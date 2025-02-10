Есть ли шансы закончить войну в 2025 году: ответ военного

Главный сержант 126 ОБр ТрО 30 корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Игорь Руляк ответил, есть ли шансы закончить войну в Украине в 2025 году.

В эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин он рассказал, что война продолжается не только на территории Украины.

"Есть санкции, есть какие-то экономические соображения, есть геополитические процессы, которые так или иначе влияют на лидеров государств, на их окружение, на их финансы, на восприятие населения своих лидеров. Советский Союз распался без выстрела и никаких предпосылок этому не было. Равно как и с Крымом в 2014 году. Я, как свидетель этих событий, мы могли их забить там просто деревянными палками. И никто не верил, что они аннексируют полуостров. И если мы говорим о самой Российской Федерации, это к вопросу о том, как глубоко они зайдут на территорию нашей страны и мирный процесс завершить в 2025 году", – говорит военный.

Алина Туришин и Игорь Руляк/Скриншот по видео TSN.ua

По его словам, 90% успеха России в Крыму в 2014 году – это были наши сограждане и коллаборанты.

"Если бы этого всего не было, мы имели бы профессиональные структуры, которые должны защищать суверенитет государства на любом уровне. Гибридная война – оттуда пошло это понятие. Что они не просто силой взяли и захватили. Также и здесь – мы не знаем, как будут развиваться события при том или ином раскладе, которые могут произойти на территории Украины”, – считает Игорь Руляк.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Легендарная 126-я бригада форсировала Днепр! ВПЕРВЫЕ! НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, ОТ КОТОРЫХ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДУХ!

Читайте также: