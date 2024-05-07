Есть две "красные линии": стало известно, когда НАТО может направить войска в Украину

Войска НАТО в Украине — уж точно не просто мечты и пустые разговоры, а вполне вероятный сценарий войны, который может стать реальностью.

Стало известно, при каких условиях НАТО может направить войска в Украину. В Альянсе уже определили две четкие красные линии. По данным журналистов La Repubblica, которая Путин пересечет хоть одну из них, Запад сможет направить в Украину 100 тысяч военных. Не умолчал и официальный Киев. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, как бы войска союзников изменили ситуацию на фронте.

При каких условиях НАТО введет свои войска в Украину, какие страны готовы воевать бок о бок с ВСУ, а какие против и действительно ли западные военные уже давно работают в Украине? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Французский Иностранный легион уже на Донбассе?

Французские войска уже воюют на Донетчине ? Вот такая потрясающая новость еще 5 мая внезапно разошлась по Сети. Об этом в комментарии китайскому изданию Asia Times со штаб-квартирой в Гонконге заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. По его словам, около сотни военных Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка прибыли под Славянск на помощь 54-й бригаде ВСУ.

Браен добавил, что первоочередной задачей бойцов будет наблюдение и работа с артиллерией. К тому же, в планах Парижа в ближайшее время увеличить военное присутствие в 15 раз – до 1,5 тысяч военных.

Что это было?

Эту новость, по-видимому, видел каждый украинец, ведь о ней говорили едва ли не все. Но во французском МИД слова американца отрицали и назвали это информационной операцией против их страны. Ну и кому верить, спросите вы? Журналисты издания Телеграф проанализировали новостную ленту российских медиа и обнаружили, что бывший пентагоновец Стивен Браен там настоящая звезда!

Его охотно цитируют расзми, потому что он частенько говорит то, что выгодно Кремлю: о “Киеве за три дня”, о крахе “режима Зеленского”, смерти Залужного, а еще до начала вторжения тот написал статью прямо в стиле всех путинских методичек.

“Перед самым началом российского вторжения в Украину, Браен написал статью, в которой обвинил Киев в нарушении положений Минских договоренностей, назвал "лднр" "отколовшимися республиками", и назвал "Азов" "ультранационалистической и профашистской бригадой".

25 февраля он написал еще одну статью, в которой повторил российские нарративы о том, что российское вторжение является ответом на расширение НАТО, а также посоветовал США отказаться от поддержки Украины, пригрозив ядерной войной», — пишет Телеграф.

Не пустые разговоры

Несмотря на этот фейк, войска НАТО в Украине — уж точно не просто мечты и пустые разговоры, а вполне вероятный сценарий войны, который может стать реальностью. По данным газеты La Repubblica, в Альянсе уже определились, при каких условиях они точно пришлют войска на помощь ВСУ. Сообщается, что НАТО может рассчитывать более чем на 100 тысяч солдат для военных действий против РФ. Путину же обозначили 2 "красные линии".



Итальянская газета La Repubblica написала материал, в котором говорится, что НАТО определило две " красные линии", чтобы вступить в войну Украины с РФ. Так, первая "красная линия" предполагает прямое или косвенное вмешательство в войну третьей стороны — речь идет о наступлении на северо-запад Украины со стороны Беларуси.

Вторая "красная линия" касается нападения на страны Балтии, Польшу или Молдову. Это может быть не полномасштабное вторжение, а военная провокация. СМИ пишет, что Россия может предпринять такие действия, чтобы проверить, какой будет реакция Альянса.

Макрон стоит на своем

Журналисты уточняют, что прямых договоренностей или оперативных планов у НАТО на этот счет нет, но есть негласное понимание, что в случае нападения России на Балтику или разрастания войны в Украине сидеть в стороне уже не получится.

Ранее примерно то же говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон, который в свое время первым заявил о готовности Парижа послать войска в Украину, если РФ прорвет фронт. Свою позицию он не изменил, потому что такая перспектива пугает Кремль. По словам Макрона, об этом свидетельствует истерика, устроенная путинскими муртадами сразу же после его жестких заявлений о войне в Украине.



“Если бы россияне прорвали фронт и если бы была просьба Украины – а сейчас это не так – мы бы легитимно задали себе такой вопрос. Поэтому я думаю, что исключать такой сценарий — это означало бы, что мы не изучили уроки последних двух лет», — сказал Макрон.

Войска НАТО могли бы учить украинцев

Поддерживает идею Макрона и бывший министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи. Он убежден, что воевать напрямую с РФ солдаты НАТО не будут, но могут учить бойцов.



“Макрон был прав, когда выдвинул эту идею. Потому что идея о том, что вы собираетесь ротировать украинские бригады с линии фронта и отвезти их в тысячу миль в тыл в Германию или Польшу, чтобы научить их высокому уровню комбинированного маневра, я просто не думаю, что это реалистично. Поэтому, я думаю, что следующий большой шаг – это не возможности в виде оружия или чего-то еще, следующий большой шаг – это прибытие военных на запад Украины для проведения этой комбинированной подготовки”, – отметил Гиппи.

Войска – нет, оружие – да!

Но официальный Лондон войска в Украину присылать не собирается, потому что считает это ненужной "эскалацией". "Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают русских солдат — это правильно", — ранее высказался министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон. Напомним, что во время своего недавнего визита в Украину тот прямо на Михайловской площади в Киеве на фоне разбитой российской техники заявил, что Лондон позволил ВСУ избивать британским оружием по российской территории. За это россияне даже вызвали в МИД британского посла и наградили мероприятие очередной порцией угроз превратить весь мир в ядерную труху.



“После заявлено, что российская сторона рассматривает слова Д. Кемерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение растущей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и немедленно решительно и недвусмысленно опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса”, — говорится в сообщении МИД РФ.

Белый дом поставил Путина на место

Никогда не направят свои войска в Украину и американцы. Об этом в очередной раз заявили в Госдепе США, как всегда ссылаясь на личное решение Байдена.

А вот на ядерные угрозы в сторону союзников там отреагировали. В Белом доме заявления Кремля считают пустыми угрозами — никаких реальных признаков намерений Кремля запустить ракеты по Украине или НАТО там не видят. А еще красиво поставили Путина на место.



"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого, это просто вывести свои войска", — сказал координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Италия выступила против

Условий для направления своих войск в Украину не видят и в Италии. Тамошний министр обороны Гвидо Крозетто объяснил почему: "Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт".

К тому же Крозетто добавил, что итальянская Конституция запрещает подобное вмешательство. Поэтому Рим продолжит помогать Киеву оружием. 3 мая там объявили о передаче Украине европейского аналога Patriot – зенитно-ракетного комплекса SAMP/T.

А в Польше до сих пор держат интригу. По словам министра иностранных дел Польши Радослав Сикорского, именно это и сдерживает Путина : “Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать”.

Что говорят в Украине

Наконец, серьезно о возможной отправке войск НАТО в Украину заговорили и в украинских властях. Если эту тему комментировал только президент Зеленский и заявлял, что ВСУ справятся сами, чтобы только Запад давал сбоя, теперь эта риторика несколько изменилась. 6 мая в интервью канадскому изданию CBC News премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина была бы благодарна за подкрепление. Он уверен, что при поддержке войск союзников, Силы обороны точно отодвинули бы врага. Но Украина пока просит только оружие.

Не исключили появление западных войск в Офисе президента. Антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк справедливо отметил, что желающим помочь Украине войсками можно было бы заключить с Киевом двустороннее соглашение, чтобы не привлекать других членов НАТО в войну.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть ДВЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ! Стало известно, когда НАТО направит войска в Украину!