"Есть что скрывать": Жданов рассказал, что на самом деле могло произойти с Ил-76 и кто был на борту

В Белгородской области России 24 января упал военно-транспортный самолет Ил-76. Момент авиакатастрофы зафиксировали очевидцы на видео. Минобороны РФ заявила, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, летевших на обмен, и обвиняют Украину в сбитии самолета. Украина не опровергает, но и не подтверждает то, что именно украинские силы нанесли удар по Ил-76.

Что произошло с самолетом? Кто мог быть на борту? Что говорят в украинских Вооруженных Силах и разведке? Что свидетельствует о том, что Россия лжет?

Все, что известно сейчас — читайте в материале ТСН.ua.

Падение Ил-76: как развивались события

Утром 24 января в Белгороде объявили воздушную тревогу, она длилась чуть больше получаса. Через десять минут после "отбоя" в местных телеграмм-каналах распространили видео, на котором видно, как какой-то самолет падает на землю и взрывается.

Сразу же в российских телеграмм-каналах появилась версия о том, что Ил-76 перевозил украинских военнопленных на обмен. Впоследствии некоторые каналы удалили эту информацию.

Сначала в Сети появилась реакция властей Белгорода. Губернатор области Вячеслав Гладков написал, что авиакатастрофа произошла в Корочанском районе. Он сообщил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Через час после падения самолета в Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их якобы перевозили в Белгородскую область для обмена шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

"24 января около 11:00 по киевскому времени во время выполнения планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области", — заявили в Минобороны РФ.

После этого в российских пабликах появилась версия об сбитии Ил-76.

Тогда некоторые украинские СМИ, ссылаясь на источники в Генеральном штабе и Минобороны, распространили новости о том, что к падению самолета якобы может быть причастна Украина, а на борту перевозились ракеты для ЗРК С-300.

Между тем спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока воздержится от комментариев по поводу падения самолета.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, якобы находившихся на борту Ил-76. Там 65 фамилий. Однако в списке есть мужчина, имя, фамилия и отчество которого совпадает с данными обменяного еще 3 января 2024 года.

Разбитый Ил-76

Около 12:40 появилась первая официальная реакция Украины. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что собирают и анализируют информацию.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода" сказал, что на 24 января действительно готовился обмен пленными между Россией и Украиной.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", — сказал он.

В 15:23 вышла статья Reuters с первым комментарием Офиса президента. Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сообщил, что комментарии со стороны Украины появятся чуть позже.

"Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", — заявил он.

Под вечер 24 января Генеральный штаб ВСУ обнародовал свое заявление, где не подтвердил, но и не опроверг, что именно украинские силы нанесли удар по Ил-76. Сама авария в заявлении не упоминается.

"Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", — говорится в заявлении.

В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский сказал, что вызвал руководителей ГУР, СБУ, Минобороны и ВСУ для доклада по ситуации с самолетом и обменом.

"Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", — сказал он.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Президент также отметил, что нужно установить "все четкие факты" — "настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 25 января заявил, что Россия согласна на международное расследование аварии Ил-76 под Белгородом, но только если оно будет "рассматриваться как преступление украинской власти".

Тем временем российские СМИ сообщили, что найдены оба "черных ящика" самолета.

В ГУР рассказали детали об обмене пленными с Россией, который был запланирован на 24 января, но так и не состоялся. Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что вопрос доставки пленных на обмен — ответственность страны, которая их удерживает. Он заверил, что Украина со своей стороны приняла все меры.

Юсов отметил, что при обмене пленными 3 января, когда Украина вернула 230 своих защитников, Россия также использовала авиасообщение для перемещения удерживаемых.

Разбитый Ил-76

“Но тогда была заранее предупреждена Украина, и была просьба обеспечить режим тишины, потому что садится борт с военнопленными украинцами. Конечно, Украина сдержала это — и обмен был успешно реализован. Что касается вчерашних мер... Такой информации от агрессора ни в устном, ни в письменном виде не поступало”, — рассказал Юсов.

По его словам, после падения самолета Ил-76 под Белгородом украинская разведка узнала, что на самом деле в нем должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

"На борту действительно должны были находиться несколько официальных VIPов от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло", — говорит Юсов.

По информации ГУР, российским спасателям российская ФСБ не позволила произвести осмотр места падения самолета.

Почему Россия лжет: "белые пятна" в версии окупантов

Российская версия о том, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные, содержит целый ряд пробелов. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что на сегодняшний день Российская Федерация не предоставила ни одного доказательства, что на борту самолета находилось около 70 человек.

"В морг Белгорода доставили только пять тел — это, скорее всего, члены экипажа, а не военнопленные, якобы находившиеся на борту", — говорит Олег Жданов.

Он напомнил, что в России работает ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний, которая конвоирует и удерживает заключенных.

