Есть ли угроза со стороны Беларуси: как события на Курщине связаны с угрозами Лукашенко и обещаниями Путина помочь Ирану

В России идет поиск виновных. Уже неделю кремлевская пропаганда обвиняет Лукашенко, что якобы именно отвод белорусских войск от украинской границы сделал операцию на Курщине.

Украина еще раз ударила по самому болезненному месту России. Нанеся неожиданный удар в Курской области, мы обнажили самое слабое место Путина и Кремля – способность быстро принимать решения в случае форс-мажора. Украинская операция на Курщине началась еще 6 августа, а кремлевская машина до сих пор ищет виновных.

Сначала обвинения посыпались в сторону Лукашенко, мол, это он виноват, что отвел белорусские войска от украинской границы.

Затем топовые кремлевские пропагандисты и отдельные депутаты Госдумы обвинили местные власти, военных и пограничников, которые все упустили.

В течение недели операции на Курщине, в поиске виновных, российская пропаганда транслировала фейковые перехваты разговоров американских и польских военных, которые якобы заходили на их территорию, оправдывая отправку туда своих срочников, сдававшихся в плен ВСУ. Где-то параллельно с этим Кремль пытался слепить героя из раненого на Курщине Z-военкора Евгения Пиддубного. Однако когда они, очевидно, поняли, что это не работает, 10 августа Путин сделал первое заявление, назвав события на Курщине "масштабной провокацией" Украины.

И после этого – ничего. Никаких заявлений или "победоносных" постов в кремлевских Telegram-каналах, кроме того, что Путин передал ФСБ и Росгвардии руководить "операцией" на Курщине, чтобы отразить украинские силы, не было до вторника, 13 августа. Затем Кремль, очевидно, проснулся от заявлений главкома ВСУ Александра Сырского, что под контролем украинской армии находится около тысячи квадратных километров Курской области. Это площадь почти 238 таких городов как Суджа и более 20 таких городов как Бахмут.

Уже во вторник, 13 августа, из Кремля посыпалась куча заявлений типа "они понесут заслуженное наказание, включая руководство киевского режима" от сумасшедшего Дмитрия Медведева. Вытащили и губернатора Петербурга Беглова, сравнившего операцию на Курщине с блокадой Ленинграда. Российскими пабликами ходят призывы оказывать цыплятам помощь. Правда, Путин их не слишком ценит: жителям Курщины будут выплачивать по $110, в то время как российским контрактникам платят по $4,4 тыс. по нынешнему курсу – ред. плюс разовую региональную выплату – до $6,6 тыс.

Однако основной проблемы было не скрыть: у Путина нет дополнительных резервов, чтобы их перебросить на Курщину. Поэтому Кремль оправдывает задействование там срочников. Более того, в России нет столько дополнительной техники не то, чтобы прикрыть приграничные с Украиной регионы, но и оказать помощь Ирану, который уже вторую неделю готовится отомстить Израилю. О несуразной реакции Путина, помощи Лукашенко и связанных с этим событиях на Ближнем Востоке, читайте в материале ТСН. ua.

Угрозы Лукашенко: попытка выслужиться перед Путиным

В субботу, 10 августа, Лукашенко привиделись украинские беспилотники. Выступая на с/х совещании в Могилевской области, он заявил, что вечером, 9 августа, силы ПВО и РСЗО (не вообще не являющиеся силами противовоздушной обороны – ред.) Беларуси перевели в боевую готовность через около десятка целей – якобы украинских ударных беспилотников. Белорусский диктатор добавил: происходит поиск того, что якобы было уничтожено силами ПВО страны. Конечно, ничего найдено не было. Но это заявление Лукашенко сделал как раз в тот же день, когда Путин впервые прокомментировал события в Курщине, обвинив Украину в "масштабной провокации".

"Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальное было передано (у нас единственное ПВО с Россией) РФ. Без ответа какие-либо провокации не останутся", — сказал тогда Лукашенко, а министр обороны Виктор Хренин добавил, что Беларусь усилит "группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации", опрокинув туда РСЗО "Полонез" и "Искандер".

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, перемещение техники или личного состава рядом с границей Украины пока не фиксируется. Он отметил, что за всем активно следит наша разведка, чтобы иметь возможность реагировать на все вызовы, которые перед нами стоят.

"Никогда граница с Беларусью для нас не была второстепенной, она также имела приоритет в плане обороны, укрепления непосредственно по линии госграницы и пограничной, и в инженерно-фортификационном отношении. Потому что хорошо помним 24 февраля (2022 года — ред.) и, собственно, в течение этого времени отслеживаем риторику и поведение Беларуси по отношению к нашей стране", — добавил Андрей Демченко.

Зачем же Лукашенко делает заявления о опрокидывании сил и средств на украинскую границу? Ведь еще месяц назад он поручал отвести войска "в места постоянной дислокации" после вроде бы ликвидации "напряженности и отвода войск с украинской стороны". Эту "напряженность" Лукашенко придумал еще в июне, объявив внезапную проверку боеготовности на границе с Украиной. Тогда же туда отправили и "Искандеры".

"Хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке: ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы", – заявлял Лукашенко в середине июля.

