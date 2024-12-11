Есть ли в Мирнограде и Покровске оккупанты: военные откровенно рассказали о тактике россиян

Покровское направление остается одним из самых горячих. Российские оккупанты по много раз ежесуточно штурмуют линию обороны наших воинов — и с помощью техники, и группами пехоты. При этом там почти не умолкает артиллерия противника.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Какая ситуация на фронте

"Прежде всего, хочу абсолютно точно опровергнуть наличие оккупантов на крайних улицах Покровска. Не знаю, кто и с какой целью такую информацию "разгоняет" в сети, но это абсолютный и стопроцентный бред", — говорит корреспондент ТСН.

От линии боевого столкновения до крайних южных сооружений Покровска расстояние сейчас составляет от пяти с половиной до более восьми километров. Это если брать сегмент фронта от Новотроицкого и Шевченко, расположенных юго-западнее Покровска, до Даченского, что стоит прямо на автодороге М30 Донецк-Покровск-Днепр, и далее — восточнее мимо Лисовки, Сухого Яра и вплоть до Николаевки.

Собственно это и есть сейчас очертание участка боевого столкновения, на котором оккупанты давят непосредственно в сторону Покровска и Мирнограда. До окраин Мирнограда от ЛБС расстояние значительно меньше — около трех километров, но следует заметить, что застройка в Мирнограде растянута и именно в сторону фронта. То есть до центра города там еще более четырех с половиной километра, но уже непосредственно городской застройки. Все эти расстояния, ясное дело, очень небольшие. А особенно для вражеских средств дальнего поражения — артиллерией, КАБами и дронами московиты круглосуточно обстреливают с расстояния и Покровск, и Мирноград.

"Есть минимальный уровень, который они поддерживают всегда, и ниже этого уровня поражение не опускается. То есть оно поднимается только выше, а потом оно опускается на этот же уровень минимальный. То есть они продолжают наносить огневое поражение, имеют на это средства и имеют боеприпасы. И они это, скажем так, и делают", — говорит "Артек", заместитель командира батальона 25-й ОВДБр.

"Артек"

В Мирноград могут заходить ДРГ

Когда съемочная группа ТСН работала на позициях наших "беспилотчиков" на направлении Мирнограда, несколько раз в течение суток в эфире звучало предупреждение о вероятности захода в сам город вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"Примерно неделю назад была информация, что в Донецк заехали бойцы вражеского спецподразделения "Сенеж" и якобы именно с целью проведения глубинных диверсионно-разведывательных рейдов в направлении Покровска с Мирноградом. Но о самих фактах таких вражеских действий, мне по крайней мере, ничего не известно. Вся война происходит сейчас южнее Покровска с Мирноградом. И это, как и прежде, комбинированные механизированно-пехотные вражеские накаты", — говорит Александр Моторный.

Украинские военные

Тактика оккупантов

"Сначала они использовали, в основном, это два танка. Почти всегда — первый и последний с РЭБом. И в середине колонны были или две или три или БМП или "мотолыги", загруженные пехотой полностью. Бывает — два-три раза! Сейчас это максимум два раза. Такая у них операция, скажем так. Ну, в основном за линией высаживают фиг знает где. И потом на своих двух они идут сюда", — говорит "Симба", снаряжающий экипажа FPV-дронов 25-й ОВДБр.

Вражеская техника мчится на максимально возможной скорости, не слишком прячась — просто по полям. Но это мало помогает московитам. Наши беспилотные разведчики обычно видят эти выдвижения еще очень далеко и быстро наводят украинскую артиллерию.

Накануне ТСН воочию наблюдала пару таких "накатов" и с разницей в тридцать секунд пара точных попаданий превратили два вражеских броневика в груду металлолома! А вот пехоту, которая рассыпается по полю, прячется в воронках, норах, канавах, каких-то сооружениях, если таковые имеются — уже приходится вычислять и уничтожать или минометчикам, или тем же дроноводам. Вместе с тем, эта схема — зацепиться, спрятаться, дождаться остатков следующей такой же группы — это собственно то, что оккупанты делают по всей Донетчине, где теперь активно атакуют.

Новотроицкое, Шевченково, Даченское, Лисовка, Сухой Яр, Проминь – это сейчас направления и населенные пункты на Покровско-Мирноградском отрезке, где враг давит сильнее всего и пытается атаковать почти непрерывно.

Военные пробуют контратаковать врага

При этом украинские воины не только стоят в обороне, но и пытаются контратаковать врага. В частности в том же поселке Шевченко мы видели, как украинский танк выкатился на расстояние метров 15 до сооружения, в котором засела немалая группа врага, и просто прямой наводкой расстреливал укрытие оккупантов.

И это притом что у врагов очень много не только противотанковых средств, но и дронов, которыми они пытаются поразить любую движущуюся цель в пределах досягаемости. А достают они, к сожалению, очень далеко. В частности, московитские дроны на оптоволокне уже залетают за северные окраины Покровска и следят за автодорогой М30, что севернее города.



Это речь идет об условно тыловом участке, расстояние до которого от линии боевого столкновения составляет сейчас около десяти километров. Обычные FPV-дроны оккупантов летят чуть ли не вдвое дальше.

Что происходит в Покровске? ТСН развенчивает вражеский «вброс»!

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