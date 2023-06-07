Есть ли смысл восстанавливать Каховскую ГЭС: эксперт заявил об угрозе отселения 1,5 миллиона человек

По оценкам урбаниста, на восстановление станции может уйти 3-5 лет.

Если Украина решит не восстанавливать Каховскую ГЭС после подрыва, то с юга государства будут вынуждены переехать около 1,5 млн. человек.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал урбанист Виталий Селик.

Селик объяснил, почему Каховскую ГЭС надо отстраивать. В частности, Каховское водохранилище насыщает жизнью весь юг Украины: Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую области.

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"75% Кривого Рога зависят от этого водохранилища. Крупнейший завод ArcelorMittal зависит от воды из каховского "моря". Если мы его не восстановим, можно сказать, что мы переселяем полтора миллиона человек с юга Украины в другие регионы, потому что этот регион станет невозможным для жизнь. Там не будет ни питьевой воды, не будет предприятий, на которых смогут работать люди, и природа будет абсолютно высушенной, совершенно изменится природное разнообразие", — рассказал урбанист.

Он убежден, что южане вернутся в свои дома после ликвидации последствий затопления. Поэтому следует восстановить и станцию, и водохранилище.

"Практика последнего года войны, которая ведется в Украине, показывает, что люди очень быстро возвращаются домой. Мы видим, что люди готовы возвращаться в полуразрушенные дома, жить в подвалах, в сараях – лишь бы жить на своей земле. Поэтому базовым является восстановление этой станции и водохранилища, которое будет снабжать питьевой водой", – отметил Селик.

Он также оценил, сколько времени может уйти на восстановление Каховской ГЭС.

"На это может уйти от трех до пяти лет, потому что это масштабный проект. Но оно того стоит, чтобы вернуть жизнь на наши украинские земли", – сказал эксперт.

Напомним, по оценкам Минэкономики Украины, стоимость строительства новой Каховской ГЭС может составить около 1 млрд дол. Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной дамбы.

Что происходит на затопленной Херсонщине

Главный гидролог Херсонской области Юрий Кирияк рассказал, что в одном из самых больших районов областного центра уровень воды за последние 29 часов вырос практически на 5 м. В настоящее время в Херсоне фиксируется тенденция к уменьшению прибывания воды. Однако ситуация может усложниться, ведь неизвестно, в каком сейчас состоянии конструкции разрушенной ГЭС.

В оккупированной Новой Каховке вода прекратила прибывать. Последствия затопления можно будет оценить после спада воды.

По оценкам Херсонской ОВА на утро 7 июня, уровень воды достигнет критической отметки в течение 20 часов, а после этого пойдет на убыль.

Чтобы уменьшить затопление в Херсонской области в результате подрыва ГЭС, в "Укрэнерго" 7 июня сообщили об изменении режима работы гидроэлектростанций для уменьшения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище.

В британской разведке проинформировали, что дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться, поэтому это может повлечь за собой новые наводнения в ближайшие дни.

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