Есть ли на фронте катастрофа и как может закончиться наступление РФ: эксперты описали сценарии

Россияне наступают на Украину, эксперты оценили угрозу

Военные эксперты Олег Жданов и Алексей Гетьман считают, что пока катастрофы на фронте нет, однако ситуация очень нестабильна.

Об этом они рассказали в комментариях ТСН.ua.

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что он не считает ситуацию на фронте катастрофической.

«Теперь о ситуации на Покровском направлении и то, есть ли угроза Днепропетровщине. В последнюю россияне постоянно заходят. Но на очень небольшое расстояние, где их сразу уничтожают и на этом все заканчивается. Я не высказываю свое мнение, я перечисляю факты. Россияне сосредоточили основной удар на Покровском направлении», — сказал он.

Гетман также добавил, что наступление оккупантов на Запорожском направлении началось еще летом. Он считает, что оккупанты запланировали свое наступление вплоть до лета 2026 года.

Военный эксперт Олег Жданов добавил, что ситуация на фронте действительно опасна для Украины.

«До катастрофы очень далеко. Я бы даже не применял это слово. Критическая ситуация? Да. Но у нас бывали критические ситуации. Россия имеет тотальное преимущество в личном составе и в воздухе. Что касается авиации, то мы не достигли паритета. Россияне имеют возможность просто выносить наши позиции, а потом личным составом выжимать нас с этих позиций, где сплошные воронки», — говорит он.

