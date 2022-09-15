Есть факты: журналист из Израиля – о письме соратника Порошенко Ложкина с просьбой снять санкции с российского олигарха

Глава Администрации пятого президента Украины Петра Порошенко и президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и Яков Дов Блайх – один из двух главных раввинов страны – написали президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо с просьбой вступиться за олигарха Моше Кантора.
Израильский журналист Сэм Сокол, опубликовавший этот документ, говорит, что получил его из собственных источников.
Об этом он рассказал в эфире ТСН.19:30.
"Письмо человека, занимавшего высокую должность на Банковой, особенно вызывает внимание к этому. То, что они просят снять санкции с российского олигарха может удивить многих украинцев. Можно много дискотировать: приближен ли Моше Кантор к Путину или нет, но есть факты, которым общество должно дать оценку. Внимание журналистов к находящимся под санкциями людям их действиям — это путь к демократическому обществу", — сказал Сэм Сокол.
Напомним, соратник Порошенко Ложкин просил Макрона снять санкции с российского олигарха.
Читайте также:
- Семью Порошенко заметили в одной из самых дорогих гостиниц Лондона: Марина набросилась на журналистку ТСН
- Очередная волна "мобилизации": на выезде из Донецка оккупанты снимали с автобусов мужчин
- Пока одни "волонтеры" обворовывают украинцы, другие — работают по 15 часов на передовой