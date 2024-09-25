Есть ли у Украины ресурсы для войны?: тяжелая ситуация в экономике, проблемы на рынке труда и в армии

После 2,5 лет полномасштабной войны, Украина продолжает демонстрировать стойкость в противостоянии агрессору, опираясь на широкий спектр ресурсов – как внутренних, так и международных. За это время государство пыталось подстроить экономику к условиям войны, наращивать военно-промышленный потенциал и укреплять международные партнерства, которые поставляют современное вооружение и оказывают финансовую помощь. Однако вопрос достаточности ресурсов остается одним из ключевых.

Есть ли у Украины ресурсы для продолжения войны – читайте на ТСН.ua.

Трудная ситуация в экономике

Война в Украине оказала существенное влияние на экономику страны, создавая серьезные проблемы, которые продолжаются и в 2024 году. Среди основных экономических вызовов:

Разрушение инфраструктуры. Масштабные повреждения заводов, транспортных путей и энергетической инфраструктуры привели к значительному понижению промышленного производства. Особенно пострадали металлургические и энергетические отрасли.

Инфляция и недостаток бюджета. Уровень инфляции, по прогнозам, достигнет 8,6% в 2024 году. Такой высокий уровень обусловлен увеличением военных расходов, ростом стоимости производства и дефицитом товаров. В августе НБУ предупредил, что в ближайшие месяцы прогнозируется дальнейшее ускорение инфляции. Причины: увеличение расходов бизнеса на оплату труда, рост расходов предприятий на электроэнергию, повышение акцизов и девальвация гривни в предыдущие месяцы.

Бюджет страны во многом зависит от международной финансовой помощи. Однако эту помощь запрещено тратить на военные нужды. В начале сентября в Раде вообще сообщалось, что у Минобороны закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ.

Повышение налогов. Поскольку государству остро не хватает средств для финансирования армии, оно вынуждено будет увеличить отдельные виды налогов. Ожидается, что до середины октября Верховная Рада примет во втором чтении законопроект о налоговых изменениях. Предполагается, что это позволит дополнительно пополнить бюджет на 58 млрд. грн. в 2024 году и на 137 млрд. грн. в 2025-ом.

Основным источником поступлений является повышение военного сбора с доходов граждан от 1,5% до 5%. Это означает, что с каждой 1000 грн. официальной зарплаты наемных работников работодателю придется платить 230 грн. (сейчас это 195 грн.). Повышенная ставка военного сбора также коснется процентных доходов граждан по депозитам (составит 23%). А ФЛП третьей группы придется с каждой 1000 грн ежемесячного дохода платить 60 грн единого налога (сейчас это 50 грн). В то же время ФЛП первой, второй и четвертой групп, кроме уже уплачиваемых налогов, будут обязаны платить ежемесячно 710 грн до конца 2024 года, а с 2025 года – 800 грн. Также будет установлена ставка налога на прибыль банков за 2024 год в размере 50%. Поэтому могут измениться тарифная и процентная политика банков, включая комиссии, ставки по депозитам и кредитам и т.д. Из-за внедрения нового типа налогообложения для АЗС некоторые сети могут повысить цены на топливо, и это может повлечь за собой цепную реакцию в потребительских ценах.

Повышения зарплат не будет. Работникам государственных учреждений не стоит ожидать повышения зарплат в 2025 году, поскольку приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны. Об этом сообщила нардеп Галина Янченко. По ее данным, Украина направляет 57% госбюджета на безопасность и оборону.

"Не может быть каких-либо существенных затрат на увеличение заработных плат для работников государственных учреждений. Хотелось бы увеличить также социальные выплаты разного рода. Но на сегодняшний день наш приоритет сделать так, чтобы Украина выжила", — сказала Янченко.

В проекте госбюджета на 2025 год также предполагается, что минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года.

Сельское хозяйство и экспорт. По аграрному сектору существенно ударили проблемы с экспортом из-за блокирования "зернового коридора" и логистические трудности. Это привело к убыткам для фермеров и уменьшению валютных поступлений.

