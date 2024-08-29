Есть ли угроза наступления с севера: как Кремль использует Лукашенко и белорусскую армию

Благодаря успешной украинской операции в Курщине, которая длится уже почти месяц, мы, по словам Владимира Зеленского, разбили значительную группировку врага, остановили оккупацию и создание Россией так называемых буферных зон в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

К тому же эта операция объявила главную проблему Путина, которая еще месяц назад была неочевидной для наших западных союзников и партнеров – нехватка мобилизационного ресурса. С началом событий на Курщине России пришлось перебросить туда войска не только в Донецкое и других направлений, но даже из Калининграда. К тому же Кремль в разы увеличил агитацию и повысил выплаты за подписанный с Минобороны РФ контракт. За первый месяц теперь дают от $10 до $20 тыс. в зависимости от региона.

Вдобавок, у Путина, очевидно, просчитались, когда бросили на Курщину срочников, которые Силы обороны Украины взяли в плен. Российские пропагандисты и некоторые депутаты Госдумы это оправдывали, мол, и срочники должны воевать, пришел их черед. Но уже 24 августа, в День независимости Украины, в рамках большого обмена с Киевом, первыми Москва вернула именно своих срочников. Ибо, в отличие от контрактников, они зарабатывают копейки, и их родители уже начали писать об этом в российских соцсетях.

Кремль установил делайн повышенных выплат по новым контрактам – 1 декабря. После этого, как писали западные СМИ, Путин может оценить "вторую" великую волну мобилизации в России (так называемая первая была в сентябре 2022 года). До этого, в условиях брака мобилизационного ресурса, ему нужно выиграть время. Именно поэтому Кремль снова активизировал белорусское направление, чтобы постоянно удерживать украинские силы в напряжении. МИД Украины уже официально предупредило Минск "не совершать трагических ошибок для собственной страны под давлением Москвы", потому что "все скопления военных, военных объектов и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для ВСУ".

Итак, чего добивается Путин? На что готов пойти Лукашенко? Но есть ли угроза второго наступления с севера? Читайте на сайте ТСН.ua.

"Обучение" у границы: мы предупредили Лукашенко

В воскресенье, 25 августа, МИД Украины опубликовал заявление о недружественных действиях Беларуси:

"ВС Республики Беларусь под видом обучения сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, с применением ПВО и инженерной техникой, в Гомельской области на северных границах Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшей ППК "Вагнер". Проведение обучения в пограничной полосе и непосредственной близости к Чернобыльской АЭС создает угрозу национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Этому предшествовало заявление самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко о "более 20 бригадах и батальонных группах, которые будут задействованы на границе с Украиной для недопущения прорыва", вместе с комплексами "Искандер" и "Полонез" дальностью 200-500 км. То есть это уже угроза не только для Украины, но и для Польши, Литвы и Латвии. Поводом для опрокидывания войск и техники в нашу границу стали вроде бы мифические украинские беспилотники, которые Лукашенко в начале августа увидел в небе Беларуси, однако их обломки так никто не нашел и не предоставил соответствующих доказательств.

Еще позже, когда в адрес Минска посыпались обвинения от российских пропагандистов и Z-военкоров в отведении в июле от украинской границы белорусских сил, что якобы и позволило прорыв ВСУ в Курщине, Лукашенко дал интервью депутату Госдумы и мужу пропагандистки Скабев пытался оправдаться и пригрозить Украине. Однако получилось не очень убедительно, учитывая сигналы о невозможности применения ядерного оружия, потому что от Беларуси с Россией отвратятся их немногочисленные союзники (прежде всего, наверное, Китай).

На официальное заявление украинского МИД, представитель белорусского МИД Анатолий Глаз ответил, что Минск не получал "официальных обращений" от Киева с требованием отвести войска от общей границы. А официальное сообщение на сайте МИД Украины там назвали информацией "на просторах Интернета, где хватает всякого".

"Итак, мы сами были бы благодарны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как, по нашему мнению, весьма хитроумную. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре – не перехитрить самих себя", — цинично и по-хамски сказал Анатолий Глаз.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, Украина усиливает границу с Беларусью. Пока что по линии госграницы не фиксировалось каких-либо нестандартных или провокативных действий, перемещений техники или личного состава армии Беларуси. Тем не менее, под видом учений или под давлением РФ, Минск концентрирует определенное количество своих подразделений в глубине своей территории.

"Ситуация там постоянно отслеживаются. Украина в состоянии войны, обороняется, поэтому усиливает границу, чтобы не допустить повторного вторжения. Беларусь постоянно проводит обучение и опрокидывает свои силы. Белорусские власти подыгрывают РФ и делают все возможное, чтобы Украина держала часть своей армии на этом направлении". ", – добавил Андрей Демченко.

