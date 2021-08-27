Есть больные в тяжелейшем состоянии: главный инфекционист Львовской области о ситуации с коронавирусом

Есть больные в тяжелейшем состоянии: главный инфекционист Львовской области о ситуации с коронавирусом

В течение месяца из Львовской областной инфекционной больницы выписали 8 больных штаммом "Дельта".

Во Львовской областной клинической больницы по состоянию на 27 августа на лечении с коронавирусом находится 43 пациента, несколько больных у тяжелейшем состоянии.

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Об этом в комментарии ТСН.ua сказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня в областной инфекционной больнице на лечении находится 43 больных, у которых подтвержденную методом ПЦР коронавирусну болезнь. Среди этих больных с лабораторно подтвержденным штаммом" Дельта "сейчас нет. Состояние тех людей, которые являются в больнице на сегодняшний день, средней тяжести. Несколько больных у тяжелейшем состоянии. У них пневмония, обусловленная дыхательной-сердечной недостаточностью и другой патологией. Трое из них находятся на аппарате ИВЛ", — сообщил медик.

По словам Сергея Федоренко, в больнице пока нет больных с лабораторно подтвержденным штаммом "Дельта".

"На протяжении последнего месяца мы выписали 8 больных штаммом "Дельта". Они выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Большинство из них — это иностранцы, которые прибыли из Великобритании, Канады, России. Были также и больные из Харьковской области", — отметил главный инфекционист Львовской области.

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