Есть ли причины для беспокойства украинцев, проживающих вблизи границы с Беларусью: в ГПСУ ответили

Ударной группировки, которая на сегодняшний день была готова зайти на территорию Украины с территории Беларуси, пока нет, однако необходимо быть бдительными и понимать, что враг не оставил намерений захватить Украину, говорят в ГПСУ.

В Госпогранслужбе Украины рассказали, есть ли причины для беспокойства украинцев, проживающих вблизи границы с Беларусью из-за угрозы наступления вражеских войск.

"Быть спокойными мы, конечно, не можем. Мы видим ситуацию с Россией, когда каждый день Черниговщину, Сумщину и Харьковщину враг обстреливает со своей территории. Ситуация по направлению с Белоруссией она тоже недостаточно спокойна, потому что там находятся российские подразделения и Россия пытается втянуть Беларусь в войну, а при необходимости Беларусь снова откроет свою границу для российских военных для того, чтобы зайти на территорию нашей страны", — сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интерью ТСН.ua.

По словам Демченко, за ситуацией на границе с Беларусью наблюдают подразделения разведки и сейчас ударной вражеской группировки, которая гтовая вторгнуться в Украину, нет.

"Какой-то ударной группировки, которая бы сегодня, на даным момент, была готова зайти на территорию Украины, там нет. Но России важно нагнетать ситуацию относительно границы с Беларусью в этом направлении для того, чтобы Украина держала необходимое количество сил и средств на этом направлении и не перебрасывала их на более важные (участки – Ред.), к востоку нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия", — сказал он.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что все же необходимо всегда быть бдительными и понимать, что враг не оставил своих намерений захватить Украину.

"Но к этому нужно сознательно подходить, не сеять панику, а отслеживать ситуацию, понимать происходящее развитие, верить официальным источникам информации: Генеральному штабу, Министерству обороны, Госпогранслужбе для того, чтобы для себя понять, какая ситуация где происходит", — сказал Демченко.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что Россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. По его мнению, восстановление наступления сил, расположенных на севере Украины, в Беларуси, маловероятно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новое наступление РФ возможно на любом направлении. "Наступление может быть на любом направлении. Наступление может быть на юге или востоке", — сказал глава государства. В то же время он убежден, что РФ не удастся захватить Украину.

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