Если белорусам нравится таскать туда-сюда "Искандер" и "Полонез", никто им не может этого запретить. Однако волну негатива в российских пабликах, особенно среди Z-военкоров, это не убавило. Они и дальше продолжают винить Лукашенко, что якобы из-за отвода белорусских войск от украинской границы (а, на самом деле, по многочисленным комментариям экспертов, полного отвода не было) произошел прорыв на Курщине.

Поэтому, с одной стороны, заявления Лукашенко о мифических украинских беспилотниках и усилении границы – это очередная попытка выслужиться перед Путиным, продолжая стать источником постоянной угрозы для Украины. Мы ведь помним, как Лукашенко предоставил российским войскам территорию Беларуси для наступления на Киев.

С другой стороны, наблюдая, как коллапсирует кремлевская машина, Лукашенко не может не задавать себе вопроса: что будет, если "операция-Курщина" повторится, например, где-то в Беларуси?

Позор Путина: будет ли вторая волна мобилизации

Все эксперты, комментируя очередные угрозы Лукашенко, отмечают, что Путин давно заинтересован во вступлении Белоруссии в войну против Украины.

Однако, во-первых, вся белорусская армия вместе с гражданским персоналом – это 65 тыс., чисто военных – 45 тыс.

Во-вторых, в Беларуси нет на это общественного запроса.

В третьих, с 1991 года белорусская армия вообще не воевала.

Так, после прорыва на Курщине, Путин мог сказать, что это военное вторжение, апеллируя к ОДКБ и договорам о союзном с Беларусью государстве. Однако ему это тоже не выгодно: с одной стороны, это был бы репутационный удар для самого Путина внутри страны, поэтому он и объявил контртеррористическую операцию; а, с другой стороны, Беларусь является военным тылом для России, все белорусские предприятия ВПК работают на российскую оборонку. И, судя по последним новым, Лукашенко решил передать Путину еще немного оружия и военной техники.

Однако, как пишет Bloomberg, вряд ли это спасет Москву. Даже повышение зарплат контрактникам и единовременных региональных выплат особо не помогает. "По словам трех человек, близких к Кремлю и Минобороны России, пожелавших не называть своих имен, у региональных чиновников в среднем более трети незаполненных кадровых квот. Эта ситуация может заставить Россию рассмотреть новую мобилизацию. Официальные лица могут представить это как меру ротации для отдыха" войск на передовой, сказал один из людей, а другой сказал, что призыв может быть объявлен уже в конце этого года", — пишет издание.

Действительно, операция ВСУ в Курщине обнажила серьезную проблему Кремля – дефицит мобилизационного ресурса. Именно поэтому Курщину Кремль бросал срочников, которых ВСУ взяли в плен. Как пишет The Wall Street Journal, США подтверждают, что Россия вынуждена выводить часть своих ВС из Украины, и это первый признак, что операция Украины в Курщине заставляет Москву перегруппировать свои силы. По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, Россия опрокидывает на Курщину даже войска из Калининграда.

"Я говорю литовскому народу: "Вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им (России — ред.) надо отводить войска из Калининграда". Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", — подчеркнул министр обороны Литвы.

По словам президента США Джо Байдена, наступление Украины в Курщине – это "реальная дилемма" для Путина. Американские сенаторы – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль – которые во вторник, 14 августа, были в Киеве, пошли еще дальше, назвав эту операцию исторической, призывая Администрацию Байдена снять ограничения на удары американским оружием в глубь территории России.

"Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Так держать! Путин начал это, надерите ему зад", – сказал Линдси Грэм.

Американский полковник в отставке Седрик Лейтон в эфире CNN сказал, что украинским силам будет очень тяжело закрепиться на Курщине. Однако даже сейчас главные цели этой операции Киев уже достиг — Россия забирает часть своих войск по другим направлениям, перебрасывая их на Курщину, и уменьшает давление на Харьковщине. К тому же, как говорит Седрик Лейтон, это заставляет Путина принимать эмоциональные и поспешные решения, которые могут привести к многочисленным ошибкам.

Как сообщил президент Зеленский, Украина создала на Курщине буферную зону, в которую будут иметь доступ МККК, ООН и другие международные организации для гуманитарной помощи. С первого репортажа журналистки Наталии Нагорной и команды ТСН из уволенной Суджи, людей там и не собирались эвакуировать – их просто бросили, а местные власти скрылись. Пока российские паблики, например Telegram-канал пропагандиста Соловьева, называет действия российской армии на Курщине "новой курской битвой". Однако в новостях основных федеральных российских каналов этим событиям отведено очень мало эфирного времени.

В то же время, во вторник, 13 августа, Путин принимал у себя в Москве президента Палестины Махмудом Аббасом. И это в то время, когда США уже несколько недель пытаются не допустить масштабную атаку Ирана по Израилю, которая может перерасти в великую региональную войну. Напомним, что в начале августа секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу побывал с визитом в Тегеране, где, по всей видимости, пообещал предоставить Ирану системы ПВО (правда, Иран просил еще и Су-35) для защиты своих ядерных объектов в случае израильских атак. Однако, учитывая, что из-за событий на Курщине России предоставляет оружие Беларусь, вряд ли Москва сможет передать Тегерану системы ПВО, не говоря уже о самолетах.