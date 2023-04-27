Есть ли у одесского военкома вилла за 3 млн евро: все подробности скандала

Бывший нардеп заявил, что у главного военкома Одесщины может быть вилла в Испании, военные начали проверять.

В Одессе военные командования "Юг" проверяют скандальную информацию о том, действительно ли у руководителя областного ТЦК и СП Евгения Борисова есть вилла в Испании стоимостью 3 млн. 950 тыс. евро и офис за 2 млн. евро. Об этой недвижимости на днях сообщил экснардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

Мосийчук утверждает следующее: "Борисов на свою тещу приобрел виллу в Марбелье. Внимание, друзья: цена виллы – 3 млн. 950 тыс. евро". Кроме того, Мосийчук утверждает, что Борисов там приобрел на свою жену в этом же городе офис стоимостью до 2 млн. евро.

"У меня есть все документы", — говорит экснардеп, и добавляет, что, якобы, Борисов продавал по 5 тыс. "белые билеты", "воровал на обеспечении военных".

"Сколько и кого он "отмазал", — этого я не знаю, пусть с этим разбирается следствие. Хватая людей на улицах, засовывая людей в скорые помощи, он воюет против Украины", — говорит Мосийчук.

В Одесском областном ТЦК и СП на предложение прокомментировать эти обвинения нам ответили, что не комментируют заявления Мосийчука и посоветовали обратиться к пресс-секретарю сил обороны Юга Натальи Гуменюк.

"Информация командованием принята, проводится проверка. Если будут установлены факты каких-либо нарушений, то будет соответствующее реагирование. Пока мы этого не комментируем . Мосийчук пытается создать общественный резонанс, что у него не очень получается. Если командующий будет считать необходимым, то будет сделано соответствующее заявление. Ничего не остается без внимания, факты проверяются", — ответила нам Наталья Гуменюк.

Напомним, в Одесской области ранее произошел громкий случай, когда военные в рамках мобилизации задержали на улице мужчину, к которому применили силу и ударили ногой после его падения на землю. Кроме того, военные пытались силой тянуть мужчину за ноги.

Впоследствии командование "Юг" заявило, что имело место некорректное поведение военнослужащих.

"Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности", — сообщали в командовании "Юг".

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