"Так есть приказ №140 от 2006 года, который говорит, что на 10-12 заключенных должно быть 7-10 конвоиров. Если считать по этому приказу, то на борту на 65 заключенных должно было быть где-то 75 конвоиров. Даже если предположить, что они не выполнили свой приказ и дали половину — 35 конвоиров на 65 человек, то это уже более 100 человек на борту", — рассказал Олег Жданов.

Кроме того, когда президент Зеленский предложил привлечь международную комиссию по расследованию причин катастрофы, спикер Кремля Песков сказал, что Россия отрицает участие любых международных организаций или наблюдателей в проведении данного расследования.

"А это значит, что России есть что скрывать", — говорит военный эксперт.

По словам Олега Жданова, все факты указывают на то, что в России эту информационно-психологическую операцию не готовили заблаговременно.

“Лепили прямо на коленках с чистого листа. Потому что нестыковок очень много. Начиная со списков. В списках нашли несколько человек, которые были обменены 3 января текущего года. Человек уже находится дома вместе с родными в Украине и считается в списках, как будто он погиб на борту”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, вероятно, Ил-76 набирал высоту, когда произошла авиакатастрофа.

“Об этом говорят очевидцы — местные жители, и постят это в социальных сетях. Он набирал высоту вглубь территории России — от границы Украины. Предварительные данные из Flightradar говорят, что этот самолет прибыл в Белгород с Ближнего Востока. И вот здесь действительно версия тогда, что дальше он должен был лететь на Москву, куда-нибудь в центр России. Тогда вполне возможно, что на борту могли находиться и должностные лица. Но учитывая обстоятельства, им предложили не садиться на самолет”, — говорит Олег Жданов.

Ил-76 / Фото: Associated Press

Тем более что именно в это время, когда Ил-76 взлетал, российские войска совершили ракетный обстрел Харькова, отметил военный эксперт.

"А обычно они обстреливают Харьков ракетами С-300 в качестве земля-земля. И могла сработать просто банальная ситуация, когда ракета переориентировалась с наземной цели на воздушную — самолет — для чего она и предназначена. И таким образом он был сбит”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, на видео мы наблюдаем серое облако, которое могло образоваться только при взрыве ракеты системы ПВО — противоракеты.

"Потом самолет начал резко терять высоту. И взрыв на земле дает нам возможность предположить, что топливные баки у самолета были полны. Потому что таков мощный взрыв с выгоранием топлива. А полные баки могут быть только у взлетающего самолета ”, — говорит Олег Жданов.

И дальше РФ использовала эту ситуацию, ведь был запланирован обмен пленными, считает военный эксперт.

“Начала уже лепить этот спектакль со сценарием на ходу, потому и такие проколы со списком, отсутствием тел. Сутки прошли — никаких фотографий нет, что морг заполнен телами, фрагментами. Вспомните, какие фотографии появились, когда был сбит рейс МН-17”, — рассказал Олег Жданов.

Также на месте падения самолета, как видно на видео, было много бумажных документов.

"И российская полиция оцепила это место мгновенно, очень быстро и не пустила туда никого. Собирали до последней бумажки. Так что очень много белых пятен ”, — говорит Олег Жданов.

Российская пропаганда опередила нас: какие могут быть последствия

В день падения самолета Ил-76, российская пропаганда опередила нас, говорит военный эксперт.

“Знаете, как говорится: “По одежде встречают, а по уму провожают”. Так вот, российская пропаганда опередила нас и их встречают — первый яркий красивый доклад. Но дальше начинается разбирательство по обстоятельствам произошедшего, и тогда вылезают такие вот нестыковки, которые я перечислил. То, что Россия умеет запудрить мозги любому — я в этом не сомневаюсь. Но когда начнут разбираться, тогда уже мы выясним более-менее обстоятельства произошедшего. Пока все обстоятельства указывают на то, что кроме экипажа на борту самолета никого не было”, — рассказал Олег Жданов.

Он отметил, что пока Генеральный штаб ВСУ не опровергает, но и не подтверждает то, что именно украинские силы нанесли удар по Ил-76.

“Наш Генштаб хочет разобраться. Представьте себе ситуацию. Мы не можем проконтролировать — они отменили обмен пленными. Но для того, чтобы мы не ошиблись в своих выводах, наша разведка должна провести мероприятия, которые либо опровергнут или подтвердят данную информацию. Нельзя так просто взять и сделать заявление — нужно на что-то опираться. А нам очень тяжело это сделать, потому что Россия это скрывает", — рассказал Олег Жданов.

Для этого украинская разведка должна найти наших военнопленных, где они содержатся, говорит военный эксперт.

“Подтвердить, что они все там хотя бы по количеству человек, я уже не говорю поименно — это был бы идеальный вариант. И только тогда мы сможем давать обоснованные политические заявления по поводу ситуации. Пока мы заложники ситуации, которую мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, в Организации Объединенных Наций заявили, что не могут установить, находились ли на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные.

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