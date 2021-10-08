"Есть люди, которые уже ищут третью прививку" — медицинский эксперт ЮНИСЕФ о возможной бустерной дозе в Украине

"Есть люди, которые уже ищут третью прививку" — медицинский эксперт ЮНИСЕФ о возможной бустерной дозе в Украине

Важно, чтобы первую и вторую дозу вакцины против COVID-19 получили группы риска.

В мире начинается вакцинация против коронавируса третьей дозой для большей защиты от COVID-19. В Украине также есть люди, которые полностью иммунизированных и уже ищут третью дозу, но стране сейчас сложно с этим, поскольку первую и вторую дозы получила не вся группа риска.

Об этом эксклюзивно для ТСН.ua рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

По словам Екатерины Булавиновой, до сих пор можно услышать, как люди говорят, что вакцины прошли недостаточно испытаний. Но она заявляет, что не разделяет такой позиции, поскольку не понимает о, каком недостаточном испытании идет речь.

"Сейчас этими же вакцинами люди получают третью уже дозу. То есть, уже есть стратегия, например, во Франции третья доза всем, кто старше 65 лет, в Израиле — вообще всему населению. Каких еще испытаний нам не хватает? .. Поскольку клинические испытания — это всегда определенное количество добровольцев, а тут готовый продукт получили миллионы и миллионы людей, мы хотим? Какие еще клинических испытаний нам не хватает?", — высказалась она.

На вопрос о том, когда в Украине могут начать прививать третьей дозой, Булавинова ответила, что сейчас сложно с тем, что первую и вторую дозы получила не вся группа риска. Она напомнила, что речь идет о людях в возрасте 65+, лицах с сопутствующими серьезными заболеваниями, беременных женщинах.

"Поэтому в государственном масштабе, конечно, приоритет по использованию доз вакцины отдается этим людям и они должны как можно быстрее получить свои дозы вакцины", — уточнила медицинский эксперт ЮНИСЕФ.

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По словам Булавиновой, безусловно, есть люди, которые очень провакцинальные, которые получили свои первые две дозы и уже ищут третью. По ее словам, происходит "такой раскол в обществе".

"Но, конечно, государственная политика сейчас должна быть направлена на то, чтобы свою первую и вторую дозу как можно скорее получили люди из группы риска, чтобы защитить свою жизнь, ведь в некоторых городах отделения реанимации уже полностью забиты", — подчеркнула она.

Напомним, Шмыгаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19. Когда она будет.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

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