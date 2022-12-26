Есть ли у России силы, чтобы вести длительную войну в Украине: ответ председателя оборонного комитета парламента Франции

Россия пытается обойти западные санкции, впрочем, ей это не очень удается.

Председатель Комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и Вооруженных сил Том Гасильюд отметил, что Россия — большая страна, которая получает значительные доходы от природных ресурсов, а также имеет много советского оружия.

Об этом французский чиновник сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Россия является трансконтинентальным государством, получающим доходы от значительного количества природных ресурсов и имеющим колоссальное количество оружия и боеприпасов, унаследованных со времен Холодной войны", — сказал он.

Впрочем, как он подчеркнул, страна-агрессор изолирована политически и экономически. По его словам, российский бюджет очень пострадал из-за 9 пакетов санций ЕС, введенных с 24 февраля.

"Однако политически Россия очень изолирована. Российская экономика очень пострадала от европейских санкций, к тому же 16 декабря ЕС принял свой 9-й пакет санкций, еще больше расширяющий сферу действия действующих санкций и ограничительных мер. Россия пытается обойти западные санкции, но европейцы, и в общем-то Запад, это осознают. Вот почему президент Макрон так упорно работал на G20, чтобы заставить Индию и Китай четко осудить войну и усилить давление на Москву", — добавил он.

Поддержка Францией Украины

Недавно Франция передала Украине новое вооружение. Это зенитно-ракетные комплексы Crotale, которые помогут защитить украинское небо. Макрон также пообещал, что в первом квартале 2023 г. его страна предоставит дополнительное вооружение и боеприпасы. Прежде всего, речь идет о новых САУ Caesar.

Кроме того, Франция помогает украинцам, поставляя электрогенераторы. После атаки 5 декабря Франция передала Украине 100 генераторов большой мощности, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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