Есть два сценария: эксперт рассказала, почему Россия захотела переговоров и предупредила об опасности

По словам главы направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Марии Золкиной, Россия пытается создать все возможные условия, конечно без позитива для Украины, для возобновления переговоров, которые были прерваны в конце марта.

Об этом эксперт сказала во время онлайн мероприятия "Развитие боевых действий и военная дипломатия: какие цели Украины и России на ближайшие месяцы", организованного Фондом демократические инициативы, пишет ТСН.ua.



Сейчас речь идет о двух наиболее вероятных сценариях российской тактики. Первый – это сохранение статус-кво с параллельным вовлечением Украины во временные переговоры, чтобы создать дымовую завесу разговоров об урегулировании. Россия будет делать это, чтобы выиграть время, чтобы собрать достаточно сил. Тем более что мобилизация там не остановилась, несмотря на официальные заявления.



"России нужно выиграть несколько месяцев, чтобы аккумулировать больше военной силы. И здесь договоренность с Ираном (по поставкам дронов и баллистических ракет – ред.) и возможная помощь со стороны КНДР (артиллерийскими снарядами – ред.) России являются частью этого сценария. Создание иллюзии возможности этих временных переговоров России нужно лишь на короткий промежуток времени, пока она снова не сможет за несколько месяцев начать новое широкомасштабное наступление, в том числе из Беларуси", — сказала Мария Золкина.

Второй – это втянуть Украину в длительные переговоры, типа нормандского формата или Минской трехсторонней контактной группы.

"Пока это неблагоприятный сценарий для России. Не приоритет номер один. Военная оккупация Украины или серьезная заморозка их присутствия на уже оккупированных украинских территориях для них сейчас гораздо важнее, чем какие-либо дипломатические усилия. Но могут появиться условия, которые могут побудить Россию изменить позицию. Первое – это еще одно серьезное поражение России на фронте. Второе, которое в начале следующего года может толкнуть Россию к длительным переговорам, — это более серьезные поставки Украине оружия, которые могут изменить баланс сил на поле боя: танков, авиации и дальнобойных ракет", – считает Мария Золкина.



Риск второго сценария для Украины, по ее словам, не обязательно, но может быть в заинтересованности многих за границей, в том, что какая-то часть нашей территории останется оккупированной. И где гарантия, что эта "бомба" с полномасштабной войной не разразится снова через несколько лет?

Россия хочет возобновить переговоры с Украиной

После полномасштабного наступления на территорию Украины оккупанты начали выдвигать свои ультиматумы и заявили, что готовы к переговорам в Беларуси, откуда началось наступление на Киев. Впоследствии прошли переговоры в Стамбуле. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия не ведет реальные переговоры, а лишь выдвигает ультиматумы.

После голосования под дулами автоматов на захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осужденных Генассамблеей ООН, президент Зеленский сообщил, что он больше не планирует никаких переговоров с Путиным.

Но диктатор Путин лично заявил, что готов к переговорам с Украиной и назвал это "доброй волей". Ранее о готовности к переговорам заявляли его чиновники — Лавров и Песков.

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