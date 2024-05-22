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Есть ли на фронте американские снаряды: воины ВСУ рассказали, какая ситуация с боеприпасами

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Есть ли на фронте американские снаряды: воины ВСУ рассказали, какая ситуация с боеприпасами

Пушка ВСУ

ВСУ защищают Украину на Бахмутском направлении.

Первая партия новой помощи США уже на фронте.

Снаряды американского производства летят в сторону россиян на Бахмутском направлении. Артиллеристы 30-й бригады говорят, что наконец закончился снарядный голод. Более того, вместе с иностранной помощью начали поступать партии снарядов украинского производства. Причем дефицитного калибра.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко. 

"Из окна авто видим как пылает в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Его окрестности удерживают наши войска. Потому что там небольшой клочок Луганщины, который до сих пор под нашим контролем", - говорит Юлия Кириенко. 

Донетчина / ©
Донетчина

Наша пушка сыплет снаряды в сторону вражеской пехоты. Это уже в третий раз за утро звучит команда к бою. Такая интенсивность артиллерийского огня доказывает главное - наконец закончился снарядный голод, говорят пушкари. 

"Иностранная помощь уже на фронте. Вот видим настоящее сокровище - снаряды для дальнобойной артиллерии, которые буквально недавно приехали к нашим позициям артиллеристов и уже работают на Бахмутском направлении. Это - американские кабанчики. Так их называют в ВСУ", - подчеркивает Юлия Кириенко. 

Снаряды на фронте / ©
Снаряды на фронте

Командир пушки "Желудь" дарит ТСН клипсы от зарядов. И готовит к заряжанию очередной выстрел.

"Вчера вечером привезли. Очень хорошо работать ими, мы довольны. Отрабатываем хорошо", - говорит военный. 

Пушкари заряжают старенькую советскую пушку и снова "кабанчик" летит в сторону врагов. Теперь на позициях артиллерии целый ассортимент снарядов. Здесь хоть и рады иностранной помощи, но привыкли ценить свое.

"Впервые за 2 года полномасштабной войны мы можем видеть полный заряд и слово полный написано на украинском языке", - говорит "Аваст" заместитель командира подразделения. 

Работа ВСУ по оккупантам / ©
Работа ВСУ по оккупантам

Всего одним снарядом украинского производства эти пушкари разбили врагам переправу через реку. И прицельным огнем уничтожили российскую пушку "Мста", которую считают оккупанты гордостью своего оборонпрома.

На этом участке фронта ощутимо увеличилось работы, говорят армейцы. После того, как оккупанты начали штурмовать Харьковщину, в Донецкой области тоже вражеская пехота пошла в наступление. Почти по всем направлениям. Россияне надеялись на быстрый прорыв до того, как нам подвезут иностранную помощь. Но наши войска успели подготовиться. И чтобы наша пехота не вступала в бой вражеских штурмовиков разбивают на подходах шквальным огнем. Армейцы говорят, хорошо, что есть чем стрелять. 

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