Есть ли угроза потерять Купянск: начальник Генштаба о наступлении РФ на Оскол

Баргилевич заверил, что все атаки на Купянск были отражены.

На Купянском направлении была попытка россиян зайти колонной в Купянск.

Удалось ли стабилизировать ситуацию на Купянском направлении, удалось ли нивелировать угрозу потери Купянска, эксклюзивно для ТСН. Неделю в разговоре с корреспондентом ТСН Андреем Цаплиенко сообщил начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Баргилевич.

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В ГЕНШТАБЕ НАЗВАЛИ ПОТЕРИ! ВПЕРВЫЕ В ТЕЛЕЭФИРЕ ГЕНЕРАЛ БАРГИЛЕВИЧ! Интервью для ЦАПЛИЕНКО

"Все атаки на Купянск были отбиты. Противник был уничтожен. В настоящее время угрозы Купяску как городу нет. Будут приняты все соответствующие меры, чтобы усилить эту группировку и защитить ее. Купянск надежно обороняется находящимися там подразделениями", – заверил генерал Баргилевич.

Наступление РФ на Купянск и Борову (Харьковская область) / Фото: t.me/DeepStateUA

Напомним, что 13 ноября российский десант прорвался на левый берег города Купянск Харьковской области. Однако украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов.

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