Угроза с севера: зачем Белоруссия накапливает войска

Еще с 24 февраля 2022 года Минск является соагрессором Москвы. В начале полномасштабного российского вторжения Лукашенко "любезно" предоставил Путину территорию Беларуси для наступления российских войск на Киев. В Украине осознают, что это может повториться. Поэтому с 2022 года мы существенно укрепили нашу границу с Беларусью, которая составляет 1000 км.

Неделю назад мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что еще 10 августа Беларусь начала перебрасывать свои силы на юг в Гомельскую область (польские эксперты напоминают, что именно там накануне 24 февраля 2022 года у российских военных был плацдарм для дальнейшего вторжения — ред.) границы с Украиной. На 23 августа там было сконцентрировано около 1000 военных.

Эксперты сомневаются, что речь может идти об опасности второго большого наступления на Киев или Черниговщину с территории Беларуси. Даже учитывая наличие в Беларуси определенного количества "вагнеровцев", Лукашенко нужно объявлять призыв резервистов. Еще в 2022 году Минск уверял, что при необходимости может призвать до 500 тыс. "Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс у 500 тыс. военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве", — заявлял белорусский министр обороны Виктор Хренин. Однако, учитывая огромную миграцию за границу, особенно мужчин, это фантастическая для Беларуси цифра.

Поэтому, чтобы создать реальную угрозу Украине с севера, России нужно перебрасывать в Беларусь свои войска, причем в большом количестве, как это было накануне 24 февраля 2022 года. А дополнительных резервов у Кремля пока нет. Они пока даже не могут остановить продвижение ВСУ на Курщине, потому что им не хватает мобилизационного ресурса.

"Россия давно стремится углубить участие Беларуси в войне против Украины, но в этом конкретном случае Кремль преследует очень конкретную цель. Путин надеется, что, создавая потенциальную белорусскую угрозу вдоль северной границы Украины, он сможет заставить Киев оттянуть украинские войска из Курщины, ослабив давление на свою перенапряженную армию", — пишет в своей статье для Atlantic Council эксперт Евразийского центра Петер Дикинсон.

По словам министра иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павла Климкина, Лукашенко пойдет на повышение ставок, только если поймет, что китайцы не могут его от этого защитить. На минувшей неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян был в Москве и Минске. Он лично предан Си Цзиньпину и является фактически вторым человеком в китайской иерархии. А Си Цзиньпину прислушиваются и Путин, и Лукашенко.

"Китайский фактор — часть, как белорусы сегодня остаются "независимыми". Кроме того, возможно, Путин бы уже их и "съел". Хотя, это непростая история, Лукашенко не глуп и прекрасно это откажется. Думаю, где-то внутри он имеет" особенные". " чувства к Путину. Поэтому я уверен, что это (военные маневры Беларуси – ред.) совершенно сознательное психологическое и военное давление, согласованное с РФ. Пойдут ли они на еще одну операцию с севера? Лукашенко будет отбиваться руками и ногами, потому что прекрасно теперь мы можем делать по Беларуси все, что считаем целесообразным. Климкин.

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К тому же действия Лукашенко и бряцание белорусской армии оружием на границе с Украиной нуждаются в дополнительной коммуникации с нашими западными союзниками и партнерами. Уже довольно долго Москва не обстреливает украинские ракеты и "шахедами" с территории Беларуси. Хотя российские дроны в последнее время очень часто летят через территорию Беларуси, чтобы потом ударить по целям в Украину. Однако, если этот шаткий статус-кво изменится, считается вероятно, что российские ракеты и дроны все чаще пересекают "границы" НАТО.

Польша в очередной раз не сбила российский "шахед", который, вероятно, залетел на 25 км вглубь ее территории во время Большого обстрела Украины 26 августа. Об этом почти сразу заявили в польском Минобороны, добавив, что ищут остатки этого дрона. Однако уже через несколько дней спикер Сейма Шимон Головня усомнился, действительно ли это был российский "шахед", списав все на атмосферную аномалию, которая и могла показаться на советах. Как утверждает Варшава, остатки беспилотника так и не нашлись. Однако это еще раз поднял вопрос создания интегрированной системы ПВО Украина-Польша-Румыния, которая дала бы возможность нашим соседям сбивать российские цели над западными регионами Украины на своей территории.

Но, по крайней мере, пока, словами премьера Польши Анджея Дуди, союзники Варшавы (очевидно, это прежде США – ред.) советуют проявлять сдержанность.

"Часто именно доли секунды невозможны проверку того, не гражданский ли это объект. Это ли не заблудившийся самолет. Я очень ценную разумную, изученную позицию наших военных. Они не хотят открывать огонь всякий раз, когда в небе что-то движется. От этого ". мы чувствуем себя в большей безопасности», – считает Туск.