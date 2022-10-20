Есть ли еще на Западе политики, призывающие "сохранить лицо Путина": ответ экспертки

Публичные разговоры западных чиновников, что война в Украине должна завершиться именно военным поражением Россию, только сыграют на руку Москве.

Эксперт Мария Золкина сообщила, что среди украинских западных партнеров были страны, которые были готовы договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным о мирном соглашении.

Об этом глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина рассказала в интервью ТСН.ua.

"Есть определенные страны среди наших партнеров, которые готовы были бы договариваться именно с Путиным. Но все-таки ключевые украинские партнеры — это "реальные ястребы", на которые мы можем полагаться. Их реальные намерения соответствуют риторике. Это очень важно, что эти страны — их немногие, что заявляют, так и действуют и будут действовать в ближайшее время.Это касается и отвоевания Украины, и вооруженной поддержки Украины, и невозможностью покидать Украину вне системы коллективной безопасности, вне НАТО или других оборонных союзов. какая жесткая в этом плане . Стратегические партнеры стоят на том, что заключить с Путиным мирное соглашение не удастся. И этот конфликт должен быть завершен именно военным поражением России", — сказала она.

Эксперт объяснила, что официальные лица в Европе не говорят публично о том, что война в Украине должна завершится именно военным поражением Россию, потому что это лишь сыграет на руку Москве.

"Другое дело, что об этом публично и официально не будут говорить, потому что это будет работать плюс в России, это будет сплачивать общество. Нам главное — это пережить эту зиму. Если Украина пройдет эту зиму с минимальными потерями, все вопросы о "сохранить лицо Путину", договариваться с ним, будут сведены насмарку", — отметила Золкина.

В начале войны некоторые западные лидеры просили "сохранить лицо Путина"

В июне французский лидер Эммануэь макрон призвал не "унижать" Россию. Мол, чтобы по завершении войны можно было найти дипломатическое решение для ее выхода из изоляции. Сразу Украина и восточноевропейские союзники подвергли критике президента Франции после его заявления.

Зеленский реагируя на такие высказывания Макрона, заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина". Глава государства подчеркнул, что предлагать некоторые вещи, связанные с уступками украинскому суверенитету ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это не очень корректно.

В США также раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за его призывы "не унижать Россию". Бывшая госсекретарь США и кандидатка в президенты Хиллари Клинтон заполнила, полностью поддерживает требования украинцев относительно полного вывода российских войск с территории нашего государства.

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