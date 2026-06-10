Являются ли украинцы и россияне "дружественными" народами по крови: генетик поставил точку в этом вопросе

Генетический код украинцев / © pexels.com

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Доктор медицинских наук, патофизиолог и генетик Виктор Досенко заявил, что нет генетического кода украинцев.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН.ua Наталье Нагорной.

Досенко назвал это «бредом и выдумками» непрофессиональных людей.

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«То, что мы можем вкладывать в понятие генетического кода — это превалирование и присутствие определенных гаплогрупп (группа генетически похожих людей, происходящих от общего предка и имеющих одинаковые специфические мутации в своей ДНК — ред.) в популяции. Чтобы это не значило, но чатик джипити прекрасно распишет каждому нашему слушателю, что вложено в эти слова», — добавил он.

Кроме того, эксперт прокомментировал заявления пропагандистов, которые называют украинский и российский народы «дружественными» с точки зрения генетики.

«Отличаемся, но очень много общих гаплогрупп. У нас, конечно, меньше присутствия финно-угорской гаплогруппы, а у них больше. Отличаемся. Но с такими гаплогруппами есть и украинцы. И есть с нашими гаплогруппами россияне, полностью на всю голову путинисты, которые готовы убивать детей и людей в Украине без вопросов и без каких-либо сомнений», — отметил он.

Генетик подчеркнул, что нация — это не генотип, а мировосприятие, образование, воспитание, культурные метки.

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«Это воспитывается, и, конечно, вы знаете, кучу этнических украинцев, которые поддерживают путинский режим, которые прямо с ним сотрудничают, помогают ему делать эту войну. А они украинцы по этническому происхождению. И лучше об этом вообще не знать. Какие они украинцы? Нет, они наши враги, однозначные. И чем меньше их будет, тем лучше», — подытожил он.

Раньше мы рассказывали, почему одни люди стареют быстро, а другие — нет, несмотря на одинаковый образ жизни.

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