провести встречу со всеми привлеченными сторонами.

На следующей неделе граница Польши с Украиной может быть заблокирована польскими перевозчиками, которые объявили о намерениях начать забастовку на своей территории с 3 ноября.

Об этом сообщает сообщество "Международная транспортная ассоциация Украины" на своей странице в соцсети.

31 октября на информацию о возможной забастовке отреагировали украинские ведомства.

Например, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обратилось к польским коллегам с предложением провести встречу со всеми привлеченными сторонами.

"Мы получили сообщение о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам. Мы благодарны польскому народу за постоянную поддержку нашего государства в условиях полномасштабной войны и готовы к диалогу, где равноценно будут представлены интересы перевозчиков обеих стран", – подчеркнул заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Как известно, польские перевозчики требуют:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в Э-очереди для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии для ТСН.ua сообщил, что польские коллеги предупредили украинских пограничников о том, что польские перевозчики с 3 ноября могут проводить такие акции протеста.

"Перевозчики выдвигают определенные свои требования относительно перевозок. Детали можно будет понять после того, как состоится рабочая встреча между представителями Украины и Польши по этому вопросу", – сообщил Андрей Демченко.

Украинские перевозчики надеются, что чиновники Украины и Польши решат этот вопрос.

"Польские перевозчики решили провести забастовку. Они постоянно чего-то требуют. Это делается для того, чтобы ограничить украинского перевозчика, чтобы перетащить к себе на работу украинских водителей", – рассказал в комментарии для ТСН.ua соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко.

По его словам, если чиновники не найдут компромисс, польские перевозчики заблокируют границу со стороны своей страны, то не исключено, что там будет временный коллапс.

"У нас в стране война, мы даже не можем провести никаких акций протеста", — резюмирует Игорь Оверко.

Напомним, 30 октября Международная транспортная ассоциация Украины сообщила, что до конца года могут быть перекрыты все выезды в Польшу в связи со стартующими 3 ноября забастовками польских перевозчиков.