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Миграция и потеря рабочей силы. Война повлекла за собой миграцию миллионов украинцев за границу, что привело к потере рабочей силы и снижению внутреннего спроса. Также происходят изменения на рынке труда, где многие отрасли страдают от дефицита квалифицированных кадров.

Зависимость от интернациональной помощи. Украинская экономика очень сильно зависит от внешних кредитов и грантов. Любое замедление или уменьшение этой помощи может усугубить экономические проблемы страны.

К слову, за 2,5 года полномасштабной войны госдолг Украины в гривневом эквиваленте вырос в 2,3 раза (+3644 млрд грн), а в валютном эквиваленте — на 66% (+62 млрд долл.).

А по оценкам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, даже если экономика Украины начала бы восстанавливаться уже сейчас, она вряд ли достигнет довоенного уровня к 2027 году из-за значительных убытков, нанесенных войной.

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Кризис на рынке труда

Рынок труда в Украине во время войны претерпел серьезные изменения, некоторые из них останутся актуальными и в 2024 году. В начале полномасштабного вторжения предложения работы сократились в десять раз, правда, к 2023 году рынок труда частично восстановился.

Сейчас многие компании сталкиваются с дефицитом кадров, особенно в отраслях медицины, производства и рабочих специальностей. Причинами этого являются мобилизация, перемещение населения и эмиграция. К примеру, на западе Украины спрос на рабочую силу уже превышает предложение.

Мужчины из-за мобилизации покидают рабочие места, что особенно заметно в отраслях, где раньше преобладали мужские профессии, например водители или охранники. Частично эти вакансии пытаются заполнить женщинами, что требует переобучения и адаптации бизнес-процессов.

Так, издание Reuters опубликовало статью о том, как предприятия в Украине пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, а также обращаясь к подросткам, студентам и работникам постарше.

"Поскольку миллионы людей, преимущественно женщины и дети, сбежали от войны за границу, а десятки тысяч мужчин были мобилизованы в армию, кризис рабочих мест может поставить под угрозу экономический рост и послевоенное восстановление. По данным опроса, проведенного Министерством экономики среди более 3000 компаний, почти 60% предприятий заявили, что их главной проблемой является поиск квалифицированных работников", – говорится в публикации.

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В частности, директор по устойчивому развитию "Метинвест" Татьяна Петрук рассказала журналистам, что дефицит кадров в компании влияет на производство.

"Нехватку кадров ощущаем не только мы. Ее ощущают все компании в регионах, в том числе и наши подрядчики", – поделилась Петрук.

По ее словам, сейчас женщины-сотрудники составляют около 30-35% рабочей силы "Метинвеста". Также компания нанимает женщин на некоторые подземные работы.

Украинская шахтерша/Скриншот с видео

Опрошенные агентством крупные украинские компании сообщили, что меняют методы подбора персонала и ведения бизнеса, автоматизируют работу, проводят ротацию действующего персонала и расширяют должностные инструкции, повторно нанимают пенсионеров и предлагают больше льгот, особенно молодым работникам.

Так, в компании "Сильпо" все активнее набирают женщин на те должности, где раньше преобладали мужчины: речь идет о вакансиях грузчиков, обработчиков мяса, упаковщиков и охранников. Также в "Сильпо" шесть женщин работают водительницами грузовиков.

Несмотря на то, что компании нанимают больше женщин, нехватка рабочей силы остается. Как рассказал изданию The Washington Post заместитель гендиректора угольных предприятий ДТЭК в Павлограде Андрей Чернецкий, на каждой шахте постоянно не хватает как минимум 100 работников. Украинские менеджеры по найму заявили изданию, что угроза мобилизации привела к найму, кроме женщин, большего количества молодых мужчин в возрасте до 25 лет.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук поделился, что во время сева и уборки урожая наблюдается нехватка трактористов. Квалифицированный персонал особенно дефицитен и его трудно заменить.

