Есть факты: журналист из Израиля – о письме соратника Порошенко Ложкина с просьбой снять санкции с российского олигарха

Глава Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко и президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и Яков Дов Блайх – один из двух главных раввинов страны – написали президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой вступиться за олигарха Моше Кантора.

Израильский журналист Сэм Сокол, опубликовавший этот документ, говорит, что получил его из собственных источников.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.19:30.

"Письмо человека, занимавшего высокую должность на Банковой, особенно вызывает внимание к этому. То, что они просят снять санкции с российского олигарха может удивить многих украинцев. Можно много дискотировать: приближен ли Моше Кантор к Путину или нет, но есть факты, которым общество должно дать оценку. Внимание журналистов к находящимся под санкциями людям их действиям — это путь к демократическому обществу", — сказал Сэм Сокол.

Напомним, соратник Порошенко Ложкин просил Макрона снять санкции с российского олигарха.

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