Есть ли шансы у России совершить реванш и как далеко может зайти армия Путина: ответ эксперта

Алексей Гетьман предполагает, что в наступление, скорее всего, пойдет легкая пехота с небольшим количеством тяжелой техники и подавляющим со стрелковым оружием. Но есть нюанс: ширится непроверенная информация о подготовке мощного авиаудара по позициям Сил обороны.

Россияне увидели, что того количества людей и техники, сил и средств недостаточно, чтобы делать какие-то прорывы и совершать какие-то наступательные действия, поэтому они остановились. Артиллерии у них хватает, они продолжили массированные артиллерийские обстрелы. И они решили, что нужно привлечь большее количество людей, которых можно не жалеть, и за счет такого человеческого нашествия можно делать какие-то продвижения.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отвечая на вопрос, есть ли шансы у России совершить реванш и как далеко может зайти армия Путина.

"Но того количества людей, которое они (россияне – ред.) привлекли, а там более 300 тысяч, они не способны обеспечить соответствующим количеством тяжелой техники. У них просто нет столько танков, бронированных машин и всего прочего", — объяснил эксперт.

Алексей Гетьман предполагает, что, скорее всего, это будет легкая пехота с небольшим количеством тяжелой техники и ппреимущественно со стрелковым оружием.

"Но они (российские военные – ред.) достигали определенного успеха, когда клали людей, сотнями-тысячами клали людей для того, чтобы продвинуться на несколько километров, как это было, например, в Соледаре. Поэтому говорить, что будет все просто, и мы их перещелкаем как орехи, нет, так говорить нельзя. А с другой стороны – считать, что это будет какой-то мощный удар, более мощный, чем это было год назад, тоже говорить нельзя. У них много людей, но не так много техники и других средств", – отмечает эксперт.

Хотя, по словам Гетьмана, есть информация, что российские оккупанты подтянули к границам Украины большое количество самолетов. Однако эксперт отмечает, что это непроверенная информация.

"Есть такая непроверенная информация, что на ближайших аэродромах базируется около 700 различных самолетов: истребителей, штурмовиков. Может, они (россияне – ред.) планируют наносить авиационный удар по нашим оборонным позициям. Хотя у нас неплохо работает ПВО. Посмотрим. Мы сейчас можем сделать прогноз, а потом будем говорить, что ошиблись. Потому что надо понимать, что прогноз – это только прогноз", — подытожил военный обозреватель.

Напомним, Гетьман считает, что по состоянию на начало февраля уже можно говорить о признаках начала нового вражеского наступления. Эксперт отдал должное россиянам за то, что они научились очень быстро передислоцировать свои войска.

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