"Сельскохозяйственная техника, которую мы используем, очень сложная и дорогая: стоит от 150 тыс. до 200 тыс. долларов. Непрактично доверять такое оборудование неподготовленным лицам, поскольку неправильное использование может привести к значительным убыткам. А подготовка новых кадров, в частности молодежи, которая не подлежит мобилизации, является важной, но долговременной, по меньшей мере, пол года. Между тем, нельзя останавливать важную сельскохозяйственную деятельность", – рассказал главы Всеукраинского аграрного совета.

Дефицит кадров – это главный вызов для промышленных предприятий Украины, ведь сейчас они оказались в ситуации, когда не могут увеличить производство из-за нехватки работников. Об этом гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков рассказал в интервью Forbes.

"С начала войны было мобилизовано 9000 наших сотрудников, это 16% персонала. Почему? Потому что мобилизовать мужчин на крупном прозрачном предприятии намного проще. У нас, как у стратегического предприятия, есть бронь на 50% сотрудников. Но она не исправила ситуацию", — сообщил Рыженков.

Он объяснил, что подготовка специалиста обычно занимает два-три года, так что компания просто не успевает подготовить новые кадры. По словам гендиректора "Метинвеста", экономическое бронирование, предлагаемое чиновниками, не решит проблему с дефицитом кадров, а только разделит общество.

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Из-за наращивания Украиной мобилизационных усилий бизнес ожидает, что будет еще труднее найти работников, и это еще больше обременит истерзанную экономику государства. Имея больше вакансий, чем соискателей работы, многим предприятиям пришлось повышать зарплаты, чтобы конкурировать. В противном случае они рискуют закрыться.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в августе заявил об экономической угрозе, которая может возникнуть перед государством во время и после войны: речь идет о выплатах для 10,8 млн пенсионеров. Чтобы справиться с этим вызовом, Украине нужно "без принуждения" вернуть домой из-за границы 7,5 млн. граждан – и взрослых, и детей. Именно этим будет заниматься будущее "министерство украинского единства" или "министерство возвращения украинцев", создание которого анонсировал глава государства. Одна из задач ведомства состоит в том, чтобы "дать работу в Украине".

Однако пока ситуация складывается так, что украинцы наоборот массово выезжают за границу. Об этом свидетельствуют данные НБУ, опубликованные в июле. Так, в мае-июне активизировалась миграция за границу и количество мигрантов по состоянию на июнь возросло до 6,6 млн. человек.

Проблема в армии: бойцы устали

Пока в Украине не без проблем идет мобилизация новобранцев по новому закону, ресурсы уже опытных бойцов угасают. Так, военные делятся, что воевать более 2,5 лет без отдыха – очень тяжело.

Состояние усталости является серьезной проблемой, влияющей на способность бойцов эффективно продолжать борьбу. Более 2 лет войны создали тяжелое психологическое и физическое давление на армию. Одним из главных факторов усталости является постоянный дефицит ресурсов, особенно снарядов и человеческих резервов, что усложняет как боевые операции, так и моральное состояние военных.

Проблема также связана с большой нагрузкой на украинских солдат из-за продолжительности боевых действий и недостаточного отдыха. В таких условиях истощение грозит как эффективности армии, так и способности продолжать борьбу в долгосрочной перспективе. Некоторые эксперты даже отмечают, что успехи на фронте уменьшаются из-за истощения и отсутствия достаточной международной поддержки.

Военнослужащий 79-й ОДШБр Александр Соколенко с позывным "Блогер" заявил, что в Украине нужна демобилизация, потому что на фронте есть очень много уставших людей, которым нужна передышка.

"Во всем есть свой разумный срок. Уставший человек – бесполезный. Очень жаль, что сейчас мобилизованные люди, которые попадают в армию, они идут навсегда. Неизвестно, что и как. Если бы у нас были сроки – пусть и большие. Но год боевых действий – это очень много", – высказался боец.

Бойцы ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Однако демобилизацией и "не пахнет". Так, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в сентябре выразил мнение, что демобилизации не будет до окончания войны и военного положения.

В свою очередь секретарь комитета по безопасности ВР Роман Костенко заявил, что к середине осени 2024 года будет написан законопроект о демобилизации. В парламенте пока не говорят, будет ли документ содержать конкретные сроки демобилизации, или только будет устанавливать механизмы, привязанные к указу президента или другим факторам. По мнению Костенко, учитывая темпы мобилизации, то, что одни люди защищают страну, а другие пытаются уклониться от мобилизации, вряд ли сейчас есть возможность установить какие-то конкретные сроки демобилизации.

Плохое качество мобилизованных

Что касается мобилизованных, которыми сейчас пополняют украинскую армию, и которые должны были усилить войско, то ситуация тоже складывается не лучшим образом. Как сообщил Рахманин, количество людей, которые сейчас мобилизуются, существенно возросло, однако качество военнослужащих не достаточное для нужд ВСУ.

"Это связано с двумя причинами. Во-первых, мобилизуют много пожилых людей, а, во-вторых, у нас все еще достаточно низкий уровень подготовки", — указал нардеп.

Он объяснил, что у Украины нет возможности "переварить" большое количество мобилизованных, поэтому часто учебный процесс приходится сокращать.

О недостаточной подготовке мобилизованных заявляла и народная депутат Марьяна Безуглая. По ее сообщению, недавно прибывшие на Покровское направление новобранцы за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему. В большинстве учебных центров мобилизованных обучают инструкторы без боевого опыта, то есть те, кто "порешал".

"45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием. А потом наши люди гибнут необученными или убегают из-за страха, неопределенности и отсутствия элементарных навыков, если только они сами и боевая бригада не берется за подготовку в ограниченные временные рамки с минимумом возможностей", – говорилось в сообщении Безуглой.

И хотя главком ВСУ генерал Александр Сырский анонсировал увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки, это не улучшит ситуацию. В этом убежден нардеп Костенко. Он объяснил, что увеличение сроков обучения не панацея и не даст нужного эффекта, если в учебных центрах будут неквалифицированные инструкторы, а у бойцов — отсутствовать мотивация.

Достаточно ли ресурсов у Украины для продолжения войны?

Если учесть все вышеупомянутые проблемы Украины, возникает вопрос – достаточно ли у государства ресурсов для продолжения противостояния российской агрессии и, более того, для победы?

Некоторые западные эксперты прогнозируют затяжную войну в Украине: называют разные сроки – 5,10, а то и 15 лет. В частности, о 10-15 годах войны заявлял британский военный эксперт, полковник армии в отставке Глен Грант. Украине не хватит ресурсов на столь длительное противостояние, сказал в комментарии ТСН.ua экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Если мы говорим о широкомасштабной войне, в таком формате, как это происходит сейчас, то она не может продолжаться такой большой отрезок времени, потому что на такую интенсивность войны у нас просто не хватит внутренних ресурсов. Прежде всего, демографических ресурсов и экономических тоже. У нас нет их еще на десять лет", – рассказал Кущ.

Он также сравнил мобилизационный ресурс Украины с работой двигателя. У двигателя есть плановый режим работы, возможность работать на повышенных оборотах и работа в критическом состоянии.

"Уже третий год его использование (мобресурса – ред.) будет происходить на повышенных оборотах, близких к аварийному, а с четвертым годом он может стать критическим. Именно тогда следует ожидать системных сбоев, потому что критический режим характеризуется тем, что невозможно заранее спрогнозировать, когда наступит, условно говоря, точка "Х". После трех лет войны мы входим в критический режим с точки зрения мобилизационного потенциала. Это означает, что и в любой момент может произойти системный сбой и это может дать негативные последствия", – обьяснил эксперт.

Стойкость Украины зависит от помощи со стороны международных партнеров. По словам Куща, если партнеры будут активно помогать, как это было в 2022-2023 годах, Украина сможет себя финансово обеспечивать, "потому что наша экономическая модель перестроилась под внешнюю финансовую помощь, которая является топливом нашего экономического двигателя".

Если же помощь существенно сократится, Украине нужно будет добавлять к этому "двигателю" "топливо" из собственных внутренних резервов. А резервы обладают свойством иссякать. Скорость исчерпывания зависит от уровня помощи по отношению к прошлым годам.

"Если рассматривать третий, самый критический сценарий, что мы вообще не будем получать помощь от западных партнеров или она будет сугубо символической и малой, тогда нам придется задействовать все внутренние резервы. По моим подсчетам, внутренних резервов, а это то, что есть у Национального банка – валютные резервы, эмиссионный потенциал – этого нам может хватить где-то на 1 год”, – рассказал финансовый аналитик.

Кущ также отметил, что эта война не может закончиться без существенного дипломатического вмешательства мирового сообщества в поисках форматов этого завершения.

Что касается мобилизационного ресурса, то в августе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал неправильным мнение об окончании человеческого ресурса.

"Россия проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. Если мы будем мобилизовывать всех людей в возрасте с 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года", – сообщил Буданов.

В случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 16 лет война сможет продолжаться до 2044 года. Однако начальник ГУР подчеркнул, что Украина ценит жизнь своих граждан.

"Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело прежде всего в экономике — ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в большинстве своем не совсем свои средства, то Россия – собственные, и враг это тоже четко понимает", – добавил Буданов.

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К слову, издание The Wall Street Journal подсчитало, что за 2,5 года полномасштабной войны погибли 80 тыс. украинских военных, а количество раненых достигло 400 тыс. Однако Зеленский назвал это "ложью". Он сказал, что "реальная цифра намного меньше, чем опубликованная".

Запад способен без труда "оплатить" победу Украины в войне. Такое мнение в статье для Financial Times высказал профессор международной экономики Стокгольмского университета Ларс Калмфорс.

"У США, ЕС и Великобритании вместе взятых ВВП примерно в девять раз больше, чем у России. Общий ВВП ЕС и Великобритании в пять раз больше российского. Таким образом, Запад может мобилизовать значительные ресурсы для поддержки Украины без того, чтобы уровень жизнь в стране пострадал более чем незначительно", – объяснил Калмфорс.

По его подсчетам, для победы Украины в войне нужно на 30% больше ресурсов или западная поддержка в размере 265 млрд дол. Это равно всего лишь 0,45% ВВП США, ЕС и Великобритании или же 0,85% ВВП ЕС и Британии.

"Самый безопасный способ создать мир в Украине — это чтобы Запад взял на себя обязательство оказать стране необходимую помощь, чтобы Россия поняла, сколько будет стоить продолжение войны. Это может в конце концов заставить Москву изменить курс", — высказал мнение профессор.

Помощь для Украины от США и ЕС / Фото: ТСН.ua

Однако, как пишет издание The Times, взгляды на победу Киева и Запада могут разниться. На Западе считают, что одной из целей "плана победы" Зеленского является удержание поддержки партнеров. В то же время на Западе наблюдается значительная "усталость от Украины", растет ощущение, что пора завершить конфликт, даже если это означает установление "безобразного мира". При этом нет единого мнения о том, как должна завершиться война.

"Вместо того, чтобы разрешить эти противоречия, Запад прикрывается пустой мантрой о том, что решение должна принимать сама Украина. Не желая напрямую решать свои разногласия по поводу того, как должен закончиться этот конфликт, Запад так и не пришел к согласию по нескольким ключевым дилеммом", – пишет The Times.

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Авторы отметили, что даже самые откровенные партнеры Украины скептически относятся к тому, что ей удастся военным путем вернуть все оккупированные территории. В статье отмечается – если Украина будет дальше отказываться признавать какие-либо территориальные потери, то конфликт превратится в вечную войну. То есть конфликт будет колебаться между эпизодами жестоких сражений и временными перемириями, но война не закончится.

Итак, из всего вышеизложенного можно сделать выводы, что Украина имеет ограниченные ресурсы для длительной войны без значительной международной поддержки. Экономическая и демографическая ситуация являются критическими факторами, способными повлиять на способность страны продолжать боевые действия в долгосрочной перспективе. Международная финансовая и военная помощь является ключевой для сохранения стойкости Украины в войне.

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