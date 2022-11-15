Есть ли какие-то ограничения для мужчин-переселенцев, которые не стали на учет: военком ответил

Без справки из военкомата военнообязанный не сможет продать жилье, жениться или развестись.

На всех военнообязанных в Украине распространяется обязанность соблюдения Правил военного учета, в которых указано, что при изменении места жительства военнообязанные и резервисты должны сообщить об этом и стать на военный учет. Если военнообязанный не становится на учет и не имеет справки из своего территориального центра комплектования, то ряд административных услуг для него будет недоступным.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко.

"Это не ограничение, а установленный законом порядок предоставления административных услуг. Для примера — это регистрация или расторжение брака, регистрация места жительства, продажа недвижимого имущества и другие услуги, где необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для того, чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ или документ, который его заменяет", — сказал Александр Тищенко.

Мобилизация в Украине

В Украине проводится всеобщая мобилизация. Ее срок постоянно продлевают. Первоочередно комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных.

Все военнообязанные и резервисты должны при изменении места жительства сообщить о таких обстоятельствах и стать на военный учет по новому месту жительства.

Нарушение Правил военного учета влечет административную ответственность в виде штрафа от 510-850 грн за первое нарушение и от 850 до 1700 грн за повторное нарушение.

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