"Есть для этого тенденции": Жданов оценил вероятность окончания войны летом следующего года

По его мнению, у Украины есть все шансы в 2023 году вернуть временно захваченные и оккупированные территории.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о сроках окончания войны.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

В частности, Жданов отметил, что главный разведчик Украины знает точно больше, чем мы и предыдущие его прогнозы касательно ситуации на фронте оправдались.

"Следует поверить Буданову, что горячая фаза войны может закончиться летом 2023 года. Но это горячая фаза и выход на границы 1991 года. Но это не означает окончательного прекращения войны", — отметил эксперт.

В то же время Жданов также подчеркнул, что видит тенденции к такому развитию событий.

"Есть для этого тенденции. Даже если Иран даст РФ ракеты, даже если они нам навредят. Это не повлияет на стратегический характер ведения боевых действий. Зиму мы переживем, а будет ли Россия способна обеспечить боевые действия в этом темпе и восстановить наступательный потенциал?", — добавил он.

Напомним, что накануне Буданов заявил, что в конце весны 2023 года война России против Украины должна закончиться. Завершением следует считать выход ВСУ на границы 1991 года.

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