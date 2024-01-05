Есть ли угроза наступления на Киев: Наев рассказал, сколько военных сосредоточила Россия возле северной границы

Ситуация на северных границах с врагом контролируется. Затишье ВСУ используют для строительства фортификационных сооружений и минирования территорий. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, побывавший сегодня в одном из опорных пунктов Сил обороны на Киевщине и вручивший награды военнослужащим.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Военному "Бате" – 51 год. Киевлянин родную землю защищает уже два года. С россиянами на востоке приходилось вступать даже в ближние бои.

С осени мужчина несет службу на Киевщине в опорном пункте Сил обороны. Кроме линий обороны, здесь есть и медицинский блиндаж. Именно сюда обращаются военные, если у них есть травмы или проблемы со здоровьем.

"Батя"

Богдан – старший боевой медик роты. Его гордость – пластиковые носилки, предоставленные волонтерами для эвакуации погибших или раненых. На востоке, уверяет, постоянно были востребованы. Потому что они легкие, удобные. Ими можно тянуть человека, будто на санях.

Действительно ли обеспечены защитники необходимым, приезжает инспектировать командующий Объединенными силами ВСУ. А заодно Сергей Наев рассказывает и о ситуации на северных границах. Мол, на границе с врагом постоянно строят оборонительные рубежи, роют противотанковые рвы и траншеи, минируют местность.

"В настоящее время российских военных напротив Черниговской и Сумской областей как было, так и осталось – около 19 тысяч человек. Ударных группировок не создано. В настоящее время оснований волноваться нет, наша разведка мониторит ситуацию", – говорит Сергей Наев.

Военные Наева завели на праздничный стол. Ведь сегодня украинцы отмечают Крещенский святвечер.

Блиндаж ВСУ

Одержать победу и вернуться к родным – это желание каждого. Виталий, к примеру, уже решил: построит дом и хочет сына.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Северная граница: как военные готовятся к обороне и что будут делать после победы

Напомним, воины ВСУ рассказали об атаках оккупантов и показали работу ПВО.

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