Есть ли сейчас угроза захвата Харькова: откровенный ответ военных

Военный из 92-й бригады с позывным "Кот" заверил, что ситуация с российским наступлением в Харьковской области была стабилизирована.

Пока рано говорить об угрозе окружения Харькова или его захвате врагом.

Такое мнение высказали военнослужащие – заместитель командира 8-й роты 92-й бригады на позывной "Кот" и разведчик группы "Код 92" на позывной "Магадан" в проекте "Наблюдательный пост" от корреспонденток ТСН Наталии Нагорной и Юлии Кириенко.

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"Этот вопрос, который задают, пожалуй, крайнюю неделю все. Я отвечаю, что сейчас стабилизированная ситуация и какой-то критической нет ситуация... У меня мама в Харькове находится, хотя в 22-м, в начале "полномасштабки", я сказал, чтобы уезжали, она уезжала, потом вернулась", – говорит военный "Кот".

По его словам, сейчас пока рано говорить о тяжелой ситуации в районе Харькова. Разведчик группы "Код 92" на позывной "Магадан" также считает, что сейчас пока говорить об этом рано.

"Это происходит сейчас несколько дней и мы не может сказать конкретно о каком-то оттягивании сил. Сейчас есть конкретная задача по удержанию позиций, по стабилизации фронта в Харькове", — отметил "Магадан".

"Кот" заверил, что Силы обороны понимают, как действует враг.

"Он пробует. То есть будет успех – он будет его развивать", – подытожил военный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Наступление на Харьковщину! Бойцы о том, стал ли штурм окупантов неожиданностью и есть ли угроза для Харькова

Ранее в BBC написали, что украинская оборона под Харьковом опасно утончается.

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