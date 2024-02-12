Есть ли уже в Украине оружие, способное изменить ход войны: новый командир "Волков да Винчи" рассказал

Военный говорит, что раньше у Украины было преимущество, однако сейчас — нет.

В Украине еще нет оружия, способного изменить ход войны с Россией. Сейчас нашим военным необходим хотя бы баланс в количестве вооружения с врагом.

Такое мнение высказал новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

“Я его (оружие – ред.) не вижу, потому что нам бы по оружию сейчас иметь баланс с россиянами. Сначала у нас было преимущество в дронах, в использовании, в технологичности, в тактике применения. Пока этого преимущества нет. Проблема в том, что Россия производит в месяц 100 ракет и 300 дронов типа "Шахед". И нам нужно такое оружие", — рассказал военный.

По его словам, если наши партнеры хотят, чтобы Украина побеждала, они должны обеспечить нас ракетами большой дальности и дать бить по территории врага, по военным объектам, логистическим путям.

“То, как мы топим корабли водными дронами, это вообще для меня было немыслимо. Если они ракетами не могут нам нанести большее поражение, чем мы наносим дронами, условно не очень дорогими. То же, когда наши дроны долетают до нефтеперерабатывающих фабрик, заводов, аэропортов. Это о многом говорит. Мы можем дешевыми средствами делать им гораздо болезненнее, чем они делают ракетами, которые стоят миллионы”, — говорит Сергей Филимонов.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Почему перемирие — это предательство? Нам выгоднее в обороне уничтожать как можно больше россиян: комбат "Филя"

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