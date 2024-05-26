"Есть люди, которые бегают от ТЦК, а есть те, кто хочет на фронт": что осужденные в колониях говорят о призыве в ВСУ

Более 4 тысяч осужденных написали заявления о желании служить в армии. В Министерстве юстиции говорят, что суды принимают решение об условно досрочном освобождении онлайн. Это позволяет процедуру освобождения осужденных, которые готовы подписать контакт с ВСУ ускорить. Уже удовлетворено почти 800 таких дел.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Что известно о призыве осужденных

Николай ждет юридических согласований, что бы из-за решетки пойти на войну.

"Я хотел бы в свой батальон, у меня много друзей, которые находят на линии фронта, на реабилитации. Если все будет хорошо, то я хочу бок о бок, которым я доверяю", - говорит он.

Николай воевал 4 года - еще до полномасштабного вторжения. После окончания контракта, вернулся домой. Начал привыкать к гражданской жизни. Искал работу, встречался с друзьями. Однажды в клубе произошел бытовой конфликт и Николай ножом ранил в ногу другого посетителя. На языке уголовного кодекса - это тяжкие телесные повреждения. Через месяц потерпевший вышел из больницы, а Николай получил срок - 5 лет лишения свободы.

Николай

Это тот случай, когда новый закон позволяет таким, как Николай, получить условно досрочное освобождение и подписать контракт с ВСУ.

Осужденные за тяжкие и резонансные преступления не могут выйти досрочно, даже если имеют желание воевать.

"Это люди, которые совершили преступление против национальной безопасности, совершили убийство, за сексуальные преступления, за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Таких людей достаточно много, эти люди не могут подписать контракт, потому что их пребывание в подразделении могут привести к определенным рискам", - говорит представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Осужденные, статьи которых позволяют быть мобилизованными и имеют желание, будут проходить сначала медосмотр там, где отбывают наказание. Далее в учреждение приедет военно-врачебная комиссия, представители ТЦК и при необходимости даже командиры, которые готовы брать к себе в подразделения людей с криминальным прошлым. И только после этого дело каждого осужденного будет рассматривать суд.

В Украине разрешили мобилизовывать осужденных

В Минюсте обещают, что процедура будет максимально быстрой и без затягиваний. Четкой процедуры в первую очередь ждут те осужденные, которые еще в 2022 году просили о помиловании и возможности уйти на фронт.

"В начале полномасштабного вторжения в Минюст поступило тысячу заявлений, где осужденные готовы были идти на войну, но на тот момент ни парламентарии, ни военные не готовы были решать этот вопрос и вот на третьем году войны, законодатели позволили мобилизацию осужденных", - отмечает Ирина Маркевич.

Мужчину забрали из передовой в тюрьму

По последнему опросу, который проводили в апреле этого года из 27 тысяч осужденных 4,5 тысячи готовы подписать контракт. Эта тема только и обсуждается в колонии, говорит осужденный Андрей. Мужчина за решеткой всего год. Попал сюда с передовой. Военный по контракту - был еще в АТО, а в феврале 22-го ушел добровольцем. Но за ним с 2018 года тянулось дело по фактам контрабанды. О приговоре - 8 лет заключения узнал от адвоката, когда был на линии фронта на Запорожском направлении.

Он считает, что даже те кто сидит за убийство могут воевать. Но по каждому надо принимать индивидуальное решение. И последнее слово должно быть за психологом и командиром, которые возьмет такого человека в подразделение.

Колония

Как Семен Семенченко из СИЗО ушел на фронт

Бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко говорит, что этим законом парламентарии опоздали на два года. Сам Семенченко на момент вторжения сидел в СИЗО уже полтора года и в первые дни полномасштабного вторжения просился на передовую. Он не осужден. Его обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования, также вменяют организацию террористического акта против Виктора Медведчука.

Семен Семенченко

Летом 2022 года Семенченко отпустили под домашний арест - за него поручился руководитель ГУР Кирилл Буданов. Теперь бывший народный депутат ездит на Донбасс, в зону боевых действий по отдельным заданиям, но каждый раз, глава разведки просит разрешение в суде.

Семенченко до сих пор хочет создать свое подразделение и готов под свое руководство брать бывших осужденных.

"Если есть люди, которые бегают от ТЦК, то есть люди, которые готовы собрать и показать результат. Сейчас все должны защищать страну", - говорит он.

В колониях все ждут, когда начнутся первые суды об условно досрочном освобождении. Только тогда станет точно понятно, какое количество осужденных готово из-за решетки идти на фронт. У них будет такое же материальное обеспечение, как у действующих военных. Однако им нельзя будет ходить в отпуск, а контракт продлится до конца военного положения в стране. Даже если парламент примет закон о демобилизации тех, кто сейчас воюет, бывшие осужденные останутся в рядах ВСУ до конца